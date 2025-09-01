Fuck Hamas” : nouvelle attaque à l'acide sur une librairie

Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
Le 01/09/2025 à 18:38 par Hocine Bouhadjera
Des tags à la peinture acide, avec les slogans « Hamas viole », « Fuck Hamas » ont été inscrits sur la vitrine de la librairie située 42 Rue de la Folie Méricourt, dans le 11e arrondissement de Paris.
La librairie-café féministe, lesbienne et LGBTQIA+ Violette and Co, installée dans le même arrondissement, a elle aussi été la cible d’une violente campagne d’intimidation, de harcèlement et de cyberharcèlement. Sa vitrine a été souillée avec le même type de peinture, avec les slogans « Hamas violeur » et « Islamo complice ». Dans le cas de La tête ailleurs, ce sont les inscriptions « Hamas viole » et « Fuck Hamas » qui ont été apposées, accompagnées cette fois-ci d’une signature se revendiquant des « SIO ».
Pas de livre de coloriage au cœur de la polémique cette fois, mais la publication d’un message sur Facebook le 22 août dernier, posté depuis le compte - aujourd’hui fermé - de l’une des trois fondatrices de la librairie, retraitée depuis deux ans et demi. Les deux autres, qui dirigent encore l’établissement, préfèrent ne pas voir ce message circuler à nouveau, de crainte de relancer la controverse. Dans ce texte, son autrice exprimait son soutien au gérant du parc Tyrovol, à Porté-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales, qui avait récemment refusé l’accueil de 150 jeunes Israéliens.
Le gérant a été mis en examen pour discrimination, et a récemment assuré que la décision avait été prise en amont « pour des raisons techniques et de sécurité », liées aux intempéries et à la barrière de la langue compliquant la transmission des consignes. L’enquête est menée par la brigade de recherches de Prades et l’OCLCH pour vérifier ces justifications. L’affaire a pris une dimension nationale, entraînant de vives réactions politiques et communautaires, mais aussi des menaces contre le parc, la mairie, et donc la librairie par répercussion.
Dans son post Facebook, l’autrice a avancé que ces enfants deviendraient un jour des soldats sans scrupules. C’est cette phrase, isolée et reprise, qui a mis le feu aux poudres. « À partir de ce message, certains sont tombés sur la librairie, alors que celle-ci n’avait absolument rien à voir avec cette publication personnelle. Ils ont fait un amalgame grossier, sans la moindre recherche, et ce raccourci a servi de prétexte pour nous attaquer directement », partage avec nous Sophie Banet, fondatrice-associée de La tête ailleurs.
Plus généralement, les deux gérantes actuelles de la librairie nous expliquent ne pas du tout valider ce message, rappelant que les enfants n’ont rien à voir avec la politique de Netanyahou. Sophie Banet assure : « Nous refusons d’attiser la haine et nous nous attachons seulement à constater et à rendre compte des faits. Notre ambition est d’être un lieu d’ouverture et de discussion, où l’on trouve des livres qui portent différentes opinions, car nous croyons qu’il est essentiel d’ouvrir les perspectives, même lorsqu’elles dérangent. »
Contrairement à Violette and Co, librairie revendiquée comme engagée, La tête ailleurs se présente comme une librairie généraliste, sans positionnement politique affirmé, simplement animée d’une sensibilité située à gauche.
Dès l’après-midi de la publication du post Facebook, une vague de haine s’est déchaînée. La collègue de Sophie Banet, Isabelle, a alors reçu des appels téléphoniques injurieux : « On l’a traitée de "salope" et on lui a lancé des menaces du type "on va brûler ta librairie" », nous confie-t-on. Parallèlement, la page Facebook de la librairie a été submergée de messages menaçants, contraignant l’équipe à la fermer. « Sur Instagram, les commentaires étaient du même ordre, truffés d’accusations d’antisémitisme, alors que nous condamnons toute forme de racisme et de discrimination », assurent les libraires.
Le dimanche 24 août, une personne est venue interpeller la libraire sur place, lui demandant si l'une d'elles était l'autrice du fameux post. Dans la nuit de dimanche à lundi, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide. La librairie a porté plainte une première fois le vendredi pour dénoncer les injures et le harcèlement, avec un signalement effectué à Pharos ; puis a déposé une deuxième plainte le lundi, après l’intimidation physique et les dégradations. La police est venue constater les inscriptions, et les services de la mairie sont intervenus pour nettoyer. Malheureusement, comme il s’agissait de peinture à l’acide, les traces sont indélébiles...
Tout laisse penser, là encore, qu’il s’agit d’acide fluorhydrique, parfois utilisé par les tagueurs pour graver de manière permanente les surfaces vitrées. Interdit à la vente libre pour les particuliers en France et dans l’Union européenne, il peut, entre autres, provoquer des arythmies cardiaques graves et potentiellement mortelles, une fois dans l’organisme.
Pour l’heure, l’identité des auteurs de ces dégradations demeure inconnue. Concernant la vitrine, leur assurance a déjà indiqué qu’elle ne prend pas en charge ce type de détériorations. La tête ailleurs a obtenu un premier devis à 2000 € pour un nettoyage et polissage spécialisés : « Nous allons étudier toutes les possibilités, y compris le remplacement complet des vitres, mais dans tous les cas, il s’agit d’une dépense considérable », constatent les libraires, avant de rappeler : « La librairie fonctionne avec une économie fragile. C’est une activité à faible marge, et toute dépense imprévue représente un véritable frein à son fonctionnement normal. Nous n’avons pas de réserve de trésorerie généreuse, chaque euro compte. »
Pour Sophie Banet, « au-delà du dégât matériel, c’est la librairie elle-même qui est visée comme symbole d’ouverture. Qu’un post Facebook, aussi malheureux soit-il, puisse déclencher un tel engrenage est une chose. Mais ce qui se joue désormais, c’est l’attaque d’un lieu de culture, de débat et de liberté. »
Et de conclure : « Qu’on approuve ou non ce post est une chose, mais cela ne devrait jamais justifier qu’on s’en prenne à une librairie et à son équipe. Aujourd’hui, ce que nous subissons n’est pas lié à notre travail, mais à un amalgame injuste et destructeur, né d’une prise de parole individuelle qui ne représente en rien l’équipe actuelle ni l’esprit de notre lieu. Nous sommes très choquées par la violence de cette situation et, bien sûr, solidaires avec les Gazaouis. Né mélangeons pas les attaques du Hamas et ce que subit Gaza. Mon souhait, aujourd’hui, est que la colère retombe et que nous puissions retrouver un peu de sérénité. Nous continuerons d’exercer notre métier de libraire, de manière libre et responsable. »
Dans cet esprit, l’équipe appelle ses lectrices et lecteurs à continuer de fréquenter la librairie aussi souvent que possible et à poster des avis positifs sur Google. « Votre soutien nous est précieux. »
Crédits photo : La tête ailleurs
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
