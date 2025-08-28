Bénédicte Gady reste directrice des musées des Arts Décoratifs

Conservatrice en chef du Patrimoine et historienne de l’art reconnue à l’international, Bénédicte Gady est diplômée de Sciences Po Paris et de l’Institut national du Patrimoine. Ancienne pensionnaire de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, docteur en histoire de l’art, elle a été commissaire de nombreuses expositions en France et à l’étranger, couvrant aussi bien l’art du XVIIᵉ siècle que le dessin, du XVe siècle à nos jours.

Ses recherches ont été primées par l’Académie française, tandis que plusieurs de ses projets ont reçu le soutien de la Getty Foundation, du Zentralinstitut für Kunstgeschichte, de l’Agence nationale de la recherche et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Après huit années au musée du Louvre, elle rejoint en 2018 le musée des Arts décoratifs pour prendre la tête du département des Dessins, Papiers peints et Photographies. Personnalité fédératrice et ouverte, elle a notamment cofondé en 2022, avec Lionel Sauvage, le cercle des Arts graphiques et son gala annuel, afin de mobiliser les amateurs d’œuvres sur papier autour du patrimoine et des projets du musée.

Avec son équipe, elle a multiplié les initiatives pour rendre ces collections accessibles au plus grand nombre : expositions (Le Dessin sans réserve en 2020, Histoires de Photographies en 2021), création de nouvelles réserves et d’une salle de consultation et d’exposition inaugurée en mars 2025, ou encore lancement d’un projet novateur d’application de l’intelligence artificielle aux fonds patrimoniaux.

Durant ses dix mois d’intérim, Bénédicte Gady a insufflé une nouvelle dynamique collective, selon un communiqué de l'institution. Sa connaissance intime des collections et son expérience en matière de recherche de mécénat constituent des atouts décisifs pour relever les défis qui attendent l’institution : restauration du musée Nissim de Camondo, refonte de l’expérience de visite du musée des Arts décoratifs, et mise en valeur des quelque 1,5 million d’objets conservés grâce aux outils d’intelligence artificielle. Fidèle à l’esprit d’ouverture et à l’énergie créative de cette institution atypique, elle souhaite développer une programmation reflétant la richesse exceptionnelle des collections et la diversité des disciplines artistiques explorées par le musée.

Bénédicte Gady déclare : « Mode, arts décoratifs, design, bijou, publicité, jouets, verres, arts graphiques… : le musée des Arts décoratifs réunit un kaléidoscope de collections illustrant tous les aspects de l’art de vivre. Il suscite des désirs variés, de la délectation à l’inspiration, de la découverte à l’émerveillement. Mon ambition est d’explorer la diversité des rencontres possibles entre œuvres et visiteurs. »

Pour Sophie-Justine Lieber, directrice générale : « Bénédicte Gady allie un parcours scientifique et muséal exemplaire à une énergie communicative. Elle a déjà, à l’occasion du long intérim qu’elle a effectué, su fédérer les équipes et les partenaires autour d’une vision généreuse, accueillante et inventive des musées. Je me réjouis donc tout particulièrement de la nouvelle page que nous allons écrire ensemble. »

Les Arts Décoratifs, association reconnue d’utilité publique, rassemblent le musée des Arts décoratifs, le musée Nissim de Camondo, l’école Camondo, les Ateliers du Carrousel et la bibliothèque. Leur conseil d’administration est composé de Lionel Sauvage, président, Jacques Bungert, vice-président, et Cécile Verdier, vice-présidente. La direction est assurée par Sophie-Justine Lieber, directrice générale, Camille Herody, directrice générale adjointe, et Bénédicte Gady donc, directrice des musées.

Les Arts Décoratifs porte également une maison d'édition du même nom, qui édite à la fois des catalogues d’exposition et des ouvrages consacrés aux collections du musée des Arts décoratifs et du musée Nissim de Camondo. Leurs publications, qui entendent conjuguer exigence scientifique des textes, qualité du graphisme et soin apporté à la fabrication, constituent des références dans les domaines de la mode, du design, des arts décoratifs et du design graphique.

Crédits photo : À gauche : Bénédicte Gady © Guillaume Ombreux / À droite : La salle intérieure du Musée d'Art et de Décoration de Paris. Telemaque MySon (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

