Le Prix Stanislas 2025 pour Agnès Gruda

Au début des années 1950, dans une maternité de Varsovie, deux femmes se rencontrent. L’une vient de mettre au monde une petite fille, Ewa, l’autre un garçon prénommé Adam. Cette coïncidence, qu’elles interprètent comme le signe d’un monde nouveau, les amuse et les rapproche aussitôt. Autour de Nina et Pola se constitue bientôt un cercle plus large : quatre familles liées entre elles par le sang, l’amitié ou le cœur.

Mais les démons du passé ne tardent pas à refaire surface et finissent par disperser la tribu aux quatre coins du globe : d’abord en Europe, puis aux États-Unis, au Canada et en Israël. Adultes et enfants s’inventent alors de nouveaux horizons, caressent des rêves qui parfois se brisent. Ils changent de langue, parfois même de prénom, sont tentés de revenir sur leurs pas ou, au contraire, de reprendre la route. Chacun vit l’exil différemment, selon la terre d’adoption qui l’accueille, mais tous partagent une même certitude : ils refuseront de devenir des étrangers les uns pour les autres.

De ce destin collectif naît une vaste fresque familiale embrassant cinq générations et trois continents. Entrelacée à la grande Histoire, la petite histoire de ces personnages explore avec finesse les thèmes du déracinement, de la fragilité des identités et des multiples métamorphoses qui façonnent une existence. Chaque page réaffirme la force irrépressible de la vie.

L’autrice, Agnès Gruda, est née en Pologne et a émigré au Québec à l’âge de douze ans. Devenue grand reporter, elle a couvert de nombreuses crises dans une trentaine de pays, notamment au Proche-Orient, en Ukraine et dans les Balkans. Elle a publié deux recueils de nouvelles, en 2010 et 2016. Ça finit quand, toujours ? est son premier roman.

Le jury 2025 est présidé par l’écrivain et journaliste Kamel Daoud. Il réunit cinq autres personnalités issues du monde littéraire et médiatique : Nathalie Broutin (Ici Sud Lorraine), Baptiste Liger (Lire Magazine), Daniel Picouly (France Ô), Pierre Vavasseur (Le Parisien) et Clara Dupont-Monod (éditrice et romancière).

Le lauréat sera dévoilé lors du salon nancéien, qui marque traditionnellement le lancement de la saison littéraire en France. Le prix succédera à Célestin de Meeûs, lauréat en 2024 avec Mythologie du .12 (Éditions du Sous-sol).

