Quand la science flirte avec Jurassic Park : enquête sur la désextinction

Quand tout commence par un drame… Le récit s’ouvre sur une scène presque romanesque : janvier 2000, une tempête en Espagne, et Celia — le dernier bouquetin des Pyrénées — écrasée par la chute d’un arbre. L’espèce s’éteint avec elle, du moins en apparence.

Car quelques mois plus tard, des chercheurs parviennent à cloner son ADN. L’animal cloné survit… dix minutes. Un échec retentissant, mais qui pose la question : jusqu’où peut-on aller pour ramener à la vie ce que nous avons perdu ?

Quand la SF passe au labo

Depuis Jurassic Park, l’idée de ressusciter des créatures disparues hante l’imaginaire collectif. Mais le livre rappelle qu’il n’y a pas d’ADN de tyrannosaure à exhumer, contrairement à ce que le cinéma a laissé croire. En revanche, certaines pistes sont bien réelles : réveiller des gènes endormis chez des espèces proches, cloner des individus disparus récemment, ou bricoler des génomes grâce à l’édition CRISPR.

C’est ce qu’a tenté la start-up américaine Colossal Biosciences. Créée en 2021, elle ne promet rien de moins que le retour du mammouth laineux d’ici 2028. Pour l’instant, elle a accouché… d’une souris laineuse et de loups gris génétiquement modifiés pour ressembler au légendaire « dire wolf » popularisé par Game of Thrones.

Trois chiots baptisés Romulus, Remus et Khaleesi. De quoi faire sourire, mais aussi relativiser : sur près de 19 000 gènes, seuls quatorze ont été modifiés. Autrement dit, ces animaux sont surtout… des loups gris un peu relookés.

Le vrai débat n’est pas là

Cavin et Alvarez s’amusent des ambitions titanesques de ces projets, mais ils rappellent vite l’essentiel : ressusciter des espèces ne sauvera pas la biodiversité actuelle. Les forêts disparaissent, les océans se vident de leurs grands poissons, les insectes s’effondrent. Dans ce contexte, investir des millions dans un pseudo-mammouth relève presque de la distraction.

La priorité, martèlent les auteurs, reste de protéger les espèces encore vivantes. Car, paradoxalement, la biomasse animale n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui… mais elle est composée en grande majorité de bétail domestiqué. Le vivant sauvage, lui, se réduit comme peau de chagrin.

Frontière floue entre sauvage et domestique

Mais le livre ne se contente pas de condamner. Il nuance, et c’est là sa force. Après tout, la plupart des animaux que nous côtoyons sont déjà des « créations » humaines : vaches, moutons, cochons, sans parler du chihuahua qui partage nos canapés et n’a plus grand-chose à voir avec son ancêtre le loup. Alors, pourquoi un éléphant transformé en mammouth serait-il plus artificiel qu’un caniche ?

Ce constat ouvre une réflexion plus large : le sauvage et le domestique ne sont pas deux mondes séparés par un mur infranchissable, mais un continuum. Et c’est peut-être cette porosité qui rend l’idée de désextinction à la fois fascinante et troublante.

Vers un réensauvagement ?

Si faire revivre un mammouth ne sauvera pas la planète, la désextinction pourrait jouer un rôle périphérique, presque inattendu : celui d’outil pour le réensauvagement. En réintroduisant des animaux disparus récemment ou en créant des équivalents fonctionnels, on pourrait redynamiser certains écosystèmes.

On imagine ainsi des bisons ou des aurochs dans les plaines, des prédateurs réinstallés en Eurasie ou même le thylacine (disparu d’Australie il y a un siècle) remis au goût du jour grâce à la génétique. Cela paraît extravagant ? Sans doute. Mais n’était-il pas tout aussi extravagant, hier, d’exterminer la mégafaune à coups de flèches, puis de produire des races de chiens improbables comme le sphinx ou le chihuahua ?

Enquête entre science et philosophie

Au-delà des expériences de laboratoire, le livre se lit comme une méditation sur notre rapport à la nature. Sommes-nous encore partie prenante du vivant ou nous en sommes-nous définitivement séparés ? Devons-nous nous contenter de protéger ce qui reste, ou oser réinventer une nouvelle alliance avec les autres espèces ?

Cavin et Alvarez ne donnent pas de réponse définitive. Ils invitent à réfléchir, avec sérieux, mais aussi avec humour, à ces questions vertigineuses. Et à admettre qu’il est parfois utile de rêver un peu — même si ce rêve prend la forme d’un éléphammouth déambulant dans la steppe sibérienne.

En refermant Faire revivre les espèces disparues ?, on se dit que le sujet est bien plus vaste qu’une simple lubie scientifique. La désextinction, qu’on l’applaudisse ou qu’on la juge absurde, agit comme un miroir de nos contradictions.

Entre nostalgie du passé et peur de l’avenir, entre fascination pour la technologie et urgence écologique, elle révèle surtout une évidence : nous avons désormais entre nos mains, et pour longtemps, le destin du vivant. Alors, mammouth ou pas mammouth, la vraie question est ailleurs : quelle planète voulons-nous habiter demain ?

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com