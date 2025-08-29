Le Prix des librairies de Nancy – Le Point 2025 dévoile sa sélection

Le Prix des librairies de Nancy – Le Point distingue chaque année le coup de cœur commun de l’Association de libraires Lire à Nancy et de la rédaction du Point, à l’occasion du Livre sur la Place. Créé en 1979, ce festival, placé sous le parrainage de l’Académie Goncourt, marque traditionnellement l’ouverture de la saison littéraire. Cette année, pour sa 47e édition, il se déroulera du 12 au 14 septembre.
Le 29/08/2025
29/08/2025 à 10:21
Le jury, composé d’Emma Navarro et Frédéric Jaffrennou (L’autre rive), Marc Didier (Librairie Didier), Astrid Canada et Géraldine Pétry (Hall du livre), ainsi que du service culture du Point, s’est réuni afin de retenir, parmi les ouvrages présélectionnés, les huit romans finalistes :
Laurent Mauvignier, La maison vide (Minuit)
Ghislaine Dunant, Un amour infini (Albin Michel)
Rebeka Warrior, Toutes les vies (Stock)
Akira Mizubayashi, La forêt de flammes et d’ombres (Gallimard)
Daniel Bourrion, Le pays dont tu as marché la terre (Héloïse d’Ormesson)
Caroline Lamarche, Le Bel Obscur (Seuil)
Catherine Girard, In violentia veritas (Grasset)
Sylvie Le Bihan, L’ami Louis (Denoël)
Attribué depuis 17 ans dans le cadre du Livre sur la Place, en partenariat avec Le Point, le prix sera proclamé dans l’édition du magazine du 11 septembre 2025 et remis le lendemain, vendredi 12 septembre, lors du Forum Littéraire Bernard Pivot. Le lauréat ou la lauréate succèdera à Abel Quentin, primé l'an dernier pour Cabane (L'Observatoire)
Par Dépêche
