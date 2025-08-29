400 lecteurs passionnés découvrent la rentrée avant tout le monde

« Le Prix du Roman Fnac, c’est le fruit d’un travail absolument hors norme », souligne-t-elle d’emblée. Et pour cause : pas moins de 800 personnes composent le jury chaque année, réparties à parts égales entre libraires Fnac et adhérents passionnés. Tous se plongent, en un mois et demi, dans une bonne moitié de la rentrée littéraire. Un défi titanesque, mais aussi une expérience unique.

En outre, et depuis deux ans, l’annonce du lauréat a été reportée à la troisième semaine de septembre afin que les 30 romans retenus bénéficient d’une mise en avant beaucoup plus longue et trouvent ainsi leur place dans la rentrée littéraire. « C’est important pour nous, notamment pour soutenir les plus petits éditeurs »

Une mécanique exigeante et transparente

Contrairement à d’autres prix, la Fnac ne présélectionne aucun titre. Les éditeurs envoient directement leurs ouvrages, qui sont ensuite transmis aux jurés. « Tout ce qui nous est envoyé est lu », insiste Emma Fauquet. Les chiffres donnent le vertige : plus de 3500 fiches de lecture ont ainsi été remontées cette année. Ces évaluations détaillées, souvent rédigées avec un soin impressionnant, permettent d’aboutir à une première liste de trente titres.

La méthode est simple et imparable : la sélection finale résulte de la rencontre entre deux sensibilités de lecture – celle du grand public et celle des libraires. Les romans qui apparaissent simultanément dans les deux listes deviennent les finalistes. « Les adhérents et les libraires n’aiment pas les mêmes choses, mais il y a toujours des titres qui les réunissent. Ce sont ceux-là que nous retenons. »

Le rôle clé des adhérents

L’implication des lecteurs Fnac constitue l’une des forces majeures du prix. Chaque année, plus d’un millier de candidatures affluent pour les 400 places réservées au grand public. Un engouement qui oblige l’enseigne à renouveler le jury afin de donner sa chance au plus grand nombre.

Et les heureux élus prennent leur mission très au sérieux. « Les adhérents sont nos jurés les plus enthousiastes et les plus impliqués que je n’ai jamais rencontrés », confie Emma Fauquet. Dévoreurs de livres, ils engloutissent six romans – parfois davantage – en un temps record. La contrepartie est stimulante : découvrir la rentrée littéraire plusieurs mois avant sa mise en rayon. « Il y a un côté un peu club-select : lire trois mois avant tout le monde, c’est assez phénoménal », glisse-t-elle.

Ce privilège s’accompagne d’une grande responsabilité. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la justesse de leurs notes, redoutant de ne pas être à la hauteur. « Je reçois des mails de jurés qui hésitent entre un 7 ou un 8 sur 10 et craignent de mal juger. C’est dire à quel point ils sont investis », sourit-elle.

Libraires et lecteurs : deux regards complémentaires

Le dialogue entre libraires et lecteurs enrichit la sélection. Les premiers ont tendance à scruter les nouveaux venus, à flairer les plumes prometteuses encore peu connues. Les seconds, de leur côté, abordent chaque texte avec un regard neuf, sans se soucier de la notoriété des auteurs. « Les adhérents donnent autant d’attention à un primo-romancier issu d’une petite maison d’édition qu’à une grande signature. Leur lecture est fraîche, sans filtre. »

De cette complémentarité naît un palmarès souvent surprenant, qui parvient à réconcilier attentes du grand public et curiosité professionnelle. C’est aussi la garantie d’une ouverture vers la diversité éditoriale, des auteurs installés aux premiers romans.

Une vitrine pour les talents émergents

Le Prix du Roman Fnac revendique un rôle de prescripteur. Depuis sa création, il met en lumière de nombreux premiers romans. « Chaque année, un premier roman a toute sa place dans notre sélection, à condition qu’il soit exceptionnel », rappelle Emma Fauquet. La reconnaissance offerte par ce prix peut changer la trajectoire d’un écrivain en devenir.

Cette année encore, la sélection reflète une grande vitalité littéraire. Aux côtés d’auteurs confirmés comme John Boyne ou Gilles Marchand, plusieurs nouvelles voix se sont imposées. Des écritures singulières, parfois marquées par une forte dimension sociale, ont séduit les jurés. « On est très fiers de maintenir ce rôle de découvreurs de talents », poursuit-elle.

L’envers d’un prix populaire

Au-delà du palmarès, le Prix du Roman Fnac illustre une certaine vision de la lecture : collective, participative et inclusive. Chacun, qu’il soit libraire ou simple adhérent, se voit confier une mission de découvreur. Les romans circulent, les avis s’échangent, les discussions s’animent – bref, la littérature vit.

Il n’est pas étonnant que les lecteurs y trouvent une expérience inoubliable. Recevoir les épreuves en avant-première, s’installer dans son canapé avec la sensation de contribuer à la découverte de la rentrée littéraire…

Qui refuserait un tel privilège ? Le Prix du Roman Fnac a su transformer cette tentation en un rituel annuel, où se croisent enthousiasme populaire et exigence critique. Et c’est sans doute là sa plus belle réussite : faire du choix d’un prix littéraire une aventure collective.

