Satire moderne et conte médiéval : bienvenue dans l'Estonie d'Andrus Kivirähk

Publié en 2007 en Estonie et traduit en français en 2013 (Jean-Pierre Minaudier), @d'Andrus Kivirähk est un récit à la croisée entre le conte satirique moderne et la fable mythologqiue se déroulant dans un Moyen-Âge imaginaire de l'Estonie.
Le 31/08/2025 à 07:58 par Anne-Charlotte Mariette
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
31/08/2025 à 07:58
0
Commentaires
0
Partages
Dans cette réalité alternative coexistent deux mondes : celui des anciens, qui vivent dans la forêt et qui parlent la langue des serpents pour communiquer avec les animaux, et celui des nouveaux, qui s'installent dans des villages, adoptent le christianisme et laissent derrière eux les vieilles coutumes.
Le protagoniste, Leemet, est le dernier à maîtriser la langue des serpents, un langage magique qui permet de commander aux animaux sauvages. À travers son destin, le roman narre la disparition d’un monde ancien et la perte d’un rapport direct avec la nature, remplacé par une société plus civilisée, mais aliénée.
L’intrigue mise en place par l’auteur entre l’ancien et le Nouveau Monde permet de mettre en avant la dualité subie par Leemet. Coincé entre ces deux mondes, il est à la fois dépositaire d’une tradition qui ne peut survivre et citoyen d’un Nouveau Monde qui lui semble absurde et étriqué.
La langue des serpents représente un savoir ancien et fragile que la société ne valorise plus. La perte progressive de cet idiome agit comme une métaphore de la mémoire collective des peuples. Leemet devient le dernier représentant d’un monde condamné.
« Il y en a qui croient aux génies et fréquentent les bois sacrés, et puis d’autres qui croient en Jésus et qui vont à l’église. C’est juste une question de mode. Il n’y a rien d’utile à tirer de tous ces dieux, c’est comme des broches et des perles, c’est pour faire joli. Rien que des breloques pour s’accrocher au cou pour faire joujou. »
L’auteur adopte dans son récit un ton particulièrement corrosif et ironique. Les villageois sont caricaturés dans leur adoption du christianisme et de la civilisation tandis que ceux qui vivent dans la forêt sont dépeints comme bêtes et violents.
L’auteur évite ici tout manichéisme pour montrer le processus irréversible et cruel de l’aveuglement humain et la manière dont les civilisations nouvelles écrasent celles qui les précèdent. Il ne prône pas naïvement un retour au passé, mais propose une réflexion plus nuancée : comment avancer sans détruire, préserver sans s’enfermer.
« Tout a une fin. Le dernier homme pourvu de crochets à venin, et qui savait voler par-dessus le marché, est mort aujourd’hui. Dans l’avenir, les gens penseront que de telles choses n’existent que dans les contes de fées. »
Mais à force de railler les deux mondes, Kivirähk donne l’impression d’un pessimisme total, comme si tout était voué à l’absurde et au ridicule. Cette noirceur donne sa force au roman, au détriment d’un souffle d’espérance qui aurait été le bienvenu. Je me suis parfois sentie désemparée.
Ce qui rend le roman profondément intéressant et intelligent, c’est la lecture politique et sociale qui en ressort. L’auteur met en garde contre la mondialisation et la domination d’une culture sur les autres. En Estonie notamment, les cultures allemandes, russes et chrétiennes ont bien failli détruire les traditions locales.
Leemet incarne parfaitement la façon dont les langues peuvent mourir lorsqu’elles ne sont plus transmises. L’auteur met en avant dans son récit la fragilité des patrimoines immatériels et la perte irréversible des visions du monde liées à ces langues.
« Pour eux, l’important était de vivre à la manière de leurs ancêtres, comme si le soleil s’était figé dans le ciel sans se coucher ni renaître, comme si la forêt ne s’était pas vidée de ses habitants, comme si le monde n’avait pas changé »
La mondialisation aujourd’hui efface les diversités et écrase les traditions au profit d’un monde uniformisé. On pense en premier lieu au modèle occidental qui s’exporte à travers notamment les États-Unis et son mode de vie qui a été calqué un peu partout dans le monde.
