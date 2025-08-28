La rentrée de France Inter, entre nouveautés et contestation

Le cœur de ce déploiement, c’est La Grande Matinale, désormais diffusée de 7h à 11h, du lundi au jeudi. Nicolas Demorand et Sonia Devillers en prennent les commandes, épaulés par de nouvelles signatures venues d’horizons variés : Benjamin Duhamel, Nora Hamadi, Bertrand Chameroy et Daphné Bürki.

La matinale accueille aussi Ali Rebeihi et Mathilde Serrell, pour des rendez-vous ancrés dans la vie quotidienne et culturelle. Le tout a été pensé en formats séquencés, déclinables en podcast et sur les réseaux sociaux, afin de s’adapter aux nouveaux usages d’écoute.

La culture y conservera une place centrale : notamment Sonia Devillers et sa vingtaine de minutes d'entretien quotidien, mais aussi la nouvelle venue Daphné Bürki, qui reprend la chronique Nouvelles têtes pour faire émerger de jeunes talents. Mathilde Serrell est cette année à la tête d’un nouveau magazine quotidien consacré aux tendances culturelles et à ce qu’elles disent de notre époque. Et même Benjamin Duhamel, plus connu pour ses entretiens politiques, qui a déjà reçu Amélie Nothomb pour la sortie de son nouveau roman.

La musique, levier d’audience

« L’un des moteurs de ce grand déploiement, c’est aussi la musique », insiste par ailleurs Adèle Van Reeth. Pour attirer un public plus jeune et numérique, France Inter fait appel à Mehdi Maïzi, figure de la culture rap, qui donne chaque soir la parole aux artistes et à la pop culture. Camille Diao anime chaque semaine une émission consacrée aux artistes émergents de la scène française ; et Mosimann propose des créations sonores inédites, chaque mercredi dans la matinale.

France Inter renforce également ses grands rendez-vous journalistiques. Le magazine Interception revient dans une nouvelle formule présentée par Fabienne Sintes. La Cellule Investigation de Radio France poursuit ses enquêtes avec l’émission Révélations, tandis que Questions Politiques sera désormais animé par Alexandra Bensaid.

La chaîne mise aussi sur la transmission du savoir avec l’arrivée de Christophe Galfard, qui vulgarisera la science chaque semaine, et le retour de l’histoire au quotidien par Stéphanie Duncan. Côté humour, la station continue de miser sur Charline Vanhoenacker, la Bande Originale de Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi, Zoom Zoom Zen de Matthieu Noël, tout en accueillant Manu Payet.

« Ce grand déploiement sera particulièrement visible sur le numérique », annonce la directrice. La station renforce sa présence sur YouTube et LinkedIn, adopte une nouvelle charte graphique et multiplie les formats originaux sur les réseaux sociaux. De nouveaux podcasts viendront aussi enrichir l’offre pour adultes comme pour enfants. France Inter entend également aller à la rencontre de ses auditeurs avec le France Inter Tour, des tournées d’humoristes et des studios délocalisés « au plus près des auditeurs ».

Pour Adèle Van Reeth, cette stratégie s’inscrit dans une mission plus large : « Faire vivre le débat public, soutenir la culture, donner de la voix à toute la société, rendre le savoir accessible, kiffer ensemble : la radio publique et France Inter sont des piliers de notre pays et ont une valeur ajoutée sans pareille dans la vie de ceux qui les écoutent. »

Plus rouge que rose

En parlant de débat public, et plus précisément sur le terrain social, la rentrée des radios publiques a été agitée le lundi 25 août, avec le lancement d’une grève illimitée à l’appel des syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA. Sur France Inter, les auditeurs ont ainsi eu droit à quarante-cinq minutes de musique avant que certaines chroniques ne reprennent. Au micro, Nicolas Demorand a expliqué que le mouvement visait la stratégie éditoriale et les réformes menées par la direction.

