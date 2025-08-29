Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Presse

Clément Camar-Mercier, Prix Transfuge du roman français 2025

Depuis 2015, la rédaction du média culturel Transfuge sélectionne chaque année les meilleurs livres de la rentrée littéraire. En 2025, 11 prix sont décernés dans autant de catégories, du Prix Transfuge du roman français jusqu'au Prix Poche en passant par le Prix Transfuge du premier roman.

Le 29/08/2025 à 10:23 par Dépêche

| 3 Partages

Publié le :

29/08/2025 à 10:23

Dépêche

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L'ensemble des Prix Transfuge 2025 :

Prix Transfuge du roman français : Clément Camar-Mercier, La tentation artificielle, Actes sud

Prix Transfuge du premier roman : Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard

Prix Transfuge de l’essai : Marc Weitzmann, La part sauvage, Grasset

Prix Transfuge du meilleur roman américain : Jess Row, un monde nouveau, Albin Michel (Trad. Stéphane Roques)

Prix Transfuge du livre européen : Andrew O’Hagan, Caledonian Road, Metailié (Trad. Céline Schwaller)

Prix Transfuge de l’autobiographie : Peter Nadas, Ce qui luit dans les ténèbres, Noir sur Blanc (Trad. Sophie Aude)

Prix Transfuge de la biographie : Agnès Michaux, Huysmans, vivant, Le Cherche midi

Prix Transfuge du livre d’art : Verlaine/Maurice Denis (fac-similé), Sagesse, Gallimard

Prix Transfuge du livre scène : Bruno Fuligni, Mistinguett, la danseuse qui a sauvé la France, Buchet Chastel

Prix Polar : Henry Wise, Nulle part où revenir, Sonatine (Trad. Julie Sibony)

Prix Poche : Sergueï Jirnov, avec Jean Luc Riva, L’éclaireur, Texto Tallandier

L'an dernier, le Prix Transfuge du roman français était décerné à Kamel Daoud pour Houris (Gallimard), futur prix Goncourt 2024. Un Prix Transfuge d’honneur avait par ailleurs été remis à James Ellroy pour l’ensemble de sa carrière.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : montage par Transfuge

 
 
 
 
 

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

La Tentation artificielle

Clément Camar-Mercier

Paru le 20/08/2025

403 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330209247
9782330209247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Il pleut sur la parade

Lucie-Anne Belgy

Paru le 21/08/2025

256 pages

Editions Gallimard

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073112651
9782073112651
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La part sauvage

Marc Weitzmann

Paru le 10/09/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246852407
9782246852407
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Un monde nouveau

Jess Row trad. Stéphane Roques

Paru le 20/08/2025

593 pages

Albin Michel

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226488466
9782226488466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Caledonian Road

Andrew O'Hagan trad. Céline Schwaller

Paru le 22/08/2025

646 pages

Editions Métailié

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791022614566
9791022614566
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Ce qui luit dans les ténèbres

Péter Nadas

Paru le 04/09/2025

Les Editions Noir sur Blanc

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889830565
9782889830565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Sagesse

Paul Verlaine, Maurice Denis

Paru le 04/09/2025

176 pages

Editions Gallimard

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073122520
9782073122520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Mistinguett

Bruno Fuligni

Paru le 28/08/2025

186 pages

Buchet-Chastel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782283041154
9782283041154
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nulle part où revenir

Henry Wise trad. Julie Sibony

Paru le 28/08/2025

424 pages

Sonatine

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383992448
9782383992448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'éclaireur

Sergueï Jirnov

Paru le 11/09/2025

768 pages

Editions Tallandier

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021065338
9791021065338
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Le Prix des librairies de Nancy – Le Point 2025 dévoile sa sélection

Le Prix des librairies de Nancy – Le Point distingue chaque année le coup de cœur commun de l’Association de libraires Lire à Nancy et de la rédaction du Point, à l’occasion du Livre sur la Place. Créé en 1979, ce festival, placé sous le parrainage de l’Académie Goncourt, marque traditionnellement l’ouverture de la saison littéraire. Cette année, pour sa 47e édition, il se déroulera du 12 au 14 septembre.

