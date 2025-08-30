L’album d’anniversaire d’Epstein : secrets d’un cercle puissant bientôt révélés

La genèse de ce témoignage unique remonte à 2003, lorsqu’un cercle d’« amis », triés sur le volet par Ghislaine Maxwell, compile lettres, dessins et anecdotes dans un album destiné à marquer cet anniversaire marquant. L’album, au cuir délicat, a été assemblé à New York, numérisé, puis inclus dans la succession d’Epstein.

Parmi les contributions, certaines furent qualifiées de « bawdy » par le Wall Street Journal — termes suggestifs, touches d’humour salace ou dessins explicites selon les correspondants. Ainsi, la contribution attribuée à Donald Trump aurait pris la forme d’un dialogue fantaisiste encadré par le dessin d’une femme nue — d’après la description, une signature « Donald » figurait au bas de l’esquisse, imitant les poils pubiens.

Bill Clinton, quant à lui, aurait rédigé un message manuscrit évoquant la curiosité de son destinataire, son appétit pour l’aventure et le réconfort des amitiés fidèles.

L’album comporterait d’autres contributions notoires : un poème de Leon Black teinté d’ironie, un clin d’œil parodique signé Alan Dershowitz, un dessin de seins attribué à Leslie Wexner, des photographies explicites envoyées par Nathan Myhrvold, ou encore une plaisanterie sur une participation à l’émission « The Bachelor » évoquée par Vera Wang.

La diffusion de ces informations a suscité une onde de choc médiatique. Plusieurs contributeurs ont depuis nié, minimisé ou exprimé leur regret quant à leur implication présumée. Trump a catégoriquement démenti l’authenticité de l’envoi, qualifiant le Wall Street Journal d’auteur d’un « fake story » et intentant une plainte en diffamation de plusieurs milliards de dollars.

Sur le plan politique, la controverse a rejoint l’agenda législatif. Ce mois-ci, la Commission de supervision de la Chambre des représentants, dirigée par le républicain James Comer, a émis une subpoena exigeant la remise de cet album — ainsi que d’autres documents clés — à la succession d’Epstein, d’ici au 8 septembre 202.

Robert Garcia, figure démocrate de la Commission, a confirmé que l’exécution de l’injonction était en bonne voie, annonçant que l’album serait effectivement transmis à cette date, rapporte The Independent.

L’enjeu dépasse la curiosité macabre : ce document intéresse autant les historiens des réseaux que les enquêteurs démocratiques ou républicains cherchant à faire toute la lumière sur le réseau d’Epstein et l’éventuelle influence exercée par des personnalités politiques.

Les survivants eux-mêmes, représentés par l’avocat Brad Edwards, appellent à une divulgation rapidement, afin de tourner cette page douloureuse tout en préservant la justice.

Un album d’apparence anodine — pleine de mots d’amitié et quelques dessins facétieux — pourrait se muer en pièce à conviction. De museau intime, il est devenu instrument d’enquête et de vérité. L’automne s’annonce chargé : au-delà des auditions et des tensions politiques, c’est la mémoire d’une époque à haut risque qui sera réinterrogée.

Par Clément Solym

