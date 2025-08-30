Le livre papier toujours roi, mais l’audiobook fait la course

Cet essor, modéré, mais constant, dessine les contours d’un secteur qui, bien que toujours dominé par l’imprimé, voit les formats numériques tracer une progression résolue. Comme le souligne Syreeta Swann, directrice des opérations de l’AAP : « L’industrie est dynamique, en évolution, et poursuit son mouvement. »

Un marché inlassablement tiré par le papier

L’imprimé reste le pilier de l’édition américaine : 50,5 % des revenus émanent encore de formats physiques (reliés, brochés, poche, éditions spéciales). Les livres grand format enregistrent une hausse de 3,6 %, à 7,9 milliards, tandis que le poche progresse de 3,2 %, à 7,8 milliards.

Dans le segment des livres grand public (Trade), relié et poches représentent près des trois quarts des ventes (72,9 %), avec 7,7 milliards chacun. Un équilibre stable, suffisamment surprenant pour qu’on s’y attarde : malgré la montée du numérique, le public ne délaisse pas le papier — ou y revient avec ferveur.

Résistance numérique, portée par l’audiolivre

La révolution n’est pas pour demain, mais elle trace son sillon. En 2024, les formats numériques (ebooks et audiobooks) représentent 14 % des revenus totaux. Une proportion encore modeste, mais en croissance : +11,4 % depuis 2023, avec le Digital Audio en première ligne, bondissant de 22,5 %, à 2,4 milliards. Les ebooks progressent, eux, de 1,5 %, à 2,1 milliards.

Sur cinq ans, la tendance est spectaculaire : +78 % pour l’audio numérique, +2 % seulement pour les ebooks. Les écouteurs remplacent‑ils les bibliothèques ? Pas encore. Mais la consolidation de l’audio numérique est désormais un fait établi.

Une demande scolaire soutenue

Les matériaux scolaires jouent les troubles-fêtes du repli numérique. Les manuels scolaires (K‑ 12) progressent de 5,1 % à 5,3 milliards, les supports pour l’enseignement supérieur de 1,8 % à 4,3 milliards, les ouvrages professionnels de 2,5 % à 1,4 milliard, et les presses universitaires de 3,1 % à 350 millions. Un secteur stable, ancré et résilient, au service de l’instruction — où le numérique peine à gagner en proximité.

Distribution : présentiel et virtuel avancent de concert

Le commerce en ligne conserve la tête, avec 12 milliards de ventes (imprimé et numérique). Le détail est frappant : 34,5 % du chiffre d’affaires de l’e‑commerce provient du numérique, 57,1 % du papier, 6,5 % des supports pédagogiques, et 1,9 % des formats physiques audio ou autres.

Fait notable, la vente en librairies traditionnelles se redresse — elle progresse de 3,3 %, à 6,2 milliards, et affiche un spectaculaire +48 % sur cinq ans. Dans le segment Trade, ces ventes récupèrent bien après la crise pandémique : +4,3 % en 2024 (à 4,7 milliards), et +74,1 % sur cinq ans. Quant au commerce en ligne dans ce secteur, il ne cesse de grimper : +11 % en 2024, à près de 11 milliards, soit +28,5 % sur cinq ans.

« Le rapport de cette année met en évidence des niveaux encourageants de croissance d’une année sur l’autre dans plusieurs catégories en 2024 et dresse le portrait d’une industrie dynamique, en mouvement rapide et qui continue d’évoluer, », poursuit déclaré Syreeta Swann.

« En ce qui concerne la période de cinq ans couverte par le StatShot Annual, nous avons observé la poursuite de certaines tendances de fond, notamment la prédominance des formats imprimés — qui ont représenté plus de la moitié du marché global au cours de chacune des cinq années — ainsi qu’une croissance soutenue du format audio numérique, dont les revenus ont augmenté de près de 80 % depuis 2020. »

