Pour déplacer la tapisserie de Bayeux, détricoter l'avis des experts ?

Le déplacement d'un ouvrage de propagande royale du XIe siècle serait-il un fait du prince ? Quand il annonce le prêt de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, en juillet dernier, Emmanuel Macron réalise un de ses vœux de président de la République récemment élu : dès 2018, il avait pris cet engagement, réitéré en 2023.

Cette promesse de prêt s'inscrivait dans le cadre d'une visite d'État au Royaume-Uni, et dans un échange de bons procédés : les Britanniques, de leur côté, feront traverser la Manche à plusieurs pièces patrimoniales de grande valeur, comme le trésor de Sutton Hoo, des pièces de l’échiquier de Lewis ou encore le Bouclier de Battersea.

Cette coopération dans le domaine de la culture venait par ailleurs renforcer plusieurs engagements, afin de relancer les relations diplomatiques entre les pays, notamment sur le sort des réfugiés ou la stratégie à adopter vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine.

Le déplacement de la tapisserie s'intègre dans une phase de travaux pour le musée qui l'abrite en France, à Bayeux, qui fermera ses portes au public à partir du 1er septembre 2025 pour travaux. Sa réouverture est prévue en octobre 2027.

Concernant le transport de cette pièce extrêmement fragile, peu de détails ont été communiqués au moment de l'annonce présidentielle : elle empruntera le tunnel sous la Manche, « dans une caisse, elle-même placée dans deux autres caisses », indiquait-on.

Sur le fil (du rasoir)

Du côté britannique, tous les feux sont au vert pour recevoir la tapisserie de Bayeux, qui rend compte, sur près de 70 mètres de long et 50 centimètres de large, des faits ayant conduit à l'accession au trône d'Angleterre de Guillaume le Conquérant, né en 1027 ou 1028 et duc de Normandie.

Mais, en France, les alertes se multiplient, et ne datent pas d'hier. En 1982 déjà, comme le rappelle Le Monde, quatre restauratrices avertissaient le ministère de la Culture par un courrier : « Nous ne le dirons jamais assez : les manipulations répétées ou hasardeuses ne peuvent que détériorer les matériaux originaux. »

En 2021 et 2022, deux études, consacrées à la restauration de la tapisserie et à son éventuel transport, pointent d'importants dangers quant à l'intégrité de l'œuvre, si celle-ci venait à être déplacée. La première prévient qu'un temps de trajet supérieur à une heure fait courir des « risques supplémentaires en raison de ses dimensions, de sa structure et de sa fragilité mécanique ». Ainsi, les vibrations liées aux déplacements seraient susceptibles de provoquer des déchirures, ou d'aggraver celles qui sont déjà existantes, une trentaine au total selon un relevé produit en 2020.

La seconde étude préconise, comme moyen de transport, la voie terrestre, via la route et le rail. Mais les experts sont aussi réservés, craignant des détériorations de la pièce patrimoniale à chaque déplacement.

Interrogé par le quotidien du soir, Philippe Bélaval, ancien conseiller à la culture de l’Élysée et à présent chargé de mission pour le prêt de la tapisserie, se montre confiant : « La tapisserie de Bayeux n’est pas intransportable dans l’absolu », affirme-t-il. Il écarte ainsi toute annulation du projet, malgré les craintes exprimées par les spécialistes : « On fait confiance aux experts pour trouver des solutions contre les vibrations, on en trouve dans plein d’autres domaines. »

Lancée par le magazine La Tribune de l'Art, une pétition accumule les signatures, plus de 60.000 au moment de la parution de cet article, pour demander à Emmanuel Macron de renoncer à son projet de prêt. Plusieurs conservateurs s'expriment contre le déplacement de la tapisserie, y compris auprès du quotidien britannique The Guardian : « Nous sommes tombés de nos chaises quand nous avons appris la nouvelle », indique l'un d'eux. « C'est contraire à tout ce que nous avions prévu. »

D'ailleurs, certains éléments d'information relatifs à la tapisserie de Bayeux, qui en soulignaient notamment la fragilité, ont été supprimés par les services de l'État, notamment la préfecture du Calvados, signale CheckNews (Libération)...

La tapisserie de Bayeux devait en effet être décrochée le temps de travaux de rénovation et de construction au sein du musée de Bayeux. À cette occasion, une opération de restauration avait été annoncée par Rachida Dati, la ministre de la Culture, pour un montant de 2 millions € pris en charge par l'État. La ministre évoquait alors l'expertise d'un atelier anglais, sans plus de précision... Finalement, cette restauration aurait lieu au retour de la tapisserie de Londres, selon FranceInfo.

Photographie : détail de la tapisserie de Bayeux (Marko Kudjerski, CC BY 2.0)

