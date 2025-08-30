La guerre commerciale de Trump, ou le roman absurde de tarifs douaniers illégaux

Le jugement, pris à 7 voix contre 4, suscite un tremblement de terre légal : la politique tarifaire de Trump, qu’il présentait comme un pilier de sa stratégie économique, vacille sous le poids de la Constitution. L’application de la décision est toutefois suspendue jusqu’au 14 octobre, laissant le temps à l’administration de porter l’affaire devant la Cour suprême, rapporte Reuters.

Donald Trump a immédiatement dénoncé une cour « hautement politisée » et prévenu qu’un tel jugement serait une « catastrophe totale pour le pays » s’il était maintenu. Une riposte attendue, teintée de dramaturgie. C’est que les droits de douane ne sont jamais restés de simples mesures économiques sous Trump : ils sont devenus de véritables armes diplomatiques, utilisées avec verve.

Les taxes imposées sur l’acier, l’aluminium, les produits chinois (jusqu’à 25 %) ont bouleversé les chaînes d’approvisionnement mondiales. Derrière cette façade mercantiliste, certains observateurs détectent une volonté de dominance culturelle — une guerre globale où les tarifs ne sont qu’un moyen, pas la stratégie finale.

Quand Trump nourrit la satire

Chez Barry Robbins, la mise en scène autour des droits de douane est volontairement poussée à l’extrême. L’écrivain construit des situations si absurdes qu’elles en deviennent comiques : des douaniers qui confisquent des gaufres belges dans un restaurant de province, une comédie musicale façon Broadway où les agents des frontières se mettent à chanter et danser au sujet des tarifs.

Ou encore un consultant « prince nigérian » qui, avec un flegme déconcertant, propose ses services pour contourner ces mesures insensées. Avec des échanges de mails frauduleux, évidemment.

Le récit, construit en récits de presse fictifs, mémos officiels (on sait que Trump est un grand lecteur…) et réactions internationales délirantes, déploie une satire fantasque et grinçante, mettant en lumière à quel point la logique du protectionnisme peut basculer dans l’absurde. Au lieu d’une revue économique austère, nous avons droit à une farce tendre, grinçante, salutaire dans une époque saturée de « doom‑scrolling » économique.

Et même chez les gens sérieux, d’ailleurs, on en vient à faire de la satire sans s’en rendre compte. Le politologue Jan‑Werner Müller compare ces tactiques à celles d’autocrates contemporains, soulignant que le protectionnisme tarifaire sert aussi à centraliser l’autorité, à affirmer une posture populiste virile et à instrumentaliser l’économie dans un récit nationaliste, expliquait le New Yorker.

La réalité qui dépasse tout

Ces images font sourire, mais derrière leur légèreté, Robbins dévoile une vérité dérangeante : lorsqu’un pouvoir politique se sert de l’économie comme d’un spectacle, les décisions cessent d’être jugées à l’aune de leur efficacité ou de leur légalité. Elles deviennent des symboles, des signaux envoyés à l’opinion publique.

Dans la réalité, Donald Trump n’a cessé de dramatiser ses annonces douanières : déclarations-surprise sur Twitter, conférences de presse aux accents martiaux, menaces lancées un jour pour être partiellement retirées le lendemain. La logique n’était pas toujours économique — elle relevait du geste politique, théâtral, capable de séduire une base électorale en quête de fermeté et d’indépendance nationale.

En fiction, Robbins pousse ce mécanisme à son paroxysme – le titre est sorti en avril dernier, autopublié. Dans Tariff Schmariff, le tarif cesse d’être un instrument de régulation commerciale pour devenir un objet de communication grotesque. L’auteur montre ce qui se joue « derrière le rideau » : une politique conçue comme une suite de coups d’éclat, où l’efficacité compte moins que l’effet produit, où l’absurde peut se substituer au rationnel.