L’homme qui savait la langue des serpents est à la fois drôle, sombre et visionnaire. Il se lit comme un conte parabolique qui refuse la consolation, se moque de la perte, mais ne la nie pas. La plume d’Andrus Kivirähk porte à merveille ces ambiguïtés : on se surprend à sourire devant des scènes horribles, avant d’en ressentir la vacuité. En définitive, Kivirähk signe un roman atypique qui secoue, qui dérange et qui laisse une empreinte durable.
Par Anne-Charlotte Mariette
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 28/05/2015
470 pages
Le Tripode Editions
13,90 €
Plus d'articles sur le même thème
James est curieux, avide d’apprendre. Amoureux des mots, philosophe à ses heures perdues, James est surtout un esclave. Capable de lire et d’écrire, il se démarque – mais jamais en présence d’un Blanc, jamais lorsque ses connaissances pourraient lui porter préjudice.
29/08/2025, 15:08
Le Grand-Est Sibérien. Ses paysages de neige et de désolation. Un froid extrême, cruel, qui glace l’air au creux des poumons. C’est en ce lieu reculé que Staline fit construire les plus ignobles camps du Goulag, dans les années 1930.
28/08/2025, 10:45
Second épisode du feuilleton littéraire dérivé de la fameuse série tv Le Bureau des Légendes. Une aventure très réussie où Thomas Cantaloube, très documenté comme d'habitude, porte un regard un peu nouveau sur cet Iran qui est toujours, hélas, au cœur de l'actualité.
27/08/2025, 16:34
Stu Mead est un artiste à part (comme le sont beaucoup d’artistes), un peintre aux thématiques parfois sulfureuses (mais pas toujours), exposé dans des galeries et musées du monde entier et publié dans de nombreuses et prestigieuses revues sur l’art. Après une polémique liée à l’exposition de son travail par les éditions Le dernier cri en 2015 (qui s’est soldée par un non-lieu devant les tribunaux), il revient avec un petit recueil de ses peintures publié aux éditions Or Bor.
27/08/2025, 10:57
Ce nouveau livre de Pierre Perrin compile chroniques, nouvelles, articles et Journal. La table des chapitres est éloquente : Qu’est-ce que vivre ? Le point d’amour – La maladie humaine – La politique organise une société – Libérons les esprits – Le sacré, la religion – Vivre s’apprend pas à pas – Qu’est-ce que la culture ? - Dissipation du goût – Littérature en sachet – L’exactitude en lambeaux – Seul le silence aide à tenir parole – Qu’opposer à des crécelles ? Ce qu’il nous reste d’âme. Chacun de ces titres, magnifiques, pourrait constituer un titre de roman.
26/08/2025, 16:02
Dans Le Monde est fatigué (Joseph Incardona, éditions Finitude, 2025), de sa seconde identité, qui est celle d’une sirène professionnelle qui fait le tour du monde en vue de fasciner, Êve part à la recherche de la vérité qui a fait basculer son existence. Matt Mauser, détective obèse qui est plus que cela pour elle, l’aide dans cette entreprise tragique, prévenant, efficace.
26/08/2025, 10:48
On connaît Frank Herbert comme l'auteur visionnaire de Dune (trad. Michel Demuth), un monument de la hard science-fiction. Mais avant le désert et ses intrigues impériales, il y a eu la jungle amazonienne. La Chute des anges (trad. Fabien Le Roy), écrit en 1957 et resté inédit jusqu'à sa publication posthume, nous plonge dans un tout autre univers : celui de l'aventure exotique, avec ses périls naturels et humains.
26/08/2025, 10:23
Dans Sans excuse, Christian Brûlard dissèque avec une précision d’entomologiste l’anatomie d’une humiliation enfantine et ses prolongements souterrains. Fabien, bientôt douze ans, reçoit une gifle qui devient le moteur d’une métamorphose – physique, morale, et rancunière. En restituant la banalité crue des rapports familiaux, l’auteur rejoint une longue tradition littéraire qui interroge l’enfance blessée, de Jules Vallès à Annie Ernaux.
25/08/2025, 16:12
Dans Le palmier, Valentine Goby recompose l’enfance à travers une matière sensorielle dense, où la nature et le langage deviennent les outils d’une archéologie intime. Un roman lumineux en apparence, mais traversé de failles profondes.
