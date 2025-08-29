Une sélection masculine pour le prix Edgar Faure 2025

Comme chaque année, le prix Edgar Faure distingue un ouvrage politique jugé remarquable par sa pertinence et son regard contemporain. Il est placé sous la direction de Rodolphe Oppenheimer, psychanalyste et petit-fils d’Edgar Faure, lui-même entouré d’un jury de 12 personnalités.

Pour cette 18e édition, ce dernier est composé de Bernard Granger, Antoine Santoni, Haddad-Farhana, Philippe Benguigui, Jean-Philippe Pierre, Magali Duval, Patrick de Carolis, Jean-Philippe Morel, Viviane Neiter, Nathalie Bordeau, Vincent Prieux et David-Xavier Weiss.

Ensemble, ils ont désigneront le successeur de Rachel Khan, récompensée l’année dernière pour Encore debout : la République à l’épreuve des mots (L’Observatoire). Une seule question demeure : qui sera le futur lauréat ?

Car, cette année, les femmes semblent avoir été oubliées de la sélection, à l’exception de la journaliste spécialiste des enjeux numériques Nastasia Hadjadji, qui se fraye une timide place grâce à son ouvrage Apocalypse Nerds, coécrit avec Olivier Tesquet aux éditions Divergences.

Voici la sélection 2025 :

Apocalypse Nerds de Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet (Divergences)

Les Déserteurs d'Aurélien Pradié (Plon)

Une autre ville est possible : une expérience municipale de René Revol (Un monde nouveau)

Le prix de nos mensonges d'Édouard Philippe (JC Lattès)

Ce que j'ai appris de vous de Michel Barnier (Calmann-Lévy)

Insécurité en France, On n'est pas sorti de l'auberge ! de Jean-Jacques Richard (VA Press)

Le pouvoir de dire non de Dominique de Villepin (Flammarion)

Les Lieux du pouvoir - Une histoire secrète et intime de la politique, ouvrage collectif sous la direction de Sébastien Le Fol (Perrin)

Homo politicus de Renaud Revel (First)

