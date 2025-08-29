Les finalistes du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025 sont connues

Doté de 5000 euros, ce prix distingue chaque année un deuxième ou troisième livre. Au fil des éditions précédentes, il a consacré des auteurs aujourd’hui incontournables comme Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Emma Becker, Victor Pouchet, Mathieu Palain, Victor Jestin, Neige Sinno et Gabriella Zalapì.

Les finalistes 2025 :

Feurat Alani, Le Ciel est immense, JC Lattès

Clément Camar-Mercier, La Tentation artificielle, Actes Sud

Hélène Laurain, Tambora, Verdier

Anthony Passeron, Jacky, Grasset

Laura Vazquez, Les Forces, Sous-Sol

La sélection a été établie par un jury composé d'Alain Belier (Librairie Lucioles), Philippe Claudel, Charlotte Desmousseaux (Librairie La Vie devant soi), Adélaïde Fabre, Brigitte Giraud, Victor Jestin, Justine Lévy, Erik Orsenna, Eric Reinhardt, Capucine Ruat et Sandrine Treiner.

En 2024, le jury a distingué Gabriella Zalapì pour son œuvre Ilaria publiée aux éditions Zoé.

Le prix est soutenu par la fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, le groupe Audiens, Bouvet Labuday et Dupli-print.