29/08/2025, 10:21

ActuaLitté

Giuliano da Empoli lauréat du Prix culturel Leenaards 2025

Le Prix culturel Leenaards 2025, doté de 30.000 CHF (environ 30.000 euros), revient à Giuliano da Empoli, auteur du best-seller Le Mage du Kremlin (2022), ainsi que des essais Les ingénieurs du chaos (2023) et L’heure des prédateurs (2024). Il est honoré pour « son parcours remarquable et sa plume d’exception », précise la Fondation Leenaards, relaie l’ATS.

28/08/2025, 17:47

ActuaLitté

La Petite-Fille de Bernhard Schlink, lauréat du Prix des libraires Folio 2025

Le huitième Prix des libraires Folio, organisé en partenariat avec Télérama, vient de distinguer l’écrivain allemand Bernhard Schlink pour La Petite-Fille (Folio, trad. Bernard Lortholary), vaste récit situé en RDA, où s’entrelacent amour, deuil et enjeux politiques.

28/08/2025, 11:38

ActuaLitté

Prix du roman Fnac 2025 : les cinq romans finalistes

Parmi les 30 titres dévoilés début juillet pour la rentrée littéraire Fnac, cinq romans ont été retenus en finale du 24e Prix du Roman Fnac. Cette sélection témoigne de l'enthousiasme des 400 libraires et des 400 lecteurs adhérents du jury, qui ont porté leur choix sur ces ouvrages. Le nom du ou de la lauréat·e sera révélé le 22 septembre.

28/08/2025, 06:30

ActuaLitté

Découvrez les lauréats des prix de La Forêt des Livres 2025

Les prix du festival La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris, qui sont parmi des premiers de la saison à être décernés, seront remis ce week-end à Chanceaux-près-Loches, en Touraine. Les organisateurs ont déjà dévoilé le nom des lauréats. Parmi eux, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui remporte le prix de la rentrée pour son roman Je voulais vivre (Grasset), révèle l'AFP.

27/08/2025, 11:46

ActuaLitté

Prix du Livre Grand Est 2025 : Les lauréats de la 5e édition révélés

Créé en 2018 par la Région Grand Est, le Prix du Livre Grand Est met à l'honneur l'illustration et vise à promouvoir les talents littéraires et artistiques de la région. Pour cette cinquième édition, ce sont 83 auteurs, illustrateurs et éditeurs du Grand Est qui ont soumis leurs candidatures. Le jury, présidé par la romancière Agnès Ledig, s’est réuni en mai 2025 pour sélectionner les trois lauréats.

26/08/2025, 15:45

ActuaLitté

Liste des cinq ouvrages finalistes du Prix Ivoire 2025

L’association Akwaba Culture fait ce jour part des choix que le jury chargé de la sélection des ouvrages finalistes du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2025 a effectués. Une sélection

23/08/2025, 14:51

ActuaLitté

Gabrielle de Tournemire, Prix Envoyé par La Poste 2025

Le prix créé par la Fondation d’entreprise La Poste, qui ouvre la saison littéraire, distingue Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire, publié chez Flammarion, choisi parmi six premiers romans en compétition.

21/08/2025, 15:40

ActuaLitté

Paris : la bibliothèque James Baldwin élue la plus verte du monde

À Astana, lors du congrès mondial de l’IFLA, les lauréats du Green Library Award 2025 ont été dévoilés. Créée en 2016, cette distinction récompense les initiatives les plus innovantes en matière de bibliothèques durables et engagées dans la transition écologique. Cette année, la France se distingue avec la James Baldwin Library à Paris et la Maison de l’Environnement de Lyon, parmi les projets primés.

20/08/2025, 18:07

ActuaLitté

Miné par la polémique, le prix britannique LGBTQ+ Polari en pause

Le Prix Polari, récompense britannique dédiée aux littératures LGBTQ+, ne maintient pas son édition 2025, ont annoncé les organisateurs. De nombreux auteurs et autrices, mais aussi des professionnels de l'édition, se sont mobilisés contre l'inclusion, dans la sélection annuelle, d'un titre signé par l'écrivain irlandais John Boyne, qui a revendiqué, il y a quelques semaines, des opinions transphobes.

