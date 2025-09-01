Danaé Tourrand-Viciana nommée Directrice générale des Presses de la Cité

« Cette nomination s'inscrit dans notre ambition de conforter et développer notre place de premier plan sur le marché de la littérature grand public », indique Sofia Bengana, Secrétaire Générale de la Littérature d’Editis, nommée en mai dernier.

« Forte de son expertise éditoriale, Danaé aura pour mission d'étoffer le riche catalogue de la maison et de continuer à écrire la belle histoire des Presses de la Cité, porte-étendard de la littérature populaire de qualité », poursuit-elle.

Danaé Tourrand-Viciana a débuté sa carrière en cession de droits et en littérature étrangère au sein du groupe Place des Éditeurs. Après un passage chez Harper Collins, elle rejoint en 2018 le groupe Leduc pour développer le catalogue des Éditions Charleston, dédiées à la littérature féminine.

Depuis 2020, elle a également assuré la direction éditoriale des Éditions Alisio, éditeur de non-fiction généraliste, leader sur le segment du développement professionnel, et lancé en 2022 les Éditions Nami, dédiées à la healing fiction.

