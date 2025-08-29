Katy Fenech rejoint la direction commerciale du groupe Libella

Le groupe franco-suisse Libella annonce l’arrivée de Katy Fenech au sein de sa direction commerciale. Avec une expertise dans l’ensemble des fonctions commerciales liées à l’édition, elle occupera un poste clé, chargé d’accompagner le développement du groupe.

Avec plus de vingt ans d’expérience dans les métiers du livre, Katy Fenech apporte une connaissance fine des rouages commerciaux du secteur. Elle a démarré sa carrière comme libraire à la Fnac, avant d’intégrer le Groupe La Martinière, où elle a gravi les échelons, de représentante à chef des ventes GSA, puis responsable grands comptes.

Elle a ensuite rejoint Interforum en tant que directrice des ventes librairie, puis prend les rênes de la direction commerciale et marketing de Fayard, fonction qu’elle occupera pendant plus de six ans.

Soutenir les auteurs et autrices de la maison

Chez Libella, elle travaillera aux côtés de Sébastien Rouault, directeur de la diffusion du groupe. Ensemble, ils accompagneront la montée en puissance des projets éditoriaux, dans un contexte « de forte dynamique éditoriale et de projets ambitieux », précise un communiqué de presse.

Ce recrutement stratégique illustre l’ambition de Libella : « conforter son dispositif commercial et de soutenir l’essor des auteurs et autrices publiés par ses maisons » – Buchet/Chastel, Phébus, Libretto, Les Cahiers dessinés, Delpire.

Crédits image : © Katy Fenech

