De Dubaï à Los Angeles, La Racine des Mots publiera "des voix singulières"

À Paris, une nouvelle structure éditoriale voit le jour. Et ses premiers livres arrivent très vite sur les étals des librairies. Avec son nom, elle donne déjà le ton : La Racine des mots publiera des textes qui reviendront à l’essentiel.

Qu’il s’agisse de romans, de récits de vie et même de poésie, chaque ouvrage sera lié par un fil rouge. Tous seront « traversés par des enjeux de mémoire, de transmission, de reconstruction », assure la maison. « À travers nos publications, nous voulons faire entendre des voix singulières, sincères, et parfois encore invisibles. »

À ce titre, La Racine des mots s’engage à suivre trois axes. Le premier, mettre en avant « la littérature de transmission », dans des textes où se croisent mémoire familiale, liens intergénérationnels et récits intimes.

Le deuxième, « l’engagement poétique », vise à mettre en lumière des plumes avec lesquelles les mots deviennent « un souffle, une révolte ou une consolation face au monde ». Enfin, publier des « chemins de transformation » permettra de rendre accessible des récits qui mettent en lumière des parcours personnels ou collectifs, « racontés avec justesse et profondeur ».

Un modèle hybride

Mais la maison cofondée par Olivia Inimod adopte un modèle hybride. En plus de son rôle d’éditeur classique, où l’auteur touche 15 % du prix de vente hors taxe du livre, elle propose à chaque écrivain ou écrivaine de choisir entre l’édition classique et l’auto-édition accompagnée.

En choisissant cette dernière option, le principal intéressé conserve l’intégralité de ses droits d’exploitation, sans les céder à l’éditeur. La Racine des mots assure le travail de correction et de mise en page, propose un accompagnement stratégique sur le positionnement du livre et la diffusion, et garantit une diffusion multiple, à la fois en librairie, en format papier et numérique. Elle met également à disposition un service de marketing en ligne aux auteurs et autrices.

Une première rentrée en six titres

Pour inaugurer ce catalogue, six titres, vendus à 16 €, composeront la première rentrée de la maison. En poésie, deux recueils ouvrent le bal. Rêvarium, de Coralie Jully, réunit des textes où l’imaginaire dialogue avec l’urgence du réel, autour de la nature, de l’océan et d’une « écologie intérieure ». Nessence, disponible à la pré commande, est signé Masoda Tohi Mahol. L’artiste associe danse, voyages et transmission dans une écriture décrite comme intime et sensorielle.

Côté roman, quatre textes explorent des thèmes de perte, de mémoire et de reconstruction. Dans Entre deux mondes, Jean-Baptiste Tharrault suit une femme confrontée au deuil, qui retrouve pas à pas une façon d’habiter le monde.

Le Chemin de l’Éveil, de Diane Gavaud, raconte la rencontre de Joshua et Anna, tous deux marqués par des secrets familiaux, et leur quête d’émancipation face au silence des générations. Avec Une aventure camerounaise, Guy Étienne livre un récit initiatique inspiré d’une histoire vécue, entre la France et le Cameroun, où spiritualité et fraternité guident le voyage. Je suis heureux quand je t’aime, de Thomas Lopes, mêle récit intime et réflexion sur l’apprentissage de l’amour et la construction de soi.

Au-delà des frontières

Derrière cette jeune structure éditoriale se dessine également une vision plus large, qui dépasse les frontières françaises. Le logo de la maison parisienne fait discrètement référence à Los Angeles, et ses réseaux sociaux Dubaï.

Un choix étonnant, mais expliqué : Los Angeles, précisent-ils à ActuaLitté, incarne leur ambition internationale, avec un pôle de traduction en anglais et un projet de développement d’adaptations, cinéma, théâtre, comédies musicales, destiné à prolonger la vie des textes. L’un des cofondateurs, « ayant vécu sur place et développé son réseau dans le milieu artistique », bénéficie d’une connaissance du terrain qui favorisera les échanges.

Dubaï, quant à elle, représente une autre facette du projet. La maison y structure actuellement son pôle de « prête-plume », un service déjà actif en France, destiné « aux entrepreneur·es et personnalités de haut niveau qui souhaitent transmettre leur vision à travers le livre ». Carrefour international, Dubaï offre selon les fondateurs « un terrain stratégique pour inscrire notre maison d’édition dans un dialogue entre art, business et transmission ».

Par Louella Boulland