Le préavis de grève, déposé le 11 juillet, dénonce plusieurs décisions de la direction, comme l’arrêt de la radio Mouv’ sur la FM, des changements éditoriaux au sein d’Ici, l’ex-France Bleu, et la suppression d’émissions d’investigation et de reportage. Au sein même de France Inter, des salariés s’indignent de la faible place accordée à l’environnement et de la dépolitisation de l’humour, en écho à une lettre ouverte publiée en juin qui dénonçait des « choix rétrogrades » de la directrice Adèle Van Reeth.

Les Sociétés de journalistes, de producteurs et de réalisateurs de France Inter y ont critiqué la communication de la directrice Adèle Van Reeth, estimant qu’elle n’avait pas pris la peine de présenter son projet aux équipes. Les réserves ne portent pas seulement sur la méthode, mais aussi sur le fond. Les personnels expriment leurs inquiétudes face à, entre autres, « la réduction annoncée du périmètre de l’investigation ».

Toujours en juin, la cellule investigation dénonçait la fin de la diffusion hebdomadaire de Secrets d’info sur la station. L’émission, jusqu’ici programmée chaque samedi, ne reviendra plus qu’une fois par mois dans la case du dimanche occupée par Interception, désormais incarnée par Fabienne Sintes, comme évoqué précédemment. Dans une lettre adressée à Sibyle Veil, les journalistes ont parlé d’un « affaiblissement clair de la seule émission d’investigation du service public ».

Céline Pigalle, directrice de l’information, a justifié ce choix par la nécessité de libérer du temps aux journalistes et promet une clause de revoyure à l’automne. Elle a réfuté toute « reprise en main » de l’investigation. Mais beaucoup y voient une nouvelle atteinte à un marqueur identitaire de France Inter, dans un contexte sensible de réforme de l’audiovisuel public, et à deux ans de la présidentielle.

En cause également, l’affaiblissement de thématiques comme « la diversité et le féminisme », et un choix, pour la matinale, d’un « duo masculin » - depuis Sonia Devillers a été mise plus en avant, face à l'arrivée de Benjamin Duhamel -, ou encore « la disparition progressive de la voix des auditeurices à l’antenne ». Une stratégie qui avait été jugée « à contre-courant des évolutions de la société ». Tout en soulignant leur « profond malaise », les salariés réaffirmaient néanmoins leur volonté de dialogue et lançaient un appel : « Il est encore temps de construire ensemble une radio fidèle à ses engagements. »

Un « changement de ton »

Une première grève avait eu lieu fin juin, suivie immédiatement d’une autre contre le projet de réforme de l’audiovisuel public porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ce projet prévoit la création d’une holding, France Médias, regroupant France Télévisions, Radio France et l’INA. Après un parcours parlementaire heurté, le texte a été adopté en juillet au Sénat grâce à l’arme constitutionnelle du vote bloqué, et doit revenir à l’Assemblée nationale à l’automne.

Malgré ces tensions, Radio France a terminé la saison 2024-2025 sur des chiffres d’audience records, selon Médiamétrie, publiés début juillet. France Inter a même consolidé son avance en tant que première radio du pays.

Au troisième jour de mobilisation à Radio France le 27 août, le mouvement de grève perturbe surtout le réseau Ici (ex-France Bleu), avec 14 matinales annulées sur 44. La matinale de France Musique n’a pas pu être diffusée, tandis que celle de France Culture a repris après deux jours d’interruption. La matinale de France Inter n’a pas été affectée. Selon la direction, 5,04 % des salariés ont participé à la grève mercredi, dont 3,13 % au siège parisien.

Les discussions se concentrent sur la restructuration du réseau Ici et la réduction des moyens de production, sujets au cœur des inquiétudes syndicales. L’intersyndicale a salué un « changement de ton » de la direction, partage l'AFP, estimant que les échanges entraient enfin dans le concret. Les représentants du personnel attendent désormais des propositions précises pour mesurer jusqu’où la direction est prête à aller.

Ci-dessous, les nouveautés et la grille 2025-2026 de France Inter :

Crédits photo : France Inter

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com