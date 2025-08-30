Rentrée littéraire : les recommandations personnelles du PDG de Fnac Darty

Le 22 août, à quelques jours du lancement officiel de la rentrée littéraire, Enrique Martinez, président-directeur général de Fnac Darty, communiquait sur LinkedIn un choix de lectures personnelles. La démarche est peu courante auprès des dirigeants de grandes enseignes culturelles. Et d'autant plus remarquable de ce fait.

Une sélection éclectique

Dans ce message bref adressé à son réseau professionnel, le PDG évoque plusieurs ouvrages qu’il recommande pour la rentrée. Il cite, entre autres, Book of Illusions de Paul Auster (Le Livre des illusions en français, traduit par Christine Le Boeuf chez Babel), un roman qui, selon lui, « l’accompagne constamment ».

Il mentionne également quatre titres de cette saison : La Collision de Paul Gasnier (Gallimard), Quitter la vallée de Renaud de Chaumaray (Gallimard), Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset) et Les Éléments de John Boyne (trad. Sophie Aslanides, JC Lattès). À ces lectures romanesques, il ajoute un essai, Le Sens de la Tech (Philosophie Magazine Editeur), consacré aux liens entre philosophie et entreprise.

Quand le PDG dévoile ses goûts

Le post n’indique pas de lien avec une action commerciale ni avec les sélections en cours dans les magasins du groupe. Un fait étonnant, car, quelques jours après cette publication, la Fnac a dévoilé les cinq finalistes du Prix du Roman Fnac 2025.

Remis depuis 2002, le Prix du Roman Fnac s’appuie sur une sélection menée par un jury composé de 400 libraires et 400 lecteurs adhérents du réseau. Et le PDG de Fnac Darty semble partager les mêmes goûts littéraires que ses collaborateurs et clients-lecteurs.

Et pour cause, parmi les finalistes figurent Les Éléments de John Boyne, Quitter la vallée de Renaud de Chaumaray et Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, trois titres également présents dans la sélection de lectures personnelles publiée par Enrique Martinez quelques jours auparavant.

Pour rappel, la sélection finale est composée des ouvrages suivants :

Les Éléments, de John Boyne (JC Lattès, trad. Sophie Aslanides)

Quitter la vallée, de Renaud de Chaumaray (Gallimard)

Je voulais vivre, d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset)

Nourrices, de Séverine Cressan (Dalva Éditions)

Les Promesses orphelines, de Gilles Marchand (Aux Forges de Vulcain)

L'annonce du lauréat ou de la lauréate du prix sera réalisée le 22 septembre, à l'occasion d’un déjeuner officiel. Le roman primé bénéficiera, comme les autres finalistes, d’une mise en avant dans l’ensemble du réseau Fnac et sur fnac.com. Et l'heureux ou heureuse élue, aura assurément droit à un mot du PDG...

