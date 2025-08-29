Le Prix Handi-Livres 2025 présente sa sélection

Après plusieurs semaines d’examen attentif et de débats nourris, le comité de sélection du prix Handi-Livres a tranché : trente-cinq ouvrages composent la présélection 2025. Comme le veut la tradition, ils sont répartis en six catégories — Roman, Biographie, Guide, Livre adapté, Jeunesse (0-11 ans) et Jeunesse adolescent (12-18 ans). Mais cette année, une petite surprise vient enrichir la liste : une nouvelle section « Coups de cœur », rassemblant cinq titres révélés en exclusivité, s’invite pour la première fois dans la compétition.

La cérémonie de remise des prix se déroulera sous le parrainage d’Alexandre Jardin, fidèle au rendez-vous pour la deuxième année consécutive. Aux côtés de l’écrivain, Gavin’s Clemente Ruiz présidera un jury mêlant responsables associatifs, parents concernés, journalistes spécialisés et professionnels du livre.

Voici la liste des 35 ouvrages présélectionnés :

Roman

Dans les brumes d'Alésia ; Emmanuelle BESSOT ; Éditions Alter Real

Les yeux bleus du désert ; Christine BERGOUGNOUS ; Elyzad

Les yeux dans le dos ; Azouz BEGAG ; Erick Bonnier

Les yeux de Mona ; Thomas SCHLESSER ; Éditions Albin Michel

Tenir debout ; Melissa DA COSTA ; Éditions Albin Michel

Biographie

21 années & chromosomes avec toi ; Nathalie GUERRIER ; Association grandir en société (auto-édition)

Au-delà des silences A.R. ; Les éditions les 3 Colonnes

Ce qui ne nous tue pas ; Emmanuelle CART TANNEUR ; Auto éditions Amazon

Ciel ma rétine ; Mary de RUFFEY Hello Editions

Ma rage de vaincre ; Alexis HANQUINQUANT ; CITY EDITIONS

Livre jeunesse enfant

Adèle et son bateau Lune ; Corine POURTAU ; Éditions du Jasmin

Ben et les habiletés sociales : le harcèlement ; Sophie LEMARIE ; AFD Éditions Autisme Diffusion

Fly, quand l'art fait mouche ! Cathie OLLIER ; Éditions ZTL – ZéTooLu

Les Clopin-Clopant - bandes de bras cassés ! ; Agnès MAROT ; L'école des loisirs

Turquoise ; Clémentine FAVE ; Éditions de l'INSEI

Livre adapté

L'appel de la forêt ; ESAT Oséa Atelier FALC ; Oser lire

Mission Mars ; Delphine CHEDRU ; CTEB pour l'édition adaptée, Hélium pour l'édition en noir

Tout sur les règles ; Anna ROY ; Mes Mains en Or

Mots en piste ; Céline LAVIGNETTE-AMMOUN ; Éditions Tom Pousse

L'aventure de voilier bleu ; Françoise DEBLANGY ; ECOUTE MES HISTOIRES

Livre jeunesse adolescent

Bobine et popcorn ; Patricia VIGIER ; Le Muscadier

L'Espoir en Bandoulière ; Grégoire VALLANCIEN ; Éditions ZTL – ZéTooLu

Survivante ; Stéphanie ABADIE ; Le Muscadier

Une bulle dans l'océan ; DIERE Coralie ; Éditions Fabert

Blindly ; Polat GOKAY ; HarperCollins

Guide

100 idées pour mieux comprendre et accompagner les enfants dyspraxiques ; Emmanuelle PLOIS MAES ; Éditions Tom Pousse

Education et thérapie intégrée auprès de personnes en situation de polyhandicap ; Dominique FAGNART, Jacques BARBIER, Annick CHAMPOLION, Marie-Louise LECLERCQ, Christèle LEFEVRE ; Éditions Tom Pousse

Histoire de l'impressionnisme ; Coline ZELLAL ; Kiléma Editions

Le handicap au pouvoir ; Cyril DESJEUX ; Presses universitaires de Grenoble

Rééduquer les troubles de l'écriture ; Aurélien D'IGNAZIO ; Éditions Tom Pousse

Coup de cœur

Au pieu ; Selim-a ATALLAH CHETTAOUI ; La Contre Allée

Hikikomorie, dans le silence de ma chambre ; Sophie CARQUAIN ; Éditions Albin Michel jeunesse

Nos lèvres disparaissent ; Geneviève PEIGNE ; Éditions des Lisières

Une grossesse ordinaire ; Sushina LAGOUJE ; Éditions Double ponctuation

Une reine et rien d'autre ; Hélène RAVEAU ; Éditions Ovadia

