David-Georges Picard nommé Directeur général adjoint de la BPI

David-Georges Picard vient d'annoncer avoir été nommé au poste de Directeur général adjoint de la Bibliothèque Publique d'Information (Bpi). Il exercera ses fonctions aux côtés de Christine Carrier, Directrice générale de la Bpi, et Pascal Le Roy, Secrétaire général. Il succède à Annie Brigant, qui occupait ce poste depuis mai 2017.
Le 29/08/2025
Publié le :
29/08/2025 à 15:50
Après avoir fait ses études à Sciences Po Bordeaux puis à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, David-Georges Picard a débuté sa carrière à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Il a ensuite occupé la fonction de Conseiller pour le livre, la lecture et la langue française à Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) d'Alsace, puis de Conseiller pour le livre, la lecture et les archives à la DRAC d'Île-de-France.
Depuis 2019, il exerceait au sein de la Ville de Paris, d'abord comme Directeur de la bibliothèque Vacłav Havel, puis comme Coordonnateur des bibliothèques patrimoniales et spécialisées avant d'être Adjoint métier au Chef de bureau puis Chef du bureau des publics et du développement scientifique.
David-Georges Picard arrive à la Bpi dans une période particulière, puisque l'institution célèbre en cette fin d'été sa réouverture. Dès le 30 aout, de nombreux événements et ateliers sont organisés pour l'occasion, dans ses nouveaux espaces, offrant l’occasion de découvrir la bibliothèque sous un jour inédit avant le grand jour. Sans oublier, du 5 au 7 septembre, le week end « Bpi en lumière » au cours duquel un large programme convivial et festif est prévu.
Par Dépêche
