Babelica revient en septembre pour fêter la bibliodiversité internationale

Babelica est avant tout un salon du livre international dédié aux maisons d’édition indépendantes. Il met en avant une sélection de titres pour faire entendre des voix plurielles, promouvoir la créativité et la diversité éditoriale. Le salon est accessible en ligne toute l’année. Le catalogue Babelica 2025 sera dévoilé le 21 septembre, lors de la Journée internationale de la bibliodiversité.

Babelica est aussi un espace de débats et d’échanges réunissant professionnels du livre, universitaires, lecteurs et lectrices et curieux et curieuses. Les replays des éditions 2023 et 2024 sont également disponibles en ligne. Le programme de cette année s’articule autour de trois axes : Solidarité avec le peuple palestinien ; Liberté d’éditer ; et Politiques publiques du livre. Plusieurs tables rondes bénéficieront d’un interprétariat professionnel en anglais, français, espagnol, anglais et arabe.

Portée par l’Alliance internationale, la programmation reflète la diversité d’un réseau international et interculturel. Des critères de représentativité (géographie, genre, générations) sont pris en compte. De même, la pluralité des opinions est encouragée, mais Babelica rappelle que tout propos intolérant ou discriminatoire (haineux, raciste, sexiste, homophobe, transphobe, etc.) est contraire aux valeurs de l’Alliance telles qu'exprimées par la Déclaration de Pampelune-Iruñea pour une édition indépendante décoloniale, écologique, féministe, libre, sociale et solidaire.

Lieu de rencontre professionnelle pour l’achat et la vente de droits, Babelica propose un marché dédié, qui aura lieu cette année le 24 septembre 2025 à 14h (heure de France). Hors de ces rendez-vous, la plateforme Babelica permet à tout moment de contacter directement les maisons d’édition partenaires.

Babelica est enfin un laboratoire de pratiques et de savoir-faire : des ateliers thématiques (numérique, découvrabilité, intelligence artificielle, écologie du livre…) sont proposés en petits groupes tout au long de l’année.

L'ensemble détaillé du programme est disponible ci-dessous :

Crédits image : Affiche de Babelica 2025

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com