20/08/2025, 13:22

ActuaLitté

Les cinq ouvrages en lice pour le 12e Prix du livre de Lausanne

La Ville de Lausanne a dévoilé la sélection du Prix du livre, qui fête sa 12e édition. Le public peut voter jusqu’au 31 décembre pour désigner le lauréat, annoncé le 2 février 2026.

20/08/2025, 11:59

ActuaLitté

La sélection du Prix Comics de la Critique ACBD 2025

Depuis six ans, le Prix Comics de la Critique ACBD met en lumière une bande dessinée issue de la culture anglo-saxonne. Dédié cette année à Florian Rubis, défunt membre du comité, il récompense un album paru entre août 2024 et juillet 2025, d’abord publié dans une maison anglophone pour son lectorat d’origine, puis traduit et édité en français. 

19/08/2025, 17:04

ActuaLitté

Au Québec se trouve la meilleure bibliothèque du monde

Québec décroche le titre de la meilleure bibliothèque publique au monde. Sacrée « Bibliothèque publique de l’année » par l’IFLA, l'établissement Gabrielle-Roy rayonne bien au-delà de ses murs. Transformée par un chantier de 40 millions $, elle offre aujourd’hui 10.500 m2 d’espaces.

19/08/2025, 13:36

ActuaLitté

Prix du livre allemand 2025 : les vingt romans de la sélection dévoilés

Le jury du Deutscher Buchpreis 2025 a rendu publique sa sélection de vingt romans en lice pour l’une des distinctions littéraires les plus prestigieuses du monde germanophone. Depuis l’ouverture des candidatures, pas moins de 229 titres ont été examinés. Tous sont parus ou paraîtront entre octobre 2024 et le 16 septembre 2025, date de l’annonce de la Shortlist.

19/08/2025, 12:41

ActuaLitté

Prix Pierre-François Caillé de la traduction 2025 : quatre ouvrages en lice

Le jury a dévoilé sa sélection annuelle pour ce prix qui distingue les traducteurs et traductrices en début de carrière. Depuis sa création en 1981, le Prix Pierre-François Caillé de la traduction, décerné par la Société française des traducteurs (SFT) avec le concours de l’École supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT), met en lumière celles et ceux qui font voyager les mots d’une langue à l’autre. 

19/08/2025, 10:33

ActuaLitté

Hugo Awards 2025 : le palmarès complet, de la poésie aux fanfictions

Les Hugo Awards, récompenses majeures des littératures de l'imaginaire dans le monde anglophone, ont été décernés ce 16 août à Seattle, lors de la 83e World Science Fiction Convention. L'autrice américaine Marie Brennan, connue pour son Histoire naturelle des dragons (L'Atalante, traduction de Sylvie Denis), inaugure la catégorie dédiée à la poésie.

19/08/2025, 09:47

ActuaLitté

Capri célèbre la IIe édition du Prix Jacques d’Adelswärd-Fersen

Le 30 août 2025, la mythique Villa Lysis de Capri sera le théâtre de la deuxième édition du Prix International Jacques d’Adelswärd-Fersen, organisé en collaboration avec la Ville de Capri et le Ministère de la Culture italien. 

18/08/2025, 18:05

ActuaLitté

Les Suaires du Christ en Occident : une histoire de reliques et de mémoire

Depuis 2007, le Prix Provins Moyen Âge distingue chaque année un essai historique grand public dédié au Moyen Âge (Ve–XVIe siècle). Cette 19ᵉ édition couronne Les Suaires du Christ en Occident, signé Nicolas Sarzeaud.