25/08/2025, 16:07
Loris Chavanette, historien et romancier, nous livre son second roman, Le concours de pêche, publié chez Allary Éditions. De cet auteur, je ne connaissais jusqu’ici que les ouvrages d’Histoire (parmi les derniers : Danton et Robespierre chez Passés Composés, Le 14 juillet de Mirabeau chez Tallandier et La tentation du désespoir chez Plon), livres que j’ai toujours trouvés passionnants.
25/08/2025, 11:16
Ethel Aden est pianiste. Dotée d’un talent indéniable, acclamée par la foule à chaque représentation, elle semble n’avoir connu que les touches noires et blanches du clavier. La musique est une évidence, un langage qu’elle parle avec la plus grande aise – aussi naturellement qu’elle respire. Après des décennies de concerts et de tournées, une chose est certaine : elle abhorre les répétitions.
25/08/2025, 10:53
Il y a ce vertige. Celui du vide, de l’insondable, du cosmos qui vous engloutit. C’est précisément ce vertige que fait écho la série What If…? Galactus (2025, Panini, trad. Laurence Belingard), une déclinaison audacieuse de l’univers Marvel. Ici, cinq héros très distincts se transforment en hérauts pour le Dévoreur de Mondes, porteurs d’un fragment de sa nature titanesque et tragique.
23/08/2025, 11:57
Le premier territoire de sa naissance est celui des sons, de la musicalité des mots. Habiter une langue, c’est vivre son identité, on habite en enfance dans une langue maternelle avant d’habiter un pays. Nassera Tamer dans Allô la Place, tente de réapprendre la langue de ses parents pour se rapprocher d’eux, mais difficile de renouer quand on a peu de choses à se dire.
23/08/2025, 08:30
Nous sommes la veille du concert de l’harmonie municipale. Quelques décorations de Noël et loupiotes sont disposées dans la mairie, effort pour faire place aux fêtes de fin d’années. Monsieur le maire a une annonce à faire, pour le moins surprenante : « Nos morts, on ne sait plus où les mettre. Le cimetière est plein ». Alors, c’est officiel. Comme le cimetière n’est pas extensible et qu’il n’y a pas moyen de faire de la place… Eh bien, cette année, il faudrait que personne dans le village ne meure.
22/08/2025, 09:33
Grégory Le Floch explore les replis les plus sombres de l’adolescence et les reliefs d’une montagne qui gronde autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de soi. Mais si le texte séduit par la rudesse de son décor et la sincérité de sa voix, il trébuche parfois sur son propre trop-plein.
22/08/2025, 08:31
À la fin du XIXe siècle, une famille de clowns-acrobates, la famille Helquin, se transforme tous les soirs en monstres de scène. Lorsque le dernier des quatre frères disparaît, la vie de chacun d’entre eux se renverse, et Thalia, qui désespérait de devoir continuer à vivre ainsi commence à s’autoriser à agir différemment, à penser différemment de ses frères. Elle sombre alors dans le rêve d’une autre vie.
21/08/2025, 16:02
Un texte, dense et lucide, sur la fabrication des héros et l'usure des mythes nationaux. À travers le parcours d'un vieillard solitaire, ancien enfant-soldat devenu icône du pouvoir, l'auteur interroge la mémoire collective et les illusions d'une grandeur forgée dans le sang et l'oubli.
21/08/2025, 14:16
Éric Fassin démontre que les offensives politico-médiatiques orchestrées par les néoconservateurs français contre les savoirs critiques et les libertés académiques s’inscrivent dans une bataille idéologique éminemment réactionnaire et antidémocratique.
21/08/2025, 10:18
Quel petit garçon n’a pas rêvé d’être footballeur ? Conditionnés par la télé, fascinés par les récits de ces nouveaux héros des temps modernes, portés par les exploits des équipes nationales et les ambitions secrètes des parents, concilier jeu et vie est tentant pour des jeunes amateurs doués et passionnés.
20/08/2025, 12:25
Antoine Rault publie son nouveau roman, L'Angle mort du destin, les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie. On explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.
20/08/2025, 10:36
Ramsès Kefi livre un récit nerveux et bouleversant sur la disparition inexpliquée d’une femme, depuis la perspective de son fils. Entre violence contenue, drôlerie tendre et chronique sociale, ce roman court mais dense interroge les silences familiaux et les liens d’appartenance.
19/08/2025, 09:43
Un roman truculent et plein de verve pour une histoire très sombre dans un petit village de pêcheurs de Terre Neuve au XIXe : l'affrontement terrible d'un frère et d'une sœur pour le contrôle du commerce et de la pêche.
