Les Indicibles : Nancy Huston dans l’arène des vérités dérangeantes

Les Indicibles est un essai personnel, abrupt et qui sait se montrer salutairement provocateur, en prise directe avec les questions sexuelles, biologiques et politiques qui fracturent nos sociétés. Une traversée à vif, entre lucidité et vertige.

Et cela commence par elle-même : enfant, adolescente, jeune adulte. Ses souvenirs affleurent sans filtre, parfois crus, parfois drôles, souvent glaçants. Elle les traite non comme des anecdotes, mais comme des sédiments d’une pensée qui assume son corps et ses contradictions.

Le cœur du livre est là : une tentative de penser le sexe, la honte, la domination, le désir et la reproduction avec des outils biologiques, littéraires, historiques – et une expérience de femme qui ne cherche ni la pureté, ni l’unanimité.

Huston oppose à la fluidité des discours contemporains la rudesse de certains invariants physiques : l’utérus et le pénis, les douleurs de l’accouchement et l’obsession de l’érection, les violences sexuelles et les aveuglements idéologiques. Le tout est porté par une prose affûtée, à la fois caustique, érudite et habitée.

Mais à force de vouloir heurter les angles morts, Nancy Huston frôle malheureusement la généralisation ou l’effet de manche. Le choix d’alterner confessions, pamphlet, citations et digressions érudites donne un souffle indéniable – avec pour conséquence d'affaiblir la démarche et la démonstration.

Cela n’enlève rien à la puissance d’un livre qui, sans jamais prétendre tout résoudre, nous tend un miroir troublant, charnel, inconfortable et nécessaire.

DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com