Les nourrices, des femmes combatives et écrasées par un système

Ce premier roman s’inscrit dans une tradition littéraire rare : il fait des nourrices non plus des personnages secondaires, mais les héroïnes mêmes de l’histoire. Dans un univers qui brouille les repères temporels, oscillant entre conte et réalisme, l’autrice déploie une fresque où se mêlent le souffle magique et la dureté sociale. « On imagine que c’est la fin du XIXᵉ, début du XXᵉ, mais rien n’est jamais fixé. Et pourtant, on se sent très proche de ces femmes. »

Une découverte passionnante et une lecture hors norme, à écouter dans notre nouvelle émission :

Entre conte et réalisme brutal

Dès les premières pages, la narratrice évoque Sylvaine, nourrice appelée par la forêt lors d’une nuit de pleine lune. Cette scène inaugurale installe une atmosphère presque féerique : « On pourrait presque voir surgir le chat botté », sourit Lise-Marie.

Mais la douceur du mystère cède vite la place à la rudesse des réalités : examens médicaux humiliants, sélection des femmes, marchandisation des corps. « J’ai trouvé très violent ce moment où le médecin goûte le lait des femmes pour décider si elles seront bonnes nourrices. »

L’industrie nourricière mise à nu

L’ouvrage dévoile un pan méconnu de l’histoire sociale : l’organisation des nourrices. Certaines sont sur lieux, engagées par les familles bourgeoises, d’autres à emporter, ramenant chez elles des enfants confiés.

Toutes nourrissent ces petits avec leur propre lait, souvent au détriment de leur enfant biologique. « Ce sont des femmes issues de milieux pauvres, poussées par la nécessité et par leurs maris, mais qui trouvent malgré tout une forme d’émancipation. »

Cressan choisit une langue à la fois poétique et charnelle. Les enfants, désignés par des noms symboliques — l’enfant lune, l’enfant terre — incarnent une part d’imaginaire. Mais derrière cette poésie se cache une réalité âpre : « Le lait nourrit, fait vivre, rapporte de l’argent… mais il est aussi source de trafic. »

La sororité comme résistance

Le roman se lit comme une ode aux liens féminins. « Les femmes forment un cercle, presque un chœur, qui progresse ensemble. Dans les dernières pages, on a vraiment ce cœur de femmes qui trouve sa force dans la sororité. »

Les hommes, eux, restent relégués en périphérie : meneurs, médecins, patriarcat oppresseur. Cette communauté féminine se dresse alors comme une poche de résistance. « Elles paraissent victimes, et soudain leur détermination fait tout vaciller. »

Pour la libraire, la qualité de l’écriture frappe d’autant plus qu’il s’agit d’un premier roman. Elle évoque Franck Bouysse (Né d’aucune femme) ou Cécile Coulon pour la même attention portée à la terre, aux arbres, à la nuit. Mais Nourrices possède sa singularité : une poésie organique, un hommage aux mères, un écho aux douleurs ancestrales. « On a presque l’impression de lire un témoignage, comme si une nourrice de l’époque racontait sa vie. »

La comparaison avec La servante écarlate de Margaret Atwood surgit naturellement : deux textes qui interrogent l’exploitation du corps féminin, mais dans des registres différents. Ici, pas de dystopie, mais une plongée dans le réel — celui d’un patriarcat rural qui ne laisse guère de place aux femmes.

Un texte universel

Lise-Marie insiste sur la portée universelle du livre : « C’est un roman facile à conseiller, parce qu’il parle autant aux femmes qu’aux hommes, aux jeunes comme aux anciens. »

À travers Sylvaine, Faustine ou Gladys, le lecteur découvre des figures de courage, d’abnégation et de résistance. Le roman touche par sa densité, sa multiplicité de thèmes, et laisse une empreinte durable. « C’est un roman multiple, un grand roman. Et pour un premier texte, c’est incroyable. »

Par Nicolas Gary

