Lecture d'articles sur Kobo : après la disparition de Pocket, Instapaper prend la relève

Kobo l'avait promis avant la fin de l'été. Ce vendredi 29 août, une mise à jour change la donne pour les utilisateurs des liseuses de la marque : Instapaper, une référence des services « Lire plus tard », est désormais disponible sur tous les modèles récents.

Pour Rakuten Kobo, il s’agissait surtout de réagir vite. En mai dernier, l’annonce de Mozilla de mettre fin à Pocket avait pris tout le monde de court, comme le confirme Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo : « Lorsque Pocket a cessé ses activités de manière inattendue, nous savions qu’il nous fallait proposer rapidement une nouvelle solution afin que nos lecteurs puissent continuer à explorer leurs articles préférés directement sur leur liseuse ».

Et pour cause, l’intégration de ce service faisait partie des arguments de vente des liseuses Kobo. Sans lui, les utilisateurs se retrouvaient privés d’un usage pratique : sauvegarder un article sur le web pour le lire plus tard, tranquillement, sur un écran sans distraction.

Transition pour les ex-utilisateurs de Pocket

Deux mois plus tard, Instapaper, concurrent historique de Pocket, prend donc la relève. Il suffit d’enregistrer un article via Instapaper, et les utilisateurs le retrouvent automatiquement sur l’interface prêt à être lu sans publicités. Les utilisateurs de Pocket peuvent migrer leurs contenus en quelques clics avant le 8 octobre. Le tout est accessible gratuitement, et sans abonnement.

Le PDG de Kobo se dit satisfait du partenariat mis en place avec l’équipe d’Instapaper, qu’il qualifie de « formidable ». Côté Instapaper, on se félicite aussi de l’opération. Créée en 2008, la plateforme new-yorkaise aide depuis plus de 17 ans ses utilisateurs à enregistrer, lire et organiser leurs articles.

