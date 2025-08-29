Les finalistes du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025 sont connues

Pour sa neuvième édition, le Prix Blù Jean-Marc Roberts revient avec une sélection qui met en avant cinq finalistes, porteurs d’un souffle littéraire neuf et exigeant, dans l’esprit cher à Jean-Marc Roberts, éditeur et écrivain passionné. La remise du prix aura lieu le 30 septembre 2025 à Paris.
Le 29/08/2025
Publié le :
29/08/2025 à 16:53
Doté de 5000 euros, ce prix distingue chaque année un deuxième ou troisième livre. Au fil des éditions précédentes, il a consacré des auteurs aujourd’hui incontournables comme Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Emma Becker, Victor Pouchet, Mathieu Palain, Victor Jestin, Neige Sinno et Gabriella Zalapì.
Les finalistes 2025 :
Feurat Alani, Le Ciel est immense, JC Lattès
Clément Camar-Mercier, La Tentation artificielle, Actes Sud
Hélène Laurain, Tambora, Verdier
Anthony Passeron, Jacky, Grasset
Laura Vazquez, Les Forces, Sous-Sol
La sélection a été établie par un jury composé d'Alain Belier (Librairie Lucioles), Philippe Claudel, Charlotte Desmousseaux (Librairie La Vie devant soi), Adélaïde Fabre, Brigitte Giraud, Victor Jestin, Justine Lévy, Erik Orsenna, Eric Reinhardt, Capucine Ruat et Sandrine Treiner.
En 2024, le jury a distingué Gabriella Zalapì pour son œuvre Ilaria publiée aux éditions Zoé.
Le prix est soutenu par la fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, le groupe Audiens, Bouvet Labuday et Dupli-print.
Crédit photos : Feurat Alani : Philippe Matsas / Clément Camar-Mercier : Patrice Normand / Hélène Laurain : Alexander Abdelilah / Anthony Passeron : Jean-François Paga / Laura Vazquez : Elise Blotière. Prix Blù Jean-Marc Roberts
Paru le 20/08/2025
272 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 20/08/2025
403 pages
Actes Sud Editions
23,00 €
Paru le 28/08/2025
192 pages
Editions Verdier
18,50 €
Paru le 20/08/2025
208 pages
Grasset & Fasquelle
19,50 €
Paru le 21/08/2025
294 pages
Editions du sous-sol
22,50 €
