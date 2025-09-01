Les finalistes du Prix Maison Rouge Biarritz 2025 sont connus

Le Prix des librairies de Nancy – Le Point distingue chaque année le coup de cœur commun de l’Association de libraires Lire à Nancy et de la rédaction du Point, à l’occasion du Livre sur la Place. Créé en 1979, ce festival, placé sous le parrainage de l’Académie Goncourt, marque traditionnellement l’ouverture de la saison littéraire. Cette année, pour sa 47e édition, il se déroulera du 12 au 14 septembre.