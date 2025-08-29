Quiero inaugure une collection de friction pour la rentrée littéraire 2025

La collection s’ouvre avec deux premiers livres : Alice Carol, avec Presque comme vous, signe un long poème épique qui joue sur les identités et entraîne le lecteur dans la fuite de Sidonie, héroïne traversant un miroir pour échapper à un réel devenu insupportable. Ce monologue a déjà trouvé un écho scénique : la poète et comédienne Sadou Czapka l’a interprétée cette année, dans une mise en scène de Bernadette Résimont.

Jérémy Beschon, quant à lui, publie L’Éclat des fracas, récit polyphonique qui fait résonner les voix d’un monde à l’implosion. En donnant à entendre le chœur des précaires et des abîmés, l’auteur brosse, dans une langue âpre, le tableau des contradictions de la vie urbaine : éclats, écarts, lumière et ombres. Le texte s’achève sur une chronique singulière, celle d’un manœuvre creusant sa tranchée à l’ombre de la montagne Sainte-Victoire...

Le retour d’un classique : Stig Dagerman

Aux côtés de ces deux découvertes, la collection propose un inédit de Stig Dagerman, écrivain suédois culte. La seule chose insensée est d’accepter le possible rassemble des articles journalistiques et des lettres, introduits par une préface de Philippe Geneste.

L’ouvrage rappelle la fidélité de Dagerman au journal anarchiste Arbetaren, où il publia jusqu’à son suicide en 1954, et met en lumière une pensée politique exigeante, tournée vers l’émancipation collective et l’affirmation de « l’impossible » comme alternative aux impasses du réalisme politique.

Avec cette collection, Quiero entend pousser la littérature dans ses retranchements : risquer l’impossible, chercher l’éperdu, témoigner de la violence du monde partagé. Les ouvrages paraissent sous une jaquette en carton gris, imprimée en typographie, et sont disponibles en librairie depuis le 20 août 2025.

Un projet littéraire et politique

L’année 2024 avait déjà été riche en parutions. Le public a pu découvrir À bas la grammaire de Philippe Séro-Guillaume et Philippe Geneste, Remède à tout de l’Observatoire situationniste, Walter Benjamin et le rébus de Marseille de Jérôme Delclos, préfacé par Florent Perrier et illustré par Thomas Azuélos, ainsi qu'Abîmes, le hors texte – phase 2 de John Baguette, accompagné d’une postface de l’éditeur.

Certaines parutions initialement prévues ont été reportées à 2026. Parmi elles figurent L’Archibras de Charles Fourier, présenté par Jonathan Beecher et enrichi de gravures sur bois de Marc Brunier Mestas, L’Éternité par les arbres d’Antoine Olezskiewicz, accompagné d’encres de l’auteur, Un bilboquet sur la langue de François Reibel, illustré par Maty, ainsi qu'Au soleil de Walter Benjamin, avec des encres de Camille Escudero et une traduction de Micheline Tournoud, complétée d’une préface de Pierre-Aurélien Delabre.

En 2023, Quiero a publié D’autres accidents de poèmes de Sadou Czapka, une nouvelle édition de Trois typographes en avaient marre de Guy Lévis Mano avec une postface de Samuel Autexier, ainsi que Le Chef contre l’homme de Marcel Martinet, suivi du Refus de la hiérarchie de Philippe Geneste. En 2022, sont parus Abîmes, le hors texte – phase 1 de John Baguette, Payer le mal à tempérament (sur Sade & Fourier) de Simone Debout, Le Diamant de l’herbe de Xavier Forneret et Il est fou ! de Guy Lévis Mano.

Le catalogue compte aussi des ouvrages majeurs comme Les Poupées de Rivesaltes de Serge Pey & Joan Jordà, Le Bleu des émeutiers de Jacques Le Scanff et Papier que tu donnes à boire au soleil de Philippe Cottenceau, désormais épuisé.

Installées à Forcalquier, les éditions Quiero, portées par Samuel Autexier, poursuivent une ligne éditoriale singulière, fidèle à la revue Marginales et à une exploration radicale des formes littéraires. Avec cette nouvelle collection, elles affirment encore davantage leur volonté de donner voix à des écritures qui s’attaquent au réel, entre poésie, récit et chronique politique.

