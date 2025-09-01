À Djerba, un festival littéraire pour faire le pont entre le "Nord" et le "Sud"

Ce festival unique en son genre, sous l’égide de l’Association Culturelle de Djerba et Djerba Management Organisation, réunira des écrivains et écrivaines du Sud et du Nord autour d’une thématique forte : « Nord/ Sud : quelles écritures ? » À travers tables rondes, lectures littéraires, ateliers créatifs, signatures de livres et rencontres conviviales, le festival proposera, une plateforme de dialogue fertile et inspirante.

Une île, un symbole de paix et de créativité

Djerba, carrefour historique des civilisations accueillera ce moment fort de la culture du Sud. L’objectif du festival est double : faire rayonner Djerba au-delà de sa beauté touristique, et l’imposer comme un pôle culturel majeur en Tunisie, au service de la diversité, de la créativité et de l’échange.

Parmi les autrices et les auteurs invité.e.s on a, du côté international, Tanella Boni (Côte d’Ivoire), Jean-Luc Raharimanana (Madagascar), Ananda Devi (Île Maurice), James Noël (Haïti), Lise Gauvin (Canada), Walid Hajar Rachedi (France), Nimrod (Tchad), Georgia Makhlouf (Liban). Et pour les Tunisiens : Emna Belhadj Yahia, Nadia Khiari, Faouzia Zouari, Mohamed Mahjoub, Hassanine Ben Ammou, Lotfi Chebbi, Hafidha Karabiben, Fethi Ben Maamer

Le festival est soutenu par de nombreux partenaires culturels et institutionnels, parmi lesquels : Amen Bank, Groupe Scolaire International Les Nouvelles Générations, l’Institut français de Tunisie, l’Ambassade du Canada, le Parlement des Écrivaines Francophones, Dynamix, Europcar, Djerba Explore, Talan, Sanabel Carthage, Claire Fontaine, UNESCO, des mécènes et plusieurs établissements scolaires et universitaires.

Le festival s’adresse à celles et ceux qui aiment la littérature, jeunes ou moins jeunes, et aux curieuses et curieux du monde. Il se présente comme une invitation au voyage littéraire, au dialogue des cultures et à l’émotion partagée.

L'ensemble du programme est à découvrir ci-dessous :

