Étoiles Bleues : le nouveau prix littéraire de Génération Mer

Découvrir l'océan autrement. C'est toute l'ambition de ce nouveau prix littéraire, sobrement intitulé Prix littéraire Étoiles Bleues, créé pour sensibiliser à l'océan. Des albums jeunesse aux récits d’exploration scientifique, en passant par la science-fiction et les témoignages de marins, cette récompense propose une redécouverte des mondes océaniques.

À l’occasion de l’Année de la Mer, le collectif Génération Mer inaugure cette nouvelle récompense littéraire afin de renforcer les liens entre les citoyens, de métropole comme d’outre-mer, et l’univers maritime.

Sa première sélection rassemble quinze ouvrages répartis en cinq catégories : Petits (jusqu’à 7 ans), Jeunesse (8-12 ans), Adolescents (13-18 ans), Adultes, et Médiation scientifique. Chaque catégorie propose trois titres, choisis par un jury présidé par Christophe Agnus, écrivain, journaliste et éditeur.

À ses côtés, Elisabeth Arquier Chauvin, Corinne Copin, Christian Counillon, Anne-France Didier, Beatrice Finet, Elia Gaillard, Patrick Haluska, Marion Haug, Ondine Hingant, Céline Hostiou, Alexandre Iaschine, Olivier Laroussinie, Agnès Lavergne, Laura Legay, Sandra Leroy, Marjorie Lheureux, Isabelle Perret et Amandine Tamayo.

Voici la sélection 2025 :

Sélection Petits

Le garçon et la baleine, de Linde Faas (trad. Emmanuèle Sandron, Kaleidoscope)

La mer, la nuit, de Carine Prache (Helium)

Encore un plouf !, de Isabelle Ricq (Seuil jeunesse)

Sélection Jeunesse

La Vie Marine, d'Alessia Bacchi et Antoine Doré (Albin Michel Jeunesse)

Contes des mers et des océans, de Rolande Causse, Nane, Jean-Luc Vezinet et Nesseldë (éditions des Eléphants)

Le Tour du monde des bouts du monde, de Sophie Blitman et Aurélie Castex (Glénat jeunesse)

Sélection Adolescents

Oxcean, de Nicolas Michel (Talents Hauts)

Ilos, de Marion Brunet (Pocket Jeunesse)

Les travailleurs de la mer, de Michel Durand (Glénat)

Sélection Adultes

Octopus, de Xavier Müller (XO Editions)

Ecouter les eaux vives, d'Emmanuelle Favier (Albin Michel)

Les Naufragés du Wager, de David Grann (trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj, éditions du Sous-sol)

Sélection Médiation scientifique

Les tortues marines, 80 clés pour comprendre, de Jérôme Bourjea, Hendrik Sauvignet et Stéphane Ciccione (Editions Quae)

La mer, une infographie, de Cyrille P.Coutansais et Guillemette Crozet (CNRS Editions)

Océans insolites, de Catherine Vadon et avec la participation de Michel Olagnon (Editions Quae)

Ouvert à tous les lecteurs, le vote se fait en ligne sur le site de Génération Mer, jusqu’au 10 septembre 2025 à minuit. Il suffit de sélectionner les catégories de son choix, et de voter pour son ou ses coups de cœur.

Un ouvrage sera récompensé dans chacune des cinq catégories, et chaque auteur lauréat recevra une dotation de 1000 euros. À ces distinctions principales s’ajoutent deux prix spéciaux : le Prix Wings of the Ocean, décerné par l’association éponyme, membre de Génération Mer, et le Prix DGAMPA, attribué par les agents de la Direction générale des Affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture.

En parallèle, un concours de poésie Haïku a été lancé pour célébrer l’océan et les émotions qu’il inspire. Initié avec le soutien de Patrick Haluska, professeur agrégé à l’INSPE de l’Université d’Amiens, il a donné lieu à de nombreux ateliers d’écriture participatifs à travers les territoires. Les dix haïkus lauréats recevront chacun un prix de 100 euros.

La cérémonie de remise des prix est prévue le 30 septembre à Paris.