18/08/2025, 10:21
Nous sommes au monde par nos corps et nos mots. Par les maux qui en découlent ou dont ils sont les symptômes, également. Exister, c’est être traversé par des sensations et des phrases, chercher une issue au nœud de chair et d’idées que nous sommes, indépendamment du pays qui nous voit naître. C’est d’autant plus vrai dans une ère mondialisée qu’obsèdent des rêves communs, multipliés par la magie publicitaire.
18/08/2025, 10:01
C’est un beau titre, L’exil de la pensée. Le sous-titre l’est encore plus : « Livre – vie ». Je n’ai jamais lu ça ailleurs. Ce recueil d’aphorismes, de variations et de maximes est un vagabondage érudit sur les terres de la littérature, de la philosophie et de la musique, tout ceci est mêlé et entremêlé.
14/08/2025, 10:59
À l'image de l'Histoire russe, complexe et déconcertante, le récit de Lebedev met en scène trois âmes tourmentées, poursuivies par les fantômes du passé, dans une confrontation qui vient questionner les mystères du mal, de la science et de la morale.
13/08/2025, 15:06
Histoire belge : celle de la parade bruxelloise Ommegang de 1549, ressuscitée en 1930 et fêtée chaque été depuis. Un album historique et folklorique pour mieux connaître ce pays. Voilà un album bien curieux que cet Ommegang 1930.
09/08/2025, 16:17
Patrice Duhamel raconte l’histoire d’une photographie qui aurait pu changer le destin de la France. Pierre Péan s’était emparé de ce cliché en 1994 pour Une jeunesse française (Fayard) dans laquelle il est permis de lire François Mitterrand. En août 1994, d’après une archive télévisuelle diffusée dans C à vous, Péan confiait que Mitterrand « adhère complètement au maréchal et à la révolution nationale » dans un premier temps. « On peut dire qu’il est pétainiste à deux exceptions près », ajoute-t-il : « Il est antiallemand et il n’est pas antisémite. »
07/08/2025, 09:00
Voici Ratures, excellent premier court roman écrit par Amanda Bard, artiste, sculptrice et peintre. C’est un texte brillant, extrêmement bien écrit, avec un sens inné de la formule et de la petite note qui fait mouche. Est-ce l’histoire d’une vie ? Sans doute.
06/08/2025, 10:17
Ciel changeant - Haïkus du jour et de la nuit est le quatrième ouvrage que consacre la journaliste Pascale Senk à sa passion pour le haïku. Cette réédition en 2025, chez Pocket, intervient après la parution du numéro 88 - hors série de Psychologies Magazine qu’elle coordonne - dont l’intitulé n’est autre que « Les chemins de la résilience »... Est-ce donc un hasard si l’autrice donne la parole à Lisette Lombé en préface ? Par Sandrine Daraut.
05/08/2025, 12:36
Dans Le temple des nèfles, premier roman d’Anthia Arsac publié par les éditions Paul & Mike, on suit la détective Gaetana Alighieri (alias Tana), accompagnée de son berger malinois Falco, qui se situe, sur l’échelle canine, quelque part entre Scooby-Doo et Rantanplan, dans une enquête aussi déjantée que satirique.
29/07/2025, 17:18
Un jour du XVIIIe siècle, un guerrier Shawnee nommé Tecumseh s’exclama : « vendre nos terres ? Pourquoi ne pas vendre l’air, les nuages et la mer ? ». Tant que nous ne comprendrons pas profondément ce que signifie cette phrase, nous ne pourrons entièrement comprendre qui sont, encore aujourd’hui, les membres des Premiers Peuples du continent américain.
29/07/2025, 17:17
Autres articles de la rubrique Livres
Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.
31/08/2025, 09:00
Un soir d’été 1994, Catalina, 16 ans, quitte en hâte la maison d’une amie avant que ses parents ne viennent la chercher. Plus de bus à cette heure : elle décide de rentrer à pied et de faire du stop. Elle craint les mauvaises rencontres, mais redoute encore davantage le couvre-feu familial. (Traduit de l’espagnol par Nathalie Serny)
30/08/2025, 08:30
Cette semaine 34 du calendrier (du 18 au 24 août) est synonyme de rentrée littéraire. Et il faut dire que le résultat n'est pas fameux. Face au bulldozer Freida McFadden, aucune des stars de cette nouvelle saison n'arrive pour l'instant à s'imposer. Seule Amélie Nothomb arrive à accrocher une timide 8e place, pendant que l'autrice de La Femme de ménage continue d'occuper les quatre premières positions.
