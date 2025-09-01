Huysmans vivant : un auteur flamboyant boudé par la postérité

Auteur, critique d’art, noceur, amateur de femmes — « l’âme triste se vidange par le bas-ventre » —, sa vie prendra un tournant radical en devenant oblat : « Religieux strictement, parce que c’est la seule chose intelligente et bonne. » Grand écart entre cet homme travaillant dans l’administration pour assumer une charge de famille, héritier d’un atelier de brochage vivotant tant bien que mal et le dandy parisien lettré qui cherche à être détesté avec des écrits sulfureux avant de se tourner vers l’Église et vivre en campagne, loin de l’agitation.

Comment aborder celui qui pense que son époque n’était pas faite pour lui, que tout est amertume, dérisoire et mélancolique ? Agnès Michaux s’est collée à l’exercice et offre près de 700 pages d’une biographie particulière, voire hors norme, hyper documentée, dans un style enlevé et parfois dans le style emprunté à l’auteur lui-même. Le résultat est le roman d’une vie passionnante, foisonnante qui pourtant n’a jamais vraiment plu à l’auteur.

Appréhender Huysmans, c’est voyager dans une époque en pleine mutation : Paris se transforme et s’apprête à accueillir l’exposition universelle qui fera d’elle la capitale des arts et de la pensée, mais il règne, en cette fin de siècle, un courant pessimiste, sceptique. C’est dans ce bouillonnement que Joris-Karl Huysmans va évoluer avec désinvolture, avec un sens critique aigüe et une forte personnalité.

D’origine flamande, la famille Huysmans s’installe à Paris au 11 rue de Sèvres, pour ouvrir un atelier de brochage. Celui qui changera son prénom en Georges Charles pour écrire, en héritera à la mort prématurée de son père et devra assumer la charge de famille tout en travaillant au ministère de l’Intérieur en véritable « rond de cuir » à la Feydeau.

Il fréquente les bordels et les cercles littéraires. Défenseur du naturalisme avec Zola en chef de file, il prend ses distances à la sortie de son roman À rebours qui présente pour la première fois un antihéros. Huysmans cherche à être détesté et invente un style : le décadentisme. Suivront plusieurs romans sulfureux dans lesquels il dira se mettre en scène dans chacun d’entre eux, allant jusqu’à fréquenter les lieux interlopes et dangereux de la capitale.

C’est en travaillant sur un nouveau livre qu’il s’intéressera à l’ésotérisme en plein essor à cette époque. Fasciné par ses recherches, il se tourne alors vers l’Église et devient un auteur converti. Huysmans est un célibataire endurci, coureur de jupons, il entretiendra une relation durable avec l’une de ses maîtresses, Anna, qu’il accompagnera jusqu’à la fin. Cet auteur attirera autant la foudre des catholiques que l’enthousiasme des jeunes générations et surtout l’admiration des femmes.

Agnès Michaux signe une biographie flamboyante, passionnante, qui nous plonge avec moult détails dans ce Paris fin XIXe, entre la guerre de 70 et celle de 14, à l’orée d’un nouveau siècle et en pleins débats intellectuels. Cette fin de siècle est un magma d’idées et de nouveautés technologiques, une époque où on ne se privait pas d’articles critiques dans un style riche et enflammé, pour défendre ou agonir un courant littéraire ou une école de peinture.

Ne craignez pas d’affronter ces 700 pages, la plume d’Agnès Michaux est alerte, engagée, dynamique, elle restitue avec précision et fougue la vie de cet oublié du XIXe qui a été le premier président de l’Académie Goncourt à décerner ce prix. Huysmans est plus qu’un témoin de son époque, il en est acteur même si la renommée ne l’intéressait pas et trouvait les honneurs méprisables, c’est un écrivain en 2D : Décadent et Dandy, un être insaisissable, fidèle en amitiés, fumeur incurable, amoureux des chats, un écrivain qui mérite d’être connu et reconnu.

Par Christian Dorsan

