Les couteaux sortent, le sang coule” : Macbeth, en rouge et noir

Héros militaire auréolé de gloire, le général se laisse consumer par une ambition dévorante. Sous l’influence de son épouse, Lady Macbeth, il franchit l’irréparable en assassinant son souverain pour s’emparer de la couronne. Mais le couple, rongé par la culpabilité et gagné par la paranoïa, glisse inexorablement vers la folie et la destruction.

Dans la préface à leur nouvelle création, Paul et Gaëtan Brizzi revendiquent d’emblée un hommage aux « très grands auteurs » qui ont su dépasser les frontières de leur pays pour s’imposer dans le patrimoine universel. Cette fois, disent-ils, « c’est au Royaume-Uni que nous transportons nos lecteurs, dans le sillage de William Shakespeare et plus particulièrement en Écosse, terre de légendes fabuleuses et d’histoires farouches ».

L’attraction exercée par le dramaturge élisabéthain tient, expliquent-ils, à son art d’explorer « les esprits tourmentés et les déchirures de l’âme », ces personnages en proie à des questions métaphysiques qui sombrent dans la folie, portés par des hallucinations obsessionnelles jusqu’à commettre l’irréparable. « Ce sont ces dérives intérieures qui nous ont inspirés, comme dans nos précédentes adaptations, à créer un monde visionnaire, fantastique et spectaculaire », écrivent-ils.

Transposer Shakespeare en images, affirment-ils, revient à traduire cette intensité spirituelle par le dessin et la lumière, là où « l’auteur, à travers sa prose oratoire, exprime les tourments intérieurs de ses héros ». Dans Macbeth, ce climat tragique est renforcé par « la présence inquiétante des sorcières et de leurs pratiques ésotériques, nées d’un obscurantisme redoutable ».

Mais le décor écossais joue lui aussi un rôle décisif : sa géographie, sa lumière, sa culture. Autant d’éléments visuels qui nourrissent la mise en scène. Pourtant, préviennent les Brizzi, « ici, l’humour n’a pas sa place : les couteaux sortent, le sang coule ». Le récit est porté par « un couple diabolique emporté dans une escalade infernale » où l’amour passionnel se mêle à la quête effrénée du pouvoir, jusqu’à la destruction.

Sur le plan graphique, leur parti-pris est clair : « Nous restons fidèles au noir et blanc, mais les hallucinations et visions des Macbeth sont traduites en bichromie rouge et noire ». Le rouge symbolise la passion, mais aussi le sang, « tache indélébile, souillure obsédante d’une culpabilité trop lourde à porter ». Et de nous inviter leurs lecteurs dans une tragédie sans échappatoire : « Un combat perpétuel entre le bien et le mal, où l’amour inconditionnel se mesure à une ambition sans compromis. »

Les éditions Maghen nous en proposent les premières pages en avant-première :

Par Cécile Mazin