29/08/2025, 12:36
Après avoir revisité L’Enfer de Dante puis le Don Quichotte de Cervantès, Paul et Gaëtan Brizzi s’attaquent à un autre pilier du patrimoine littéraire : Macbeth de William Shakespeare. Parue pour la première fois en 1623, cette tragédie transporte le lecteur dans l’Écosse médiévale et propose une vision romancée du règne de Macbeth (1040-1057).
29/08/2025, 09:19
Nancy Huston n’y va pas par quatre chemins. Dans Les Indicibles, elle annonce dès le prologue vouloir aborder « l’érection intempestive, la beauté du travail ménager, la noblesse du travail sexuel » et autres sujets trop souvent tus. Non pas pour choquer, mais pour dire ce qui échappe aux slogans, aux injonctions progressistes ou moralisantes.
29/08/2025, 08:43
C'est devenu un rendez-vous incontournable de la littérature anglo-saxonne : la fameuse liste des lectures d'été de Barack Obama. Publiée chaque mois d'août sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'internautes, elle fait de lui l'un des prescripteurs de livres à ne pas louper, et un argument marketing pour les maisons d'édition.
28/08/2025, 10:40
Heide Goettner-Abendroth, son nom ne vous dit peut-être rien. Philosophe et anthropologue allemande, c'est pourtant une experte reconnue des sociétés matriarcales passées. Elle leur a consacré sa vie et a même fondé une académie pour transmettre ce savoir, qu'elle consigne aujourd'hui par écrit, grâce à la traduction de Camille Chaplain et Annie Montaut.
27/08/2025, 17:08
Les portraits de Hom Nguyen, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou de personnes âgées aux traits asiatiques, frappent par leur intensité et leur maîtrise technique. Portrait d'un homme né à Paris de parents vietnamiens, qui a grandit dans la précarité après l’accident qui laisse sa mère paraplégique. Le dessin était alors son seul refuge.
27/08/2025, 08:30
Alors que la narratrice lutte contre la douleur chronique et qu’une pandémie fait rage, elle tente d’explorer le rôle à la fois prosaïque et symbolique de la bouche dans la vie d’un écrivain. Mêlant rêves et réalité quotidienne, Pathemata raconte la quête tragi-comique de Maggie Nelson pour soulager sa souffrance, une quête qui interroge différentes formes de perte : la perte de l’intimité, la perte du père et la perte d’une amie et mentor essentielle.
27/08/2025, 07:57
Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.
25/08/2025, 11:57
En cette 33e semaine de l’année (du 11 au 17 août), les ventes de livres sont plus que jamais figées autour d’un seul et même nom. L’autrice américaine Freida McFadden, et sa traductrice Karine Forestier écrasent la concurrence. Une omniprésence qui ne devrait pas durer avec la rentrée littéraire qui pointe le bout de son nez.
22/08/2025, 11:24
À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.
22/08/2025, 08:35
Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. »
21/08/2025, 16:50
Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.
21/08/2025, 14:13
La meilleure amie de Gwen, Sarah, s’apprête à se marier. Heureuse pour elle, Gwen accepte d’endosser le rôle de demoiselle d’honneur, même si elle n’apprécie guère le futur mari et qu’elle doit affronter seule la cérémonie, sans cavalier.
21/08/2025, 08:00
Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.
20/08/2025, 09:20
Eleonora Galasso livre le portrait kaléidoscopique d’une femme aussi brillante qu’insaisissable. Une autofiction stylisée, baroque et tendre, qui interroge les frontières entre admiration et fascination destructrice
20/08/2025, 09:15
La rentrée littéraire 2025 s’annonce de nouveau très riche, mais un titre en particulier avait déjà retenu mon attention il y a quelques mois, dès l’annonce de sa sortie : Les fleuves du ciel d’Elif Shafak. La (très bonne) traduction française de Dominique Goy-Blanquet, publiée par Flammarion, paraît ce 20 août, et je peux déjà dire que le voyage en vaut la peine.
19/08/2025, 12:16
La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.
19/08/2025, 10:10
Commenter cet article