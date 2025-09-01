La Longe, de Sarah Jollien-Fardel : une catabase intérieure

Pourquoi gît-elle là, dans ces conditions inhumaines ? Quel enchaînement de faits justifie sa présence déroutante, aux abois ? Quels mystères recèle-t-elle et avec qui les partage-t-elle, le cas échéant ?

Au gré d’un prologue et de deux parties que scinde un aparté comme une faille où le « je » narratif devient « tu » de façon troublante, La Longe, de Sarah Jollien-Fardel (Sabine Wespieser éditeur, 2025), répond à ces questions en coups de sonde, à la faveur d’un style que crispent ou épanouissent les émois de Rose, dont la violence, par moments, se fait ténèbres aveuglantes.

Un gouffre de souvenirs

Ancré de façon fragile par des plages en italiques chancelantes, le présent de la claustration idylliques, ou au contraire cauchemardesques, égarantes. Autour d’Anna, sa fille perdue, ce sont les figures contrastées de ses aïeuls qui reviennent, celles de sa mère et de son père, celles de son frère et de Camil, son conjoint, croisé au cœur de l’enfance, sans omettre celle d’Agathe, amie jusqu’au bout.

D’autres destins sont conviés, alliés ou adverses, qui esquissent la carte d’une chute en enfer fulgurante. Les « bêtes dans la tête » de la mère de Rose puis son saut « dans le noir » creusent le gouffre originel d’où ses propres monstres vont surgir, ses pulsions mortifères, autodestructrices, sa culpabilité galopante. La longe, dès lors, évoque le poids du passé, les traumatismes des ascendants qu’on porte à son corps défendant et qui nous sculptent en partie. Un drame dans la vie et ils reparaissent, nous happent brutalement.

Une renaissance sibylline

Cependant cette longe qui l’entrave, inquiétante mais ambivalente, prend d’autres résonances pour Rose par le jeu de l’intrigue. Sainte patronne de l’espoir, Eugénie, sa grand-mère maternelle, en crée la possibilité ainsi qu’Hélène, en fil d’Ariane. Toutes deux ont affronté le deuil qui mine Rose et en ont réchappé, chacune à sa manière. Conçue par Camil, la longe suggère ainsi une corde qui empêche de sombrer totalement, puis autorise la « longue, si longue remontée des ténèbres » qu’offre le roman dans sa seconde partie au gré des mots lus d’auteurs salutaires.

Sur un mode obscur, entre les falaises de la vie, la littérature ouvre des voies salvatrices. De là à voir en fin de compte dans la longe le cordon ombilical d’un amour souffrant mais actif, ascensionnel, il n’y a qu’un pas, que le livre nous souffle à la fin sous « le bleu du ciel » revenu. On peut couler, quitter la vie, pour renaître libéré. Attachée « comme une bête », Rose s’affranchit par là de celles qui hantaient sa mère au point d’en avoir raison.

Par Galien Sarde

