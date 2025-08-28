J.K. Rowling est-elle "méchante" ? Duolingo donne son avis

La langue de Duolingo a fourché... L’application d’apprentissage des langues, utilisée par des millions d’utilisateurs à travers le monde, a présenté des excuses publiques après qu’une de ses leçons d’allemand ait provoqué une polémique sur les réseaux sociaux.

En cause : une question posée à l’apprenant, visant l’autrice J.K. Rowling. À l’interrogation « Aimez-vous les livres avec Harry Potter comme personnage ? » la seule réponse acceptable était : « Oui, mais à mon avis, l’autrice est méchante. »

Un tacle jugé idéologique

Une phrase que l’autrice et journaliste britannique Gaby Koppel a partagée avec étonnement sur son compte X (ex-Twitter). Elle raconte être tombée dessus lors de sa leçon quotidienne d’allemand. Elle s’est ainsi interrogée sur ce qu’elle perçoit comme une dérive idéologique : « À quel point faut-il être woke pour intégrer cette idéologie dans un cours de langue ? »

Interviewée par The Telegraph, Gaby Koppel a insisté sur le fait qu’elle est la seule à être mentionnée de la sorte sur l’application : « J.K Rowling est la première et unique personne réelle critiquée dans l’application. Pas Poutine, pas les ayatollahs — mais quelqu’un qui a une position critique sur le genre ».

Duolingo et la diversité

La polémique enflant de plus en plus sur le web, Duolingo n’a eu d’autre choix que de s’excuser publiquement. Le lendemain, on pouvait lire un message sobrement posté sur X : « Nous nous excusons pour toute offense causée et nous retirerons ce contenu de l’application ».

Elle a tenu à réaffirmer son engagement envers l’inclusivité, soulignant « accorder une grande importance à la diversité et à la représentation ». De fait, les personnages qui ponctuent les leçons, associés à des hiboux, sont conçus pour refléter une diversité d’identités, y compris celles de la communauté LGBTQIA+.

Les dérives de J.K. Rowling

J.K. Rowling, dont les prises de position sur les questions de genre sont désormais bien connues, a récemment lancé un fonds juridique privé destiné à défendre les « droits fondés sur le sexe », financé uniquement par sa fortune personnelle. Présenté comme un outil de soutien aux femmes, le J.K. Rowling Women’s Fund est largement perçu comme un appui explicite à des causes anti-trans.

Ce nouveau dispositif soutient des femmes et des organisations qui affirment avoir été contraintes d’adhérer à des « politiques d’inclusion déraisonnables » ou ayant rencontré des obstacles professionnels en raison de leurs « convictions exprimées ».

À LIRE – La milliardaire J.K. Rowling lance un fonds "anti-trans"

Outre son influence exercée sur le réseau social X, l’autrice de la saga Harry Potter s’implique depuis longtemps dans son combat « terf ». Elle a notamment versé l’équivalent de 92.000 dollars (environ 80.000 euros) à l’organisation For Women Scotland, à l’origine d’une procédure ayant conduit, en avril dernier, à une décision de la Cour suprême britannique établissant que la définition légale du mot « femme » repose exclusivement sur le sexe biologique.

Crédits image : Image d'illustration par Brechtbug, CC BY-NC-ND 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com