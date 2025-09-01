Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface

Des retrouvailles inespérées : le manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, probablement l'unique exemplaire existant, a refait surface entre des mains privées, en France. Composée de 112 feuillets précédés et suivis d'un feuillet de garde, comportant 20 miniatures, dont 3 en pleine page, et dotée d'une reliure de veau brun à décor et inscriptions dorées, la pièce était considérée comme perdue depuis des années.

Les deux textes de ce manuscrit sont signés par Anne de France, dite Anne de Beaujeu ou Anne de Bourbon, fille aînée de Louis XI, qui fut régente du royaume de France entre 1483 et 1491, alors que son frère Charles VIII, encore mineur, est promis au trône.

Comme le titre du premier écrit l'indique, Anne de France destine ces textes à sa fille, Suzanne de Bourbon, à l'occasion des fiançailles de cette dernière avec Charles de Montpensier, en février 1505. Leur écriture commence, selon l'historienne de la littérature et critique littéraire Éliane Viennot, après la mort de l'époux d'Anne de France, Pierre II de Bourbon, en 1503.

« Ce petit livre est peu connu : une édition réalisée vraisemblablement en 1520 à Lyon, une autre en 1535 à Toulouse, pour Marguerite de Navarre, une troisième au XIXe siècle, à Moulins, une quatrième au XXIe siècle à Saint-Étienne ; à quoi s’ajoute un unique manuscrit, celui-là même qui fut offert à Suzanne pour ses fiançailles », rappelait la spécialiste dans un article paru au sein des Études bourbonnaises, en février 2019.

Survivre à la cour

Par ce manuscrit, Anne de France réunit des préceptes et conseils destinés à sa fille, pour l'armer face aux intrigues de cour et autres tentatives de manipulation. La nouvelle qui suit le recueil, Histoire du siège de Brest, narre un épisode de la guerre de Cent Ans pour illustrer quelques-uns des enseignements dispensés et « laisse apparaitre les qualités littéraires d'Anne de France », souligne la Commission consultative des trésors nationaux.

Après un préambule, trente chapitres composent les Enseignements à sa fille, par lesquels Anne de France entend convaincre sa fille de l'intérêt de « conserver une réputation irréprochable, et surtout à ne pas faire comme ces folles — l’expression revient de manière quasi obsessionnelle — qui ruinent leur honneur ou le mettent en péril inconsidérément », résume Éliane Viennot dans l'article précité.

Parallèlement à ces invitations à respecter la bienséance et les convenances, comme le relève l'historienne, le texte comporte aussi des incitations à user des désirs et faiblesses des uns et des autres pour parvenir à ses fins. À manipuler, en somme...

Vitrail de Sainte Catherine (fin XVe siècle). Saint-Catherine, au centre, avec, à gauche, Anne de France et Pierre II de Bourbon et leurs enfants Suzanne et Charles. Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins (Vassil, domaine public)

Ce versant moins moralisateur du texte s'explique par le contexte politique de son écriture : en tant qu'héritière du duché de Bourbon, elle risque de devenir la cible d'un mariage d'intérêt, destiné à mettre la main sur ce territoire. Les craintes d'Anne de France ne se réalisèrent pas, cependant, puisque le mariage de Suzanne de Bourbon avec Charles de Montpensier fut paisible et choisi.

Les rééditions des textes d'Anne de France, notamment pour Marguerite de Navarre, témoignent de sa pertinence et réputation en tant que « manuel de survie pour les princesses françaises », pour reprendre l'expression d'Éliane Viennot...

Un trésor national

La redécouverte inespérée de ce manuscrit est un événement considérable : la Commission consultative des trésors nationaux retrace d'ailleurs son parcours mouvementé. Si la bibliothèque des ducs de Bourbon est saisie en 1527 pour rejoindre celle de François Ier, l'ouvrage n'en fait apparemment pas partie.

Il apparait ensuite « dans la bibliothèque du chancelier Pierre Séguier (1588-1672) puis dans celle de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, avant d'en disparaître, probablement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, échappant ainsi aux nationalisations », détaille la commission. Il resurgit dans des collections publiques à Saint-Pétersbourg avant d'être considéré comme définitivement perdu.

Selon la Commission consultative des trésors nationaux, il aurait été « cédé à l'occasion des ventes par les autorités soviétiques dans les années 1930, ce qui semble avoir permis son retour en mains privées en France, où il a été conservé jusqu'à présent, à l'insu de tous les spécialistes ».

Par sa seule rareté, le manuscrit méritait sans doute le statut de trésor national, mais l'exemplaire original affiche en plus des qualités esthétiques et techniques frappantes. Les Enseignements s'ouvrent en effet sur une peinture à pleine page représentant la duchesse en vêtement de deuil avec sa fille, quand la nouvelle sur le siège de Brest est illustrée de 18 miniatures.

Selon les experts, l'iconographie du manuscrit témoigne « des productions des ateliers d'enluminure lyonnais de l'époque » et serait attribuable « à un enlumineur désigné comme le Maître de l'Entrée de François Ier, actif dans la cité rhodanienne entre 1485 et 1515 ». La reliure du manuscrit est elle-même remarquable : frappée aux deux plats du prénom de la destinataire et de la devise des Bourbon, ornée d'un décor doré, elle utilise une technique alors nouvelle en Europe.

Le manuscrit a fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation, qui empêche sa sortie du territoire et précède généralement une offre d'acquisition de l'État au propriétaire.

Photographie : Anne de France, représentée sur le Triptyque du Maître de Moulins, probablement réalisé par Jean Hey vers 1502, au sein de la Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins (Allier)

