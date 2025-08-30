3 jours, 200 auteurs : Livres dans la boucle, l’édition anniversaire qui électrise Besançon

Anniversaire oblige, l’édition 2025 soigne son ouverture. Le traditionnel rendez-vous du partenaire historique Crédit Agricole devient, cette année, une soirée publique au Conservatoire : un spectacle immersif autour de De pierre et d’os de Bérangère Cournut mêlera littérature, dessin en direct par Jean-Paul Krassinsky et musique live avec l’orchestre Victor-Hugo. Une entrée en matière qui promet frissons et images en tête — le genre de grand format dont on se souvient.

Président d’honneur : David Foenkinos. Écrivain prolifique et touche-à-tout (romans, cinéma, scénarios), l’auteur de La Délicatesse et de Charlotte accompagnera le public tout au long du week-end. Un grand entretien reviendra sur ses inspirations et sa façon d’entrelacer sensibilité, humour et mélancolie — l’occasion de revenir aussi sur son dernier roman, Tout le monde aime Clara (Gallimard). Un parrainage qui n’a rien d’un coup de com’ : Foenkinos était déjà là lors de la première édition, signe d’une fidélité au long cours.

Le cœur battant du programme rend un hommage ample et sensible à Jean-Luc Lagarce, enfant du pays et dramaturge parmi les plus joués au monde. Trois temps forts scandent ce salut : vendredi 19 septembre, une conférence menée par François Berreur, cofondateur avec Lagarce des éditions Les Solitaires intempestifs ; samedi, une soirée de lectures au Nouveau Théâtre Bisontin — avec les voix d’Hervé Pierre et Mireille Herbstmeyer — pour faire entendre la musicalité si singulière de ses textes.

Et dimanche matin, projection au Megarama Beaux-Arts de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, adaptation qui a touché un très large public. Un triptyque pensé comme un chemin : éclairage, incarnation, puis trace cinématographique.

Parce qu’un festival vit aussi par ses métissages, Livres dans la Boucle continue de marier les arts. La musique se glisse entre les lignes avec Échos & Silences, performance qui adapte au plateau des extraits du journal de Lagarce — voix, textures sonores, mapping vidéo en direct — pour une expérience sensorielle présentée à la Cité des Arts en clôture. Et dès le vendredi soir, les lectures lagarciennes seront soutenues par un quatuor à cordes et une clarinette de l’orchestre Victor-Hugo : l’alliage des timbres pour une écoute autrement des mots.

Côté nouveautés, l’édition 2025 ouvre un espace entièrement dédié à la littérature « Young Adult », le samedi 20 septembre, dans la chapelle du Scènacle. Au programme : rencontres, masterclasses, signatures… et même un moment cosplay. Une dizaine d’auteurs et d’autrices sont pressentis, parmi lesquels Victor Dixen, Agence Perdido (Bayard jeunesse), ou encore Cendrine Wolf et Anne Plichota (Oksa Pollock, XO). L’objectif ? Parler aux 15-25 ans avec leurs codes, susciter l’appétit de lecture et créer ce pont si précieux entre générations.

Les « grands témoins » de la rentrée feront salon sous le chapiteau de Chamars et dans les lieux complices de la ville. Lydie Salvayre dévoilera Autoportrait à l’encre noire (Robert Laffont) ; Raphaël Enthoven reviendra sur L’albatros (L’Observatoire) ; Christine Orban présentera Mademoiselle Spencer (Albin Michel) ; Olivier Adam, Et toute la vie devant nous (Flammarion) ; Natacha Appanah, La nuit au cœur (Seuil) ; Gaëlle Nohant, L’homme sous l’orage (L’Iconoclaste).

On retrouvera aussi Gilles Marchand (Les promesses orphelines, Forges de Vulcain), Alexandre Lacroix (Devenir écrivain, Allary) et Alain Mabanckou (Ramsès de Paris, Seuil). Une constellation où alternent têtes d’affiche et écritures qui montent — de quoi picorer, approfondir, s’enthousiasmer.

L’attention portée aux jeunes publics fait partie de l’ADN du festival. Deux prix rythmeront le week-end : le Prix Jeunesse (jury de 15 enfants de 8 à 11 ans) sera remis samedi matin ; le Prix de l’Homme debout, mené avec les maisons de quartier, récompense la création de textes des 12-15 ans au terme d’ateliers menés toute l’année. Objectif affiché : retisser, par la pratique et la rencontre, le lien à la lecture et à l’écriture, dans un contexte national où ces loisirs reculent.

Besançon tout entière se met au diapason, et les expositions de la ville entrent en résonance avec le festival. En écho à « Les lettres cachées », consacrée à Gustave Courbet, l’écrivaine Emma Becker lira la correspondance — sulfureuse — entre le peintre et Mathilde Carly de Svazzema, avant une table ronde autour de l’érotisme en littérature.

Dans le sillage de « Chorégraphies » au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, place à une rencontre avec Laura Cappelle et Thomas Gilbert autour de leur Histoire dessinée de la danse de la Préhistoire à nos jours, puis à un atelier BD. Deux expositions majeures qui s’achèvent symboliquement le dimanche 21 septembre, comme pour boucler la boucle.

Pratique, et pas accessoire : le grand chapiteau reprend ses quartiers sous les arbres du parc Chamars. Horaires d’ouverture : vendredi 19/09 de 15 h à 19 h ; samedi 20/09 de 10 h à 19 h ; dimanche 21/09 de 10 h à 18 h 30. Toutes les rencontres sont gratuites — la réservation est toutefois conseillée pour certains rendez-vous. Le festival irrigue de nombreux lieux : musée des Beaux-Arts, médiathèques de l’agglomération, NTB (Nouveau Théâtre Bisontin), mais aussi des espaces moins attendus comme l’hôpital ou la prison. Une façon assumée d’ouvrir la littérature là où on ne l’attend pas toujours.

On pourrait s’arrêter aux chiffres — plus de 31 000 visiteurs chaque année, une centaine de rencontres, lectures et performances — mais ce serait passer à côté de l’essentiel : cette alchimie entre mots, images, notes et voix qui fait la singularité de Livres dans la Boucle. Dix ans, déjà. Et toujours ce désir de transmission, de circulation des idées, de partage. On vient pour un auteur, on repart avec trois livres sous le bras et une scène en tête. On croyait assister à une lecture ; on a vécu un concert de phrases. Et si c’était ça, le secret de la longévité ?

