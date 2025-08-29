Le Prix Handi-Livres 2025 présente sa sélection

Créé en 2010 par le fonds ABILITIS pour promouvoir le thème du handicap à travers la littérature, le prix Handi-Livres distingue, tous les deux ans, les auteurs qui mettent en lumière des personnages en situation de handicap ou abordent cette thématique dans leurs ouvrages. Les organisateurs viennent d’en dévoiler la sélection 2025.
Après plusieurs semaines d’examen attentif et de débats nourris, le comité de sélection du prix Handi-Livres a tranché : trente-cinq ouvrages composent la présélection 2025. Comme le veut la tradition, ils sont répartis en six catégories — Roman, Biographie, Guide, Livre adapté, Jeunesse (0-11 ans) et Jeunesse adolescent (12-18 ans). Mais cette année, une petite surprise vient enrichir la liste : une nouvelle section « Coups de cœur », rassemblant cinq titres révélés en exclusivité, s’invite pour la première fois dans la compétition.
La cérémonie de remise des prix se déroulera sous le parrainage d’Alexandre Jardin, fidèle au rendez-vous pour la deuxième année consécutive. Aux côtés de l’écrivain, Gavin’s Clemente Ruiz présidera un jury mêlant responsables associatifs, parents concernés, journalistes spécialisés et professionnels du livre.
Dans les brumes d'Alésia ; Emmanuelle BESSOT ; Éditions Alter Real
Les yeux bleus du désert ; Christine BERGOUGNOUS ; Elyzad
Les yeux dans le dos ; Azouz BEGAG ; Erick Bonnier
Les yeux de Mona ; Thomas SCHLESSER ; Éditions Albin Michel
Tenir debout ; Melissa DA COSTA ; Éditions Albin Michel
21 années & chromosomes avec toi ; Nathalie GUERRIER ; Association grandir en société (auto-édition)
Au-delà des silences A.R. ; Les éditions les 3 Colonnes
Ce qui ne nous tue pas ; Emmanuelle CART TANNEUR ; Auto éditions Amazon
Ciel ma rétine ; Mary de RUFFEY Hello Editions
Ma rage de vaincre ; Alexis HANQUINQUANT ; CITY EDITIONS
Adèle et son bateau Lune ; Corine POURTAU ; Éditions du Jasmin
Ben et les habiletés sociales : le harcèlement ; Sophie LEMARIE ; AFD Éditions Autisme Diffusion
Fly, quand l'art fait mouche ! Cathie OLLIER ; Éditions ZTL – ZéTooLu
Les Clopin-Clopant - bandes de bras cassés ! ; Agnès MAROT ; L'école des loisirs
Turquoise ; Clémentine FAVE ; Éditions de l'INSEI
L'appel de la forêt ; ESAT Oséa Atelier FALC ; Oser lire
Mission Mars ; Delphine CHEDRU ; CTEB pour l'édition adaptée, Hélium pour l'édition en noir
Tout sur les règles ; Anna ROY ; Mes Mains en Or
Mots en piste ; Céline LAVIGNETTE-AMMOUN ; Éditions Tom Pousse
L'aventure de voilier bleu ; Françoise DEBLANGY ; ECOUTE MES HISTOIRES
Bobine et popcorn ; Patricia VIGIER ; Le Muscadier
L'Espoir en Bandoulière ; Grégoire VALLANCIEN ; Éditions ZTL – ZéTooLu
Survivante ; Stéphanie ABADIE ; Le Muscadier
Une bulle dans l'océan ; DIERE Coralie ; Éditions Fabert
Blindly ; Polat GOKAY ; HarperCollins
100 idées pour mieux comprendre et accompagner les enfants dyspraxiques ; Emmanuelle PLOIS MAES ; Éditions Tom Pousse
Education et thérapie intégrée auprès de personnes en situation de polyhandicap ; Dominique FAGNART, Jacques BARBIER, Annick CHAMPOLION, Marie-Louise LECLERCQ, Christèle LEFEVRE ; Éditions Tom Pousse
Histoire de l'impressionnisme ; Coline ZELLAL ; Kiléma Editions
Le handicap au pouvoir ; Cyril DESJEUX ; Presses universitaires de Grenoble
Rééduquer les troubles de l'écriture ; Aurélien D'IGNAZIO ; Éditions Tom Pousse
Au pieu ; Selim-a ATALLAH CHETTAOUI ; La Contre Allée
Hikikomorie, dans le silence de ma chambre ; Sophie CARQUAIN ; Éditions Albin Michel jeunesse
Nos lèvres disparaissent ; Geneviève PEIGNE ; Éditions des Lisières
Une grossesse ordinaire ; Sushina LAGOUJE ; Éditions Double ponctuation
Une reine et rien d'autre ; Hélène RAVEAU ; Éditions Ovadia
Crédits image : Prix Handi-Livres
Commenter cet article