Les finalistes du Prix Maison Rouge Biarritz 2025 sont connus

Le 27 septembre 2025, l’Hôtel du Palais à Biarritz accueillera la remise du Prix littéraire de La Maison Rouge. Pour cette 7ᵉ édition, le jury sera présidé par Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Écrivains, artistes et intellectuels se réuniront afin de distinguer une œuvre audacieuse, affranchie des contraintes habituelles de la rentrée littéraire. Les finalistes ont été choisis.
Le 01/09/2025 à 11:31 par Hocine Bouhadjera
Créé en 2019 au Pays basque par La Maison Rouge, lieu indépendant consacré à la culture, ce prix se singularise par son refus des catégories figées et des calendriers éditoriaux standardisés. Il met en lumière des voix singulières, des écritures contemporaines qui osent expérimenter et déranger.
Les ouvrages finalistes :
Le monde est fatigué, de Joseph Incardona, Finitude
Voyage voyage, de Victor Pouchet, Gallimard
La marchande d’oublies, de Pierre Jourde, Gallimard
Pour l’édition 2025, autour d’Hervé Le Tellier, le jury réunit notamment Éliette Abécassis, Raphaël Enthoven, Claude Nori, Julie Mamou-Mani, Victor Dumiot et Joffrine Donnadieu.
Crédits photo : Hôtel du Palais vu depuis la ville (Lilipiapia, CC BY-SA 3.0)
Commenter cet article