15/08/2025, 09:30

ActuaLitté

Guy Delisle et Manu Larcenet en lice pour les Harvey Awards 2025

Les Eisner Awards concentrent peut-être l'attention médiatique, mais les Harvey Awards ne sont pourtant pas en reste. Nommés d'après Harvey Kurtzman (1924-1993), ces prix saluent des bandes dessinées parues en anglais aux États-Unis et au Canada, en se basant sur les votes de professionnels de l'édition. Plusieurs auteurs francophones font partie de la sélection 2025.

14/08/2025, 10:34

ActuaLitté

Trois romans finalistes pour le Prix des Horizons imaginaires 2025

La Fondation Lire pour réussir et l’UNEQ ont révélé le nom du lauréat du Prix de la page 12, ainsi que les finalistes du Prix des Horizons imaginaires : Judy Quinn, Kev Lambert et Paul Serge Forest.

14/08/2025, 10:12

ActuaLitté

Au Royaume-Uni, un prix pour les littératures LGBT dans la tourmente

Depuis 2011, le Prix Polari, au Royaume-Uni, se consacre à la célébration des littératures LGBTQ+, en saluant des œuvres et des auteurs pour leur accorder une plus large reconnaissance. Mais la sélection de cette année 2025 divise considérablement, puisqu'elle inclut un ouvrage de John Boyne. Lui-même homosexuel, l'écrivain irlandais revendique sa transphobie, se décrivant comme « TERF et fier de l'être ».

12/08/2025, 12:12

ActuaLitté

Le Prix Littéraire National de l’Audiolecture 2025 couronne Ruben Barrouk

Le 15e Prix Littéraire National de l’Audiolecture a été attribué à Ruben Barrouk pour son roman Tout le bruit du Guéliz, publié chez Albin Michel. Un prix décerné par un jury de 439 audiolecteurs répartis dans 71 bibliothèques sonores - dix de plus que l’an dernier -, symbole d’un réseau toujours plus mobilisé pour valoriser la lecture à voix haute et l’accessibilité.

07/08/2025, 18:14

ActuaLitté

Louis St-Pierre, nouveau lauréat du Prix Robert-Cliche 2025

Le Prix Robert-Cliche 2025 du premier roman est décerné à Louis St-Pierre pour La république de Kafka, publié chez VLB éditeur. Cette récompense prestigieuse, assortie d’une bourse de 10.000 $ offerte par Québecor, vient saluer une œuvre singulière, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction littéraire.

06/08/2025, 12:00

ActuaLitté

BD traduites : la sélection 2025 des Sophie Castille Awards

Les Sophie Castille Awards for Comics in Translation célèbrent l’art de la traduction de bandes dessinées. Neuf albums sont en lice pour l’édition 2025, traduits vers l’anglais depuis autant d’univers graphiques. Quelques noms français se sont glissés dans la sélection internationale...

05/08/2025, 11:31

ActuaLitté

Raphaël Sigal remporte le Prix Méduse 2025

Le Prix Méduse ouvre chaque année la rentrée littéraire, mettant en lumière une découverte appelée à marquer la saison d’automne. Réunis pour cette quatrième édition, les jurés ont désigné comme lauréat Raphaël Sigal, pour sa Géographie de l’oubli, publié chez Robert Laffont.

04/08/2025, 15:00

ActuaLitté

Philippe Druillet entre dans le Hall of Fame du Will Eisner Comic Award

Un Temple pour Druillet, et pourquoi pas des prêtresses et un autel votif ? Et pourquoi pas, en effet ? Le Will Eisner Comic Award a introduit le gentil Philippe, et sa cohorte d'oeuvres, dans son Temple de la Renommée. Le Hall of Fame. Philippe. Mince... ou plutôt : enfin !

04/08/2025, 14:05

ActuaLitté

Canada : première sélection pour les Rendez-vous du Premier roman 2025

Les Rendez-vous du premier roman rassemblent un réseau de clubs de lecture consacrés aux premiers romans francophones, au Canada et à l’international. 16 premiers romans francophones, publiés au Canada et hors Canada, sont en sélection chaque année pour le prix du réseau. Ils sont lus et débattus dans les clubs de lecture pendant plusieurs mois. La sélection « Canada » a été dévoilée.

