Le programme complet du Festival international de la littérature 2025

Pendant ces 11 jours, la littérature se déploiera sous toutes ses formes : lecture, discussion, performance, danse, musique, cinéma, et même en ligne. Le festival fera résonner les mots dans les théâtres, les salles de spectacle, les cabarets, les librairies, en plein air, et bien plus encore, touchant ainsi un public vaste et curieux.

Les voix de l’Acadie, de Gaza, de l’Égypte, de l’Argentine et de bien d’autres territoires s’élèveront à travers les œuvres d’Éric Chacour, Flavia Garcia, Serge Bouchard, Chantal Akerman et des écrivains qui façonnent et marqueront l’histoire. La littérature se présente comme un témoin, un éclaireur de consciences et un porteur de beautés à partager. À travers cette édition 2025, le FIL nous offre un panorama riche et sensible de la littérature contemporaine.

Au Cœur des Mots : L’Amour et l’Intime

La 31e édition du FIL s’ouvrira sur Demain l’Amour, un cabaret littéraire et musical présenté par Méchant Manège. Ce spectacle rend hommage à l’héritage poétique québécois et célèbre la langue, ses métissages et sa puissance. Imaginé par Célia Gouin-Arsenault, Mattis Savard-Verhoeven et Félix Lahaye, ce cabaret festif et audacieux réunira des poètes et interprètes tels que Mathieu Gosselin, Camille Paré-Poirier, et Elkahna Talbi. Au programme : des chansons et des textes qui explorent l’amour à travers les époques. La soirée se prolongera avec un DJ set du trio Totalement sublime.

Le thème de l’amour, du désir, du deuil et de la folie sera également au cœur de Mourir de Froid, C’est Beau, C’est Long, C’est Délicieux de Nathalie Plaat. Dans cette œuvre hybride entre essai et récit, Véronique Côtéen mettra en lecture un texte bouleversant accompagné de musique de Richard Desjardins et de Chopin, interprétée par Laurier Rajotte.

Autre performance marquante, Juste Vide Ton Cœur de Xénia Gould, une exploration du slam, du théâtre et de la quête identitaire, où la poésie acadienne rencontre le rock et la scène drag. La metteure en scène Angela Konrad apportera son expertise à cette performance explosive.

Rencontres-Chocs entre le Texte et la Scène

Cette année encore, le FIL organise des rencontres vibrantes entre la littérature et la scène. Parmi elles, Les Nouveaux Anciens de Kae Tempest, une fable urbaine mêlant spoken