De 18h15 à 21h45, dans une tension digne d’un thriller, nous plongeons dans le flux de ses pensées — intimes, parfois paradoxales, souvent bouleversantes — à l’image de l’adolescence elle-même, tour à tour déroutante et incandescente. C’est aussi pour Catalina une première tentative d’apprivoiser son corps, de l’habiter malgré le poids du regard des autres.

Rosario Villajos transpose ici l’éducation sentimentale de son héroïne sur le terrain du physique, miroir des violences et des tensions de chaque époque. Elle propose un récit sur le corps féminin comme champ de luttes intimes, affectives et politiques.

Les éditions Métailié nous en propose un aperçu en avant-première :

Née à Cordoue en 1978, Rosario Villajos vit à Madrid. Diplômée des Beaux-Arts, elle a d’abord travaillé dans l’industrie musicale. L’Éducation physique, son premier roman traduit en français, a remporté le prestigieux prix Biblioteca Breve en Espagne et a été finaliste du prix Strega étranger en Italie.





