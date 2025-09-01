Un monde merveilleux, un peu comme celui d’Amélie Poulain

Emma Fauquet, cheffe de produit Fnac, confie avoir été frappée par la construction du récit. « C’est un roman qui, au départ, déploie trois histoires complètement décorrélées. Et peu à peu, on pressent qu’un lien existe. Le dévoilement final, ce twist, procure un véritable frisson ».

Trois voix pour une seule vallée

Trois duos portent la narration, comme autant de fils tendus qui se rejoignent. Une mère en fuite avec son jeune fils, loin d’un mari violent, se réfugie au fond du Périgord. Un père spéléologue entraîne sa fille à explorer une grotte jusqu’alors vierge, enfouie dans la roche. Enfin, deux amoureux improbables — Guilhem, agriculteur solitaire, et Marion, citadine cultivée — tentent de concilier leurs mondes dissemblables.

À travers ces destins, le roman s’affirme comme une fresque chorale. Fauquet y voit un geste fort : « À la fin, toutes les histoires prennent sens en même temps. C’est une jouissance de lectrice, presque un vertige. »

Une écriture dense et limpide

Au-delà de l’intrigue, le style frappe par sa précision. Loin des phrases alambiquées, Chaumaray parvient à faire jaillir une densité d’émotions à partir de mots simples. « Il en dit énormément à travers des phrases courtes, accessibles, pleines de sous-entendus. On perçoit la complexité des personnages sans effort », souligne Fauquet.

Cette économie de moyens se révèle redoutable d’efficacité. Dans les passages consacrés aux grottes, la sensation d’immersion devient presque physique : « On a l’impression de toucher la roche, de sentir l’humidité, d’entendre l’eau couler. J’ai lu ces pages dans les transports, mais j’étais ailleurs, plongée sous terre. »

Héritages et résonances littéraires

La lecture a réveillé en Fauquet le souvenir de La Nuit des temps de René Barjavel : « Ce même vertige face à l’inconnu, cette descente dans l’inexploré qui fascine et effraie tout à la fois. » Mais elle cite aussi La Tresse de Laetitia Colombani, où trois destins éloignés s’unissent en un seul mouvement.

Ces parallèles confirment que Quitter la vallée s’inscrit dans une tradition : celle d’une littérature qui interroge, qui met en tension le quotidien et l’absolu, l’intime et l’universel.

Quand la littérature bouscule les certitudes

Pour Fauquet, la force de ce roman réside dans sa capacité à déstabiliser le lecteur : « Au début, on croit distinguer les bons des méchants. Mais les apparences s’effritent. Le roman rappelle que nos certitudes ne sont pas la réalité. »

Ce doute, cette remise en cause des évidences, donnent toute sa profondeur au texte. Plus qu’un divertissement, l’histoire devient une épreuve intérieure, une traversée qui oblige à se confronter à nos propres jugements.

Un livre pour qui ?

À la question du lecteur idéal, Fauquet répond avec simplicité : « Ce n’est pas un roman pour passionnés de spéléologie, je vous rassure ! C’est un livre pour ceux qui aiment plonger dans les histoires humaines, les relations personnelles, les choix charnières de la vie. »

En somme, un roman de l’intime, où l’ombre des cavernes rejoint la lumière fragile des liens humains. Un texte qui confirme que la rentrée littéraire 2025 ne se contente pas de recycler les codes, mais cherche à les réinventer.

