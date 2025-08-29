Clément Camar-Mercier, Prix Transfuge du roman français 2025

Depuis 2015, la rédaction du média culturel Transfuge sélectionne chaque année les meilleurs livres de la rentrée littéraire. En 2025, 11 prix sont décernés dans autant de catégories, du Prix Transfuge du roman français jusqu'au Prix Poche en passant par le Prix Transfuge du premier roman.
Prix Transfuge du roman français : Clément Camar-Mercier, La tentation artificielle, Actes sud
Prix Transfuge du premier roman : Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard
Prix Transfuge de l’essai : Marc Weitzmann, La part sauvage, Grasset
Prix Transfuge du meilleur roman américain : Jess Row, un monde nouveau, Albin Michel (Trad. Stéphane Roques)
Prix Transfuge du livre européen : Andrew O’Hagan, Caledonian Road, Metailié (Trad. Céline Schwaller)
Prix Transfuge de l’autobiographie : Peter Nadas, Ce qui luit dans les ténèbres, Noir sur Blanc (Trad. Sophie Aude)
Prix Transfuge de la biographie : Agnès Michaux, Huysmans, vivant, Le Cherche midi
Prix Transfuge du livre d’art : Verlaine/Maurice Denis (fac-similé), Sagesse, Gallimard
Prix Transfuge du livre scène : Bruno Fuligni, Mistinguett, la danseuse qui a sauvé la France, Buchet Chastel
Prix Polar : Henry Wise, Nulle part où revenir, Sonatine (Trad. Julie Sibony)
Prix Poche : Sergueï Jirnov, avec Jean Luc Riva, L’éclaireur, Texto Tallandier
L'an dernier, le Prix Transfuge du roman français était décerné à Kamel Daoud pour Houris (Gallimard), futur prix Goncourt 2024. Un Prix Transfuge d’honneur avait par ailleurs été remis à James Ellroy pour l’ensemble de sa carrière.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
