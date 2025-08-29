Inscription
#Prix littéraires

400 lecteurs passionnés découvrent la rentrée avant tout le monde

Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.

Le 29/08/2025 à 17:23 par Nicolas Gary

ActuaLitté

« Le Prix du Roman Fnac, c’est le fruit d’un travail absolument hors norme », souligne-t-elle d’emblée. Et pour cause : pas moins de 800 personnes composent le jury chaque année, réparties à parts égales entre libraires Fnac et adhérents passionnés. Tous se plongent, en un mois et demi, dans une bonne moitié de la rentrée littéraire. Un défi titanesque, mais aussi une expérience unique.

En outre, et depuis deux ans, l’annonce du lauréat a été reportée à la troisième semaine de septembre afin que les 30 romans retenus bénéficient d’une mise en avant beaucoup plus longue et trouvent ainsi leur place dans la rentrée littéraire. « C’est important pour nous, notamment pour soutenir les plus petits éditeurs »

Une mécanique exigeante et transparente

Contrairement à d’autres prix, la Fnac ne présélectionne aucun titre. Les éditeurs envoient directement leurs ouvrages, qui sont ensuite transmis aux jurés. « Tout ce qui nous est envoyé est lu », insiste Emma Fauquet. Les chiffres donnent le vertige : plus de 3500 fiches de lecture ont ainsi été remontées cette année. Ces évaluations détaillées, souvent rédigées avec un soin impressionnant, permettent d’aboutir à une première liste de trente titres.

La méthode est simple et imparable : la sélection finale résulte de la rencontre entre deux sensibilités de lecture – celle du grand public et celle des libraires. Les romans qui apparaissent simultanément dans les deux listes deviennent les finalistes. « Les adhérents et les libraires n’aiment pas les mêmes choses, mais il y a toujours des titres qui les réunissent. Ce sont ceux-là que nous retenons. »

Le rôle clé des adhérents

L’implication des lecteurs Fnac constitue l’une des forces majeures du prix. Chaque année, plus d’un millier de candidatures affluent pour les 400 places réservées au grand public. Un engouement qui oblige l’enseigne à renouveler le jury afin de donner sa chance au plus grand nombre.

/uploads/images/gzsmjmixkaag0-w-68b1c24b479b7609377332.jpg

Et les heureux élus prennent leur mission très au sérieux. « Les adhérents sont nos jurés les plus enthousiastes et les plus impliqués que je n’ai jamais rencontrés », confie Emma Fauquet. Dévoreurs de livres, ils engloutissent six romans – parfois davantage – en un temps record. La contrepartie est stimulante : découvrir la rentrée littéraire plusieurs mois avant sa mise en rayon. « Il y a un côté un peu club-select : lire trois mois avant tout le monde, c’est assez phénoménal », glisse-t-elle.

Ce privilège s’accompagne d’une grande responsabilité. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la justesse de leurs notes, redoutant de ne pas être à la hauteur. « Je reçois des mails de jurés qui hésitent entre un 7 ou un 8 sur 10 et craignent de mal juger. C’est dire à quel point ils sont investis », sourit-elle.

Libraires et lecteurs : deux regards complémentaires

Le dialogue entre libraires et lecteurs enrichit la sélection. Les premiers ont tendance à scruter les nouveaux venus, à flairer les plumes prometteuses encore peu connues. Les seconds, de leur côté, abordent chaque texte avec un regard neuf, sans se soucier de la notoriété des auteurs. « Les adhérents donnent autant d’attention à un primo-romancier issu d’une petite maison d’édition qu’à une grande signature. Leur lecture est fraîche, sans filtre. »

À LIRE - Prix du roman Fnac 2025 : les cinq romans finalistes

De cette complémentarité naît un palmarès souvent surprenant, qui parvient à réconcilier attentes du grand public et curiosité professionnelle. C’est aussi la garantie d’une ouverture vers la diversité éditoriale, des auteurs installés aux premiers romans.

Une vitrine pour les talents émergents

Le Prix du Roman Fnac revendique un rôle de prescripteur. Depuis sa création, il met en lumière de nombreux premiers romans. « Chaque année, un premier roman a toute sa place dans notre sélection, à condition qu’il soit exceptionnel », rappelle Emma Fauquet. La reconnaissance offerte par ce prix peut changer la trajectoire d’un écrivain en devenir.

Cette année encore, la sélection reflète une grande vitalité littéraire. Aux côtés d’auteurs confirmés comme John Boyne ou Gilles Marchand, plusieurs nouvelles voix se sont imposées. Des écritures singulières, parfois marquées par une forte dimension sociale, ont séduit les jurés. « On est très fiers de maintenir ce rôle de découvreurs de talents », poursuit-elle.

L’envers d’un prix populaire

Au-delà du palmarès, le Prix du Roman Fnac illustre une certaine vision de la lecture : collective, participative et inclusive. Chacun, qu’il soit libraire ou simple adhérent, se voit confier une mission de découvreur. Les romans circulent, les avis s’échangent, les discussions s’animent – bref, la littérature vit.

Il n’est pas étonnant que les lecteurs y trouvent une expérience inoubliable. Recevoir les épreuves en avant-première, s’installer dans son canapé avec la sensation de contribuer à la découverte de la rentrée littéraire…

Qui refuserait un tel privilège ? Le Prix du Roman Fnac a su transformer cette tentation en un rituel annuel, où se croisent enthousiasme populaire et exigence critique. Et c’est sans doute là sa plus belle réussite : faire du choix d’un prix littéraire une aventure collective.

Un extrait des livres de cette la dernière sélection est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Emma Fauquet - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 

 

DOSSIER - Prix du roman Fnac 2025 : défricher la rentrée littéraire, chaque année

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les Promesses orphelines

Gilles Marchand

Paru le 22/08/2025

274 pages

Aux Forges de Vulcain

20,00 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782373058482
9782373058482
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les éléments

John Boyne trad. Sophie Aslanides

Paru le 20/08/2025

506 pages

Jean-Claude Lattès

23,90 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674300
9782709674300
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Quitter la vallée

Renaud de Chaumaray

Paru le 21/08/2025

208 pages

Editions Gallimard

20,00 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073115362
9782073115362
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246831662
9782246831662
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nourrices

Séverine Cressan

Paru le 21/08/2025

266 pages

Groupe Robert Laffont

21,50 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487600461
9782487600461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

