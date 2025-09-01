C’est un roman d’une poésie inimaginable : chaque phrase est un vrai bonheur

Retenu dans la short list du Prix du roman Fnac 2025, ce récit nous plonge dans les années 50. On y suit Gino, enfant rêveur, évoluant entre Paris et la campagne, entouré de ses parents, de son frère et d’une tante fantasque. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Roxane, celle qui deviendra l’amour de son existence. « Nous nous sommes rencontrés dans une boule à neige », dit-il, phrase inaugurale d’un attachement qui traversera les décennies.

À écouter dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires :

Ce roman n’est pas seulement une histoire d’amour. C’est aussi le portrait d’un garçon idéaliste qui, tout en cherchant sa place, porte en lui une vision obstinée du progrès et de l’avenir. À travers Gino, Marchand dépeint une fresque sociale : la guerre d’Algérie, la conquête spatiale, la promesse de l’aérotrain — cet ancêtre du TGV qui obsède le personnage adulte.

La poésie de l’ordinaire

L’écriture de Gilles Marchand frappe par sa simplicité apparente, doublée d’une puissance émotionnelle rare. Virginie cite cette phrase : « Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut du chagrin. » Rien d’extraordinaire en soi, mais l’agencement des mots, au moment juste, bouleverse.

De la même façon, lorsque Gino, brisé par les épreuves, entend : « La vie continue mon vieux, alors j’ai continué la vie, et la vie a continué. » Le lecteur, comme la libraire, se retrouve emporté par cette modestie douloureuse qui fait toute la force du roman.

Gino, doux marginal et miroir universel

Le personnage de Gino fascine par son décalage. Rêveur, parfois idéaliste à l’excès, il croit que la volonté suffit à conquérir ses ambitions : travailler pour l’aérotrain, toucher aux étoiles, changer le monde. Mais la réalité sociale et scolaire le rattrape. Il n’en reste pas moins une figure lumineuse. « J’aurais voulu qu’il existe vraiment », avoue Virginie.

Pour elle, Gino incarne cette marginalité discrète qui rend une vie singulière. « On devrait parfois tous être comme lui, voir la vie du bon côté, profiter de chaque jour et essayer de réaliser nos rêves. »

Réflexion sur la réussite et la mémoire

Au-delà de la nostalgie des Trente Glorieuses, l’ouvrage interroge la notion de réussite. Qu’est-ce qu’une vie accomplie ? L’ascension professionnelle, l’amour durable, la fidélité aux rêves d’enfant ? « Quand on referme le livre, on se pose à nouveau la question », souligne la libraire.

La fin du roman l’a bouleversée au point de l’empêcher d’enchaîner immédiatement avec une autre lecture. « Il m’a fallu un moment pour revenir dans le réel et quitter les personnages proprement. »

Si le texte s’ancre dans une époque précise, il déploie aussi une atmosphère onirique. Virginie parle d’un univers proche d’Amélie Poulain, où le merveilleux surgit des détails de l’ordinaire. « Je me suis laissée emporter, sans aucun moment de latence. »

Ce mélange de romanesque, de critique sociale et de tendresse universelle rappelle, selon elle, d’autres œuvres : Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut, ou encore Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea.

Un livre qui réenchante la vie

Recommandé aux lecteurs en quête d’évasion mais aussi aux passionnés d’histoire sociale ou de progrès technologique, Les promesses orphelines se présente comme un roman total. Il met en scène des personnages attachants, déroule une fresque historique, interroge l’intime et sublime l’ordinaire.

Pour Virginie Brienne, c’est une évidence : « Une fois qu’on commence, on n’a plus envie de quitter Gino. »

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Prix du roman Fnac 2025 : défricher la rentrée littéraire, chaque année

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com