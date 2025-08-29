Inscription
Le secret de Golden Island

Marie Leymarie, Natasha Farrant

« Il ouvrit la fenêtre et l’air frais pénétra dans la pièce. Au loin, il crut entendre le murmure de la mer. Elle l’appelait, douce mais puissante, comme la lune appelle la marée.

Soudain, il sut exactement où il voulait aller. »


À l’ouest de Broademouth, Golden Island est une petite île qui regorge de mystères et qui semble être à l’origine de multiples légendes… Apparemment, là-bas, tout peut pousser. Et, d’après le grand-père de Céleste, ce morceau de terre au milieu de la mer est ce qui se rapproche le plus du paradis. Mais son grand-père a eu un accident. Pendant des mois, il a été obligé de rester à l'hôpital. Un AVC avait presque complètement paralysé le côté gauche de son corps. 

Iakov, lui, a fui la guerre, fui l’Ukraine. Derrière lui, il a été obligé de laisser sa mère et sa sœur, Anouchka, mais aussi des amis, son école – sa vie telle qu’il l’a toujours connue. Désormais hébergé par sa tante Nina, ses nuits sont peuplées de cauchemars. Et ses journées sont des plus solitaires.

Une amitié unique se forme entre ses deux enfants, débrouillards et portés par des rêves de toutes les couleurs. Une amitié qui les mènera à tenter l’impossible : participer au concours incroyable qui pourrait leur permettre de gagner Golden Island ! Mais comment peuvent-ils gagner ce concours ? Surtout lorsque leurs concurrents sont des adultes talentueux et riches ? 

Voici un récit coloré, poétique et entraînant ! Natasha Farrant nous offre une lecture pour accompagner la fin de l’été, avec des personnages attendrissants. Sans se précipiter ni jamais tomber dans des longueurs inutiles, l’histoire est bien rythmée et pleine de surprises…

Traduit de l’anglais par Marie Leymarie.

#Roman jeunesse
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
29/08/2025 à 18:18

Le secret de Golden Island

Natasha Farrant trad. Marie Leymarie

Paru le 28/08/2025

304 pages

Editions Gallimard

16,50 €

ActuaLitté
