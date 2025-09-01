Carole Spada, directrice par intérim de la DRAC Île-de-France

Malgré les publications de deux avis de vacance, en avril et en mai 2025, le ministère de la Culture n'a pas trouvé de candidat ou candidate susceptible de succéder à Laurent Roturier. Ce dernier, directeur régional de la DRAC Île-de-France depuis 2019, avait été nommé par le ministre de la Culture Franck Riester, puis renouvelé à son poste quelques années plus tard par Rima Abdul-Malak.

« Je voudrais vous adresser du fond du cœur mes remerciements les plus sincères, les plus chaleureux pour tout ce que nous avons réalisé ensemble tout au long de ces 6 années », a indiqué Laurent Roturier dans un message adressé aux acteurs culturels de l'IDF. « J'ai pu sillonner cette région exceptionnelle, singulière, extraordinaire et mesurer avec vous la qualité des projets que vous portez dans tous les domaines. »

Il complète encore : « Je suis fier d'avoir pu, avec toute l'équipe de la DRAC, vous accompagner et affronter tous les défis, la crise sanitaire, les crises financières, réussir à restaurer en moins de 5 années Notre Dame, contribuer à la réussite exceptionnelle des Jeux olympiques de Paris qui ont montré au monde entier le meilleur visage de vous-même. »

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, la DRAC Île-de-France est dotée de 231 emplois, affectés sur plusieurs sites, dont les 8 unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP).

La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques.

Toutes leurs composantes sont représentées, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France. Elle déploie une politique de défense et de promotion des droits culturels.

