Harry Potter : pourquoi le reboot de HBO divise déjà fans et anciens acteurs ?

Le projet, très attendu par certains et jugé redondant par d’autres, suscite déjà des débats nourris au sein de la communauté des fans comme chez les professionnels liés à la saga.

Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films et producteur du troisième, ne cache pas son scepticisme. Interrogé par Variety, il a rappelé son absence totale d’envie de participer au reboot : « Non, j’ai déjà donné, vous avez vu ma version. Il n’y a rien de plus que je puisse apporter au monde de Harry Potter. »

“À quoi bon ?”

À ses yeux, la série télévisée risque de reproduire ce qui a déjà été fait. Dans un podcast cité par The Hollywood Reporter, Columbus s’est même montré désabusé en découvrant les premières images de tournage : « Je vois ces photos… et Hagrid porte exactement le même costume que nous avions conçu. Une part de moi s’est dit : à quoi bon ? »

Toutefois, le cinéaste nuance son propos : si l’entreprise lui paraît répétitive, elle permettra de développer des passages des livres restés inédits à l’écran. Il cite notamment Peeves, l’esprit frappeur, ou certaines épreuves de potions absentes des films. « C’est une opportunité de donner vie à toutes ces scènes que nous n’avions pas pu tourner. »

Mais Columbus affirme vouloir « tourner la page » et dit trouver surtout de la fierté dans le parcours de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, qu’il a dirigés enfants. Quant aux controverses suscitées par J.K. Rowling, il se contente de qualifier la situation de « très triste ».

Succès... impossible !

À rebours de ces réserves, Timothy Spall, interprète de Peter Pettigrow dans la saga originale, s’est exprimé en faveur du projet. Dans une interview accordée au Hindustan Times, il souligne que l’univers imaginé par Rowling garde une force intacte : « Nous vivons à l’ère de la négativité. Les gens tirent des conclusions trop vite… Mais je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas un succès, tant la franchise a été un phénomène. »

Pour lui, cette nouvelle adaptation a le mérite d’introduire la littérature à de jeunes générations : « Cela mène les enfants vers les livres… Tout ce qui les conduit à la lecture est une bonne chose ».

Spall insiste également sur la légitimité d’un nouveau casting. Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) et Alastair Stout (Ron Weasley) incarneront le trio central. « Il faut laisser une chance aux nouveaux enfants. Les films étaient magnifiques, mais ils ne pouvaient inclure l’ensemble des livres. La série ira plus loin », souligne-t-il.

De fait, HBO promet une adaptation plus exhaustive des romans. La plateforme a récemment confirmé que Charlie Weasley, frère de Ron absent des films, apparaîtra enfin à l’écran. Sur Instagram, elle a précisé avec humour : « Charlie est en Roumanie pour l’instant, mais il nous rejoindra bientôt. »

La fidélité avant tout ?

Personnage secondaire dans les livres mais présent lors de la bataille de Poudlard, Charlie avait été sacrifié dans les longs-métrages pour des raisons de rythme et de budget. Sa réintroduction illustre l’ambition de la série : restituer avec fidélité la richesse de l’univers littéraire.

Ce souci du détail s’est déjà manifesté lors des récentes prises de vue à Londres, notamment sur le quai menant à Poudlard. Des clichés de Nick Frost, nouveau Hagrid, ont circulé, renforçant le sentiment de « déjà-vu » dénoncé par Columbus. Mais pour d’autres, cette continuité visuelle est une forme d’hommage à la première génération de films.

Au final, la série HBO cristallise deux visions. D’un côté, celle de Columbus, qui considère avoir clos son chapitre à Poudlard et qui redoute la redondance. De l’autre, celle de Spall et d’une partie du public, convaincus que la magie de Rowling supporte d’être racontée à nouveau, plus longuement et plus fidèlement.

Entre nostalgie et curiosité, la question reste entière : ce reboot saura-t-il s’émanciper de l’ombre écrasante des films originaux pour devenir, à son tour, une référence culturelle ?

