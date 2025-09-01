Polar breton, enquête provençale : le cosy mystery à la française

Il aura certes fallu attendre un déclic, et celui-ci est venu tardivement : « Il aura fallu attendre la période du Covid pour que le genre littéraire s’impose en France », note un article, comparant l’arrivée du cosy mystery chez nous à une madeleine de Proust en temps de pandémie.

Effectivement, autour de 2020, alors que les confinements incitaient à chercher des lectures rassurantes, de nombreux lecteurs français ont découvert avec bonheur ces enquêtes sans hémoglobine au ton léger. Les éditeurs ont suivi le mouvement : depuis 2-3 ans, les rayons des librairies se remplissent de couvertures pastel illustrées de cottages, de chats ou de gâteaux, signes distinctifs de la tendance. Et fait marquant, des auteurs francophones s’emparent désormais du genre pour le décliner à la sauce locale.

Du tea time au café-croissant

Qui dit adaptation française dit souvent ancrage régional. Nos auteurs n’hésitent pas à planter leurs intrigues dans des décors bien de chez nous, faisant du paysage un personnage à part entière. On a ainsi vu émerger des « polars bretons », « polars provençaux » ou encore des cosy mysteries parisiens.

Ainsi, la série Bretzel & beurre salé de Margot et Jean Le Moal entraîne les lecteurs à Locmaria, un paisible village du Finistère, où débarque une héroïne quinquagénaire pour ouvrir un restaurant… avant d’être accusée d’empoisonnement et de devoir mener l’enquête elle-même.

Le charme de cette série repose autant sur l’intrigue que sur la saveur bretonne qui s’en dégage : on y parle kouign-amann, commérages de port et petites rivalités de clocher, ce qui rend l’atmosphère d’autant plus familière et savoureuse pour le lecteur français.

De même, on voit fleurir des cosy mysteries au cœur de la Provence — imaginez un meurtre au milieu des lavandes ou pendant une fête du vin — et même en plein Paris, où les ruelles de Montmartre ou les passages couverts peuvent servir de décor à des intrigues feutrées. L’idée n’est plus de copier Miss Marple à la campagne anglaise, mais bien d’offrir chez nous aussi ces murder parties locales, où le terroir et la culture régionale ajoutent une épice unique. Humour et références bien de chez nous.

Traditions locales et crimes feutrés

Dans ces déclinaisons francophones, on remarque que l’humour prend une coloration locale. Les personnages d’enquêteurs amateurs s’expriment avec nos tournures familières, les dialogues regorgent de traits d’esprit à la française. Par exemple, dans Le bonheur est dans le crime d’Ali Rebeihi (2023), l’héroïne — une ex-prof de droit pénal reconvertie en championne de la pâtisserie dans un village près de Fontainebleau — n’a rien d’une Anglaise flegmatique.

Tante Alice (c’est son surnom) mène son enquête avec le bagout et la curiosité malicieuse d’une héroïne de commedia dell’arte, et l’auteur s’amuse à égratigner au passage les travers de la province française contemporaine. Le roman prend des allures de comédie policière locale, avec ses personnages hauts en couleur (le notable du coin adepte de développement personnel, la boulangère trop bavarde, etc.) et ses situations aussi drôles que mystérieuses.

Ce mélange d’enquête et de chronique de village, très différent dans le ton de l’humour british feutré, apporte une fraîcheur au genre. De même, certaines séries francophones jouent sur les références culturelles propres à leur cadre : un polar cosy provençal évoquera le pastis, Marcel Pagnol ou la pétanque en toile de fond, tandis qu’une intrigue alsacienne pourra tourner autour d’un concours de kouglof. Ces clins d’œil parlent au lectorat local et renforcent le côté doudou de la lecture — on est en terrain connu, on sourit de connivence.

Quand nos régions mènent l’enquête

Mariages de genres réussis. Le cosy mystery « à la française » se permet aussi des alliances audacieuses avec d’autres genres littéraires populaires. Il flirte notamment avec le roman feel good : nombre de ces polars doux mettent autant l’accent sur le cheminement personnel du héros (se reconstruire après un divorce, retrouver confiance en soi, créer du lien social…) que sur l’élucidation du crime.

Le mystère devient parfois un prétexte pour raconter une histoire humaine positive, pleine de bienveillance, ce qui les rapproche du registre feel good très apprécié. On retrouve également des touches de comédie romantique dans certaines intrigues cosy : un quiproquo amoureux peut se mêler à l’enquête, un duo homme-femme unir ses forces pour résoudre le crime tout en développant une idylle, etc. Ces ingrédients sentimentaux élargissent l’attrait du roman auprès d’un public plus habitué à la romance qu’au polar.

Enfin, le cosy mystery s’acoquine chez nous avec le roman régional au sens large, héritier des « sagas de terroir ». Décrire avec amour les ruelles d’un village provençal ou les falaises bretonnes, s’attarder sur les recettes du coin ou les expressions patoisantes, tout cela fait partie du plaisir cosy à la française. On lit autant pour le mystère que pour l’immersion dans un coin de France pittoresque, un peu comme on regardait Louis la Brocante ou Une famille formidable pour le charme provincial.

Cette hybridation des genres porte ses fruits : le public francophone répond présent. Les ventes de certains titres le prouvent, telle la série Agatha Raisin (traduite de l’anglais mais adorée en France) qui s’est vendue à plus de 2 millions d’exemplaires dans l’Hexagone, ou la collection « Cosy Mystery » lancée par plusieurs éditeurs qui multiplie les best-sellers en poche.

Le polar cosy made in France a réussi à trouver sa voix : un équilibre subtil entre l’hommage aux codes britanniques et l’intégration de notre esprit français frondeur et chaleureux.

