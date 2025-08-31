Inscription
Satire moderne et conte médiéval : bienvenue dans l'Estonie d'Andrus Kivirähk

Publié en 2007 en Estonie et traduit en français en 2013 (Jean-Pierre Minaudier), @d'Andrus Kivirähk est un récit à la croisée entre le conte satirique moderne et la fable mythologqiue se déroulant dans un Moyen-Âge imaginaire de l'Estonie. 

Le 31/08/2025 à 07:58 par Anne-Charlotte Mariette

|

Publié le :

31/08/2025 à 07:58

Anne-Charlotte Mariette

Dans cette réalité alternative coexistent deux mondes : celui des anciens, qui vivent dans la forêt et qui parlent la langue des serpents pour communiquer avec les animaux, et celui des nouveaux, qui s'installent dans des villages, adoptent le christianisme et laissent derrière eux les vieilles coutumes.

Récit de la perte d’un monde

Le protagoniste, Leemet, est le dernier à maîtriser la langue des serpents, un langage magique qui permet de commander aux animaux sauvages. À travers son destin, le roman narre la disparition d’un monde ancien et la perte d’un rapport direct avec la nature, remplacé par une société plus civilisée, mais aliénée.

L’intrigue mise en place par l’auteur entre l’ancien et le Nouveau Monde permet de mettre en avant la dualité subie par Leemet. Coincé entre ces deux mondes, il est à la fois dépositaire d’une tradition qui ne peut survivre et citoyen d’un Nouveau Monde qui lui semble absurde et étriqué.

La langue des serpents représente un savoir ancien et fragile que la société ne valorise plus. La perte progressive de cet idiome agit comme une métaphore de la mémoire collective des peuples. Leemet devient le dernier représentant d’un monde condamné.

« Il y en a qui croient aux génies et fréquentent les bois sacrés, et puis d’autres qui croient en Jésus et qui vont à l’église. C’est juste une question de mode. Il n’y a rien d’utile à tirer de tous ces dieux, c’est comme des broches et des perles, c’est pour faire joli. Rien que des breloques pour s’accrocher au cou pour faire joujou. »

La satire pour moquer le progrès aveugle

L’auteur adopte dans son récit un ton particulièrement corrosif et ironique. Les villageois sont caricaturés dans leur adoption du christianisme et de la civilisation tandis que ceux qui vivent dans la forêt sont dépeints comme bêtes et violents.

L’auteur évite ici tout manichéisme pour montrer le processus irréversible et cruel de l’aveuglement humain et la manière dont les civilisations nouvelles écrasent celles qui les précèdent. Il ne prône pas naïvement un retour au passé, mais propose une réflexion plus nuancée : comment avancer sans détruire, préserver sans s’enfermer.

« Tout a une fin. Le dernier homme pourvu de crochets à venin, et qui savait voler par-dessus le marché, est mort aujourd’hui. Dans l’avenir, les gens penseront que de telles choses n’existent que dans les contes de fées. »

Mais à force de railler les deux mondes, Kivirähk donne l’impression d’un pessimisme total, comme si tout était voué à l’absurde et au ridicule. Cette noirceur donne sa force au roman, au détriment d’un souffle d’espérance qui aurait été le bienvenu. Je me suis parfois sentie désemparée.

Un conte miroir du monde moderne

Ce qui rend le roman profondément intéressant et intelligent, c’est la lecture politique et sociale qui en ressort. L’auteur met en garde contre la mondialisation et la domination d’une culture sur les autres. En Estonie notamment, les cultures allemandes, russes et chrétiennes ont bien failli détruire les traditions locales.

Leemet incarne parfaitement la façon dont les langues peuvent mourir lorsqu’elles ne sont plus transmises. L’auteur met en avant dans son récit la fragilité des patrimoines immatériels et la perte irréversible des visions du monde liées à ces langues.

« Pour eux, l’important était de vivre à la manière de leurs ancêtres, comme si le soleil s’était figé dans le ciel sans se coucher ni renaître, comme si la forêt ne s’était pas vidée de ses habitants, comme si le monde n’avait pas changé »

La mondialisation aujourd’hui efface les diversités et écrase les traditions au profit d’un monde uniformisé. On pense en premier lieu au modèle occidental qui s’exporte à travers notamment les États-Unis et son mode de vie qui a été calqué un peu partout dans le monde.

L’homme qui savait la langue des serpents est à la fois drôle, sombre et visionnaire. Il se lit comme un conte parabolique qui refuse la consolation, se moque de la perte, mais ne la nie pas. La plume d’Andrus Kivirähk porte à merveille ces ambiguïtés : on se surprend à sourire devant des scènes horribles, avant d’en ressentir la vacuité. En définitive, Kivirähk signe un roman atypique qui secoue, qui dérange et qui laisse une empreinte durable.

 

Par Anne-Charlotte Mariette
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

L'homme qui savait la langue des serpents

Andrus Kivirähk trad. Jean-Pierre Minaudier

Paru le 28/05/2015

470 pages

Le Tripode Editions

13,90 €

