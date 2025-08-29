Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?

Cette semaine 34 du calendrier (du 18 au 24 août) est synonyme de rentrée littéraire. Et il faut dire que le résultat n'est pas fameux. Face au bulldozer Freida McFadden, aucune des stars de cette nouvelle saison n'arrive pour l'instant à s'imposer. Seule Amélie Nothomb arrive à accrocher une timide 8e place, pendant que l'autrice de La Femme de ménage continue d'occuper les quatre premières positions.
Le 29/08/2025 à 12:36 par Ugo Loumé
29/08/2025 à 12:36
Non, le ménage de l'été indien n'aura pas eu lieu. On s'attendait à voir les livres de Freida McFadden balayés par la vague de sortie de la rentrée littéraire, il n'en est rien. L'autrice américaine résiste comme un roc, alors que la houle provoquée par les nouveaux romans relève plus de la vaguelette que du tsunami.
Trêve de suspens, en première position, on retrouve encore et toujours La Femme de ménage (J'ai Lu, 39.141 ventes), premier opus de la fameuse sage de Freida McFadden, toujours accompagnée par sa traductrice Karine Forestier. Il est taloné par Les Secrets de la femme de ménage (J'ai Lu), 2e avec 35.303 ventes, et La Femme de ménage se marie (City), qui ferme le podium avec 32.023 ventes.
La médaille en chocolat revient à La Psy (J'ai Lu), toujours du duo McFadden et Forestier, qui se vend à 31.750 exemplaires — un chocolat de luxe, donc. En 5e position, mais loin derrière en volume de ventes (19.883 exemplaires), se trouve le poche de Tenir debout de Mélissa Da Costa (Le livre de poche).
Derrière elle, deux autres poches sortis ces dernières semaines : Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek (Pocket) et Les assassins de l'aube de Michel Bussi (Pocket), qui se vendent à 17.033 et 16.838 exemplaires. Le petit format réussit mieux sa rentrée que son grand frère.
Car la première nouveauté de cette rentrée littéraire ne se trouve qu'en 8e position. Tant mieux (Albin Michel), d'Amélie Nothomb, se vend 13.576 fois (à noter que cette performance constitue une légère amélioration par rapport à la même période l'an dernier, lorsqu'elle sortait L'impossible retour).
Derrière elle, pour fermer ce top 10, on trouve deux noms qui occupent le haut du classement depuis longtemps. La fameuse Freida McFadden, qui grappille la 9e place avec La Femme de ménage voit tout (City), vendu à 11.159 exemplaires. Et Virginie Grimaldi, en 10e place, qui vend 9127 nouvelles fois Plus grand que le ciel (Le livre de poche).
Un top 10 dans lequel les livres de la rentrée brillent donc principalement par leur absence. Alors où sont-elles passées, ces fameuses nouvelles sorties ? En 12e position, Michel Bussi place Les ombres du monde (Presses de la cité), qui se vend à 8839 exemplaires. Finistere d'Anne Berest (Albin michel) est 42e avec 3787 ventes.
Toutes les vies de Rebeka Warrior (Stock) est 51e avec 3293 exemplaires écoulés. Et il faut remonter à la 57e position pour trouver Zem de Laurent Gaudé (Actes Sud, 3134 ventes). Des performances timides à relativiser, puisque les nouveaux romans sortis en août ne performent que très rarement dès leur publication.
Il faut souvent attendre les mois d'octobre et novembre, et le défilé des prix littéraires, pour voir les ventes s'envoler. À titre de comparaison, à la même période l'an dernier, Houris de Kamel Daoud, futur prix Goncourt aux 405.991 ouvrages vendus, ne s'écoulait qu'à 4438 exemplaires pour sa deuxième semaine d'exploitation.
Quoi qu'il en soit, le marché aborde cette nouvelle saison avec une santé relativement bonne. Avec 5,628 millions d'exemplaires vendus, il affiche une progression de 14% par rapport à la semaine dernière, et 1% par rapport à la semaine 34 de l'an dernier. En chiffre d'affaires, avec 68,400 millions d'euros accumulés, il effectue un bon de 18% comparé à la semaine 33, et toujours de 1% si on regarde la même période en 2024.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits image : ActuaLitté — Amélie Nothomb - Livre sur la Place de Nancy, CC BY-SA 2.0
Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com
