Zulma accueille une nouvelle attachée de presse

Diplômée du Master 2 Culture et Transitions de Sciences Po Rennes en 2025, Agathe Le Faucheur a enrichi son parcours en travaillant en alternance entre 2024 et 2025 au festival Étonnants Voyageurs.

Elle s'est notamment occupée des relations éditeurs et en rédigeant le catalogue. Elle a également organisé le projet Inspirants Voyageurs, proposant des rencontres littéraires en milieu pénitentiaire, et coordonné le concours La lecture en partage avec la MGEN.

Elle a aussi pris en charge l'organisation du prix Ouest-France Étonnants Voyageurs et assuré la communication du festival, notamment la gestion du site web et des réseaux sociaux. Enfin, dans le cadre de projets RSE, elle a travaillé sur l’accessibilité du festival et mis en place des initiatives pour réduire son impact environnemental.

Les Éditions Zulma, fondées en 1991 par Laure Leroy et Serge Safran, se consacrent principalement à la littérature contemporaine française et internationale. Leur catalogue riche couvre des auteurs d’horizons variés, incluant des écrivains africains (Adrian Igoni Barrett, Abdelaziz Baraka Sakin...), asiatiques (Eileen Chang, Han Kang, Pramoedya Ananta Toer...), ainsi que des voix d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et de la francophonie (Jean-Marie Blas de Roblès, Abdourahman Waberi, Dany Laferrière...).

La maison publie aussi des textes d’auteurs israéliens, indiens et nordiques. Depuis 2016, Zulma édite Apulée, une revue annuelle dirigée par Hubert Haddad. En termes de récompenses, plusieurs de leurs auteurs ont été distingués, tels que Jean-Marie Blas de Roblès (Là où les tigres sont chez eux, Prix Médicis), Hubert Haddad (Palestine, Prix Renaudot Poche) et Makenzy Orcel (Les Immortelles, Grand prix Thyde-Monnier). Zulma est également active dans le domaine de la traduction, mettant en lumière des œuvres venues du monde entier. Zulma est aujourd'hui dirigée par Laure Leroy.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com