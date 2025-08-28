Giuliano da Empoli lauréat du Prix culturel Leenaards 2025

La Fondation Leenaards, créée en 1980 par Antoine et Rosy (Rosa) Leenaards, est un pilier du mécénat en Suisse romande, et soutient des initiatives dans trois grands domaines : scientifique, culturel et âges & société.

Chaque année, elle décerne un à trois Prix culturels visant à valoriser des personnalités au parcours culturel hors du commun — contribution essentielle à la vie culturelle de l’arc lémanique — via une distinction de 30.000 CHF choisie par un jury compétent, sans appel à candidatures. Parallèlement, la fondation attribue huit Bourses culturelles de 50.000 CHF chacune à des artistes émergents, dans les domaines des arts visuels, de la musique, des arts de la scène et de la littérature.

Au sujet de la récompense décernée à Giuliano da Empoli, le jury souligne que « son œuvre littéraire, portée par un engagement fort en faveur d’une démocratie vivante, fait de lui une voix essentielle pour décrypter les enjeux contemporains en cette période si troublée ». Par ailleurs, Catherine Othenin‑Girard, présidente du jury, précise que son travail, à la frontière entre essai politique, journalisme et littérature, explore profondément les dynamiques de manipulation de l’opinion publique et les dérives du pouvoir qui menacent la démocratie.

En outre, Giuliano da Empoli enseigne à Sciences Po Paris, et est rédacteur en chef de la revue géopolitique Le Grand Continent. Il a été conseiller politique en Italie avant de fonder Volta, un think tank consacré aux questions européennes et aux transformations politiques contemporaines. Son roman Le Mage du Kremlin a notamment remporté le Grand Prix du roman de l’Académie française, le Prix du roman Fnac, et a été finaliste du prix Goncourt.

La cérémonie de remise du Prix culturel aura lieu le 29 septembre 2025 au Théâtre de Vidy, à Lausanne (RTS). À cette occasion, la Fondation Leenaards récompensera également huit artistes émergents par ses Bourses culturelles, chacune dotée de 50 000 francs, dont l'autrice Laure Federiconi.

Crédits photo : © Francesca Mantovani (Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

