Clément Camar-Mercier, Prix Transfuge du roman français 2025

L'ensemble des Prix Transfuge 2025 :

Prix Transfuge du roman français : Clément Camar-Mercier, La tentation artificielle, Actes sud

Prix Transfuge du premier roman : Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard

Prix Transfuge de l’essai : Marc Weitzmann, La part sauvage, Grasset

Prix Transfuge du meilleur roman américain : Jess Row, un monde nouveau, Albin Michel (Trad. Stéphane Roques)

Prix Transfuge du livre européen : Andrew O’Hagan, Caledonian Road, Metailié (Trad. Céline Schwaller)

Prix Transfuge de l’autobiographie : Peter Nadas, Ce qui luit dans les ténèbres, Noir sur Blanc (Trad. Sophie Aude)

Prix Transfuge de la biographie : Agnès Michaux, Huysmans, vivant, Le Cherche midi

Prix Transfuge du livre d’art : Verlaine/Maurice Denis (fac-similé), Sagesse, Gallimard

Prix Transfuge du livre scène : Bruno Fuligni, Mistinguett, la danseuse qui a sauvé la France, Buchet Chastel

Prix Polar : Henry Wise, Nulle part où revenir, Sonatine (Trad. Julie Sibony)

Prix Poche : Sergueï Jirnov, avec Jean Luc Riva, L’éclaireur, Texto Tallandier

L'an dernier, le Prix Transfuge du roman français était décerné à Kamel Daoud pour Houris (Gallimard), futur prix Goncourt 2024. Un Prix Transfuge d’honneur avait par ailleurs été remis à James Ellroy pour l’ensemble de sa carrière.

