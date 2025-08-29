Votez pour le lauréat du Prix Talent Cultura 2025

Après une première sélection de huit ouvrages retenus, parmi une trentaine de titres repérés ces derniers mois par une cinquantaine de clubs de lecture, il n'en reste plus que quatre.

Depuis le mois d’avril, ces groupes composés de libraires et de lecteurs se sont consacrés aux publications de la rentrée francophone, avec l’objectif de mettre en lumière des voix singulières, alliant exigence littéraire, intensité narrative et plaisir de lecture.

Les finalistes :

Quitter la vallée, de Renaud de Chaumaray, Gallimard

Voici un livre surprenant, aussi bien dans l'histoire que dans le thème principal !

C'est une lecture originale, fluide, « profonde », où la nature y a également un rôle important... Suspense !!! - Julie Pizzo, cliente Cultura Plan de campagne

Nourrices, de Séverine Cressan, Dalva

Un premier roman parfaitement maitrisé, un univers singulier entre conte gothique, historique, féministe. - David Gaulois, collaborateur Cultura Chambray-les-Tours

Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi, Philippe Rey

Un roman familial et une quête de sens, écrit avec beaucoup de verve : ça embarque sans temps mort, avec de l’émotion toujours à fleur de peau. Une jolie découverte. - Cécile Murail, collaboratrice Cultura Cholet

La bonne mère, de Mathilda di Matteo, L’Iconoclaste

Un roman truculent sur un sujet pourtant on ne peut plus sérieux. On entend le champ des cigales, on sent la lavande, on se régale avec le verbe haut marseillais. - Lice Delgado, client Cultura Bordeaux Lac

Depuis le 28 août, et jusqu'au 9 octobre prochain, le public est invité à voter pour son roman préféré parmi les quatre titres retenus par les clubs de lecture des librairies Cultura. Par ce biais, chacun peut prendre part à l’élection du Prix Talent Cultura 2025. Le nom du lauréat sera dévoilé le 16 octobre. Un tirage au sort sera également organisé parmi les clients Cultur’addicts ayant participé au vote, permettant à l’un d’entre eux de remporter une liseuse Vivlio.

Pour mémoire, lors de l’édition 2024, le prix avait été attribué à Stéphanie Perez pour son roman La ballerine de Kiev.

Depuis plus de vingt ans, les libraires Cultura et lecteurs de l’enseigne s’associent pour repérer des premiers romans prometteurs et les faire découvrir à des milliers de lecteurs. Les auteurs sélectionnés bénéficient ainsi d’une visibilité accrue en librairie, sur cultura.com et à travers les réseaux sociaux de la marque.

Au fil du temps, le dispositif s’est imposé comme un tremplin, révélant des écrivains qui figurent désormais parmi les plumes françaises les plus reconnues. Certains ont même été couronnés de prestigieux prix littéraires, à l’instar de Gaël Faye, Delphine de Vigan, Leïla Slimani ou encore Nicolas Mathieu.

