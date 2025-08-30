Un député australien surpris à l’aéroport à lire son autobiographie

L’épisode, immortalisé en août dernier et d’abord partagé sur Reddit, a rapidement basculé dans la catégorie « viral » sur les réseaux sociaux. Les internautes, mi-amusés, mi-gênés, ont multiplié les commentaires : certains y ont vu une preuve éclatante d’ego surdimensionné, d’autres un gag digne d’une comédie satirique. Le site australien News.com a relayé la photographie et les réactions, notant que l’affaire avait franchi le cap du simple mème pour devenir une mini-sensation médiatique.

Le livre en question, An Incredible Race of People, publié en 2012, est l’autobiographie politique et personnelle de Katter. Œuvre hybride, entre plaidoyer pour l’identité australienne et recueil d’anecdotes, il reflète le style volontiers flamboyant de son auteur. Rien d’étonnant donc à ce que le député choisisse de s’y replonger, même dans le cadre impersonnel d’une salle d’embarquement.

Ce qui a véritablement alimenté la chronique, c’est la justification fournie par son entourage. Interrogé par la presse, le chef de cabinet de Katter a expliqué, sans trembler, que son patron relisait à l’occasion son livre afin de « recharger les aquifères de son âme ».

Une formule biblique, quasi mystique, qui a immédiatement suscité son lot de clins d’œil ironiques dans la presse internationale. Personne n’a pas manqué de souligner le caractère théâtral de cette déclaration, rappelant au passage que l’élu, connu pour son chapeau blanc iconique, n’avait jamais craint l’excentricité.

Loin de se démonter, Katter semble presque savourer l’agitation. Sa personnalité truculente, faite de coups d’éclat verbaux et de positions singulières, se prête aisément à ce type d’épisode. D’ailleurs, le personnage serait coutumier des formules grandiloquentes, oscillant entre prophétie et provocation.

Lire son propre livre n’est finalement qu’une étape logique dans un parcours où la mise en scène de soi fait partie intégrante de l’action politique.

La scène interroge aussi, mine de rien, notre rapport aux livres et à l’autopromotion. Après tout, qui n’a jamais relu un texte qu’il avait écrit, ne serait-ce que par nostalgie ou par fierté ? L’affaire prête à sourire parce qu’elle transpose ce geste intime dans un espace public, saturé de regards.

Katter, lui, n’y voit rien de plus qu’un rituel, presque un moment de méditation. À l'image du musicien qui réécoute ses propres morceaux ou du réalisateur qui se repasse ses films favoris — les siens, donc.

Reste que l’image, par sa simplicité et son incongruité, restera sans doute comme l’un de ces petits instantanés culturels qui jalonnent l’actualité. Un homme, un livre, une salle d’attente… et soudain, le monde entier commente.

La lecture a parfois de ces éclats inattendus, où l’objet livre devient non seulement support de lecture mais objet de comédie, miroir de vanité et, qui sait, source d’inspiration.

Crédits photo : Twitter

Par Clément Solym

