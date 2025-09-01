Adieu Jean-Pat : Fabcaro s'essaye au scénario

Pour la première fois, Cécilia Rouaud met en images un scénario qu'elle n'a pas écrit. Mais quel scénario, puisqu'il a été cosigné par Laurent Tirard et Fabcaro, qui avaient déjà collaboré sur Le Discours, adapté du roman du second, réalisé par le premier et sorti en salles en 2021.

Au casting de Adieu Jean-Pat, Hakim Jemili, Fanny Sidney, Constance Labbé, Nora Hamzawi ou encore Gustave Kervern.

Avec un ton désopilant, le film aborde des sujets graves, en premier lieu la mort. Un thème qui résonnait particulièrement avec le vécu de Laurent Tirard, très malade lors de l'écriture du scénario. Le réalisateur et scénariste est décédé le 5 septembre 2024 à Paris, des suites d'un cancer.