01/08/2025, 10:00

ActuaLitté

Christophe Gleizes, détenu en Algérie, juré d'un prix littéraire

Condamné fin juin à sept ans de prison ferme en Algérie pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national », le journaliste français Christophe Gleizes a été désigné, à titre symbolique, membre du jury du prix littéraire de la ville de Biot, en Alpes-Maritimes.

30/07/2025, 12:31

ActuaLitté

La sélection complète du prix Cabri d’or 2025

Chaque année en novembre, le prix « Cévennes » du Cabri d’or distingue un ouvrage , qu’il soit romanesque, historique, géographique, philosophique ou social. Seul critère : ce dernier doit mettre en avant les Cévennes, leur territoire, leur histoire, leurs habitants et leurs singularités. Ce prix littéraire, porté par Alès Agglomération, l’Académie Cévenole et la librairie Sauramps, célèbre une vision vivante et engagée de cette région.

30/07/2025, 12:09

ActuaLitté

Karl Schlögel lauréat du Prix de la Paix des libraires allemands 2025

Le jury du Prix de la Paix des libraires allemands a désigné Karl Schlögel comme lauréat 2025, saluant l’ensemble de son œuvre qui éclaire les enjeux historiques, géopolitiques et culturels de l’Europe de l’Est. Spécialiste reconnu de la Russie et de l’Ukraine, l’essayiste allemand a développé une approche érudite mêlant récit personnel, observation empirique et analyse des continuités historiques, en particulier dans le contexte post-soviétique.

29/07/2025, 17:07

ActuaLitté

Booker Prize 2025 : la liste élargie est connue

Le Booker Prize, considéré comme la distinction littéraire la plus influente au monde pour un roman de langue anglaise, dévoile sa longlist 2025, aussi appelée la « Booker Dozen ». Treize titres ont été sélectionnés parmi 153 ouvrages soumis par des éditeurs britanniques et irlandais. 

29/07/2025, 16:35

ActuaLitté

Manu Larcenet et Boum récompensés aux Eisner Awards

Le grand rendez-vous du 9e art de l'autre côté de l'Atlantique, la San Diego Comic-Con, s'est achevé ce dimanche 27 juillet. Parmi les moments marquants, la remise des Eisner Awards, récompenses phares du secteur. Si Lunar New Year Love Story, de Gene Luen Yang et LeUyen Pham, a attiré l'attention, les albums de Manu Larcenet et Boum n'ont pas été en reste...

28/07/2025, 10:46

ActuaLitté

Ils ont osé imiter Proust… et ont réussi !

La 7ᵉ édition du concours de pastiches à la manière de Marcel Proust, porté par la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray, a livré son palmarès. Il récompense le talent et la subtilité stylistique des participants dans les deux catégories en compétition.

25/07/2025, 12:58

ActuaLitté

Les finalistes du Prix Méduse 2025 sont connus

Le prix Méduse inaugure la rentrée littéraire en mettant à l’honneur une œuvre francophone prometteuse, destinée à marquer la saison d’automne. Réunis le mercredi 23 juillet, les membres de son jury ont établi la deuxième sélection de cette édition 2025. Le ou la lauréate sera connue début août.

24/07/2025, 19:01

ActuaLitté

11 romans en lice pour le Prix Maison Rouge Biarritz 2025

Le 27 septembre 2025, La Maison Rouge remettra son Prix littéraire à l’Hôtel du Palais à Biarritz. Cette 7e édition, présidée par Hervé Le Tellier, réunit un jury composé d’écrivains, artistes et intellectuels pour récompenser une œuvre audacieuse, libre des contraintes de la rentrée littéraire. Onze titres, portés par des maisons d’édition variées, sont en lice.

23/07/2025, 17:14

ActuaLitté

Prix littéraire Le Monde : les 10 romans de 2025 en compétition

Dix romans francophones, attendus dans les premières semaines de la rentrée littéraire, composent la sélection 2025 du Prix littéraire Le Monde. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilée le mercredi 3 septembre,

23/07/2025, 12:46

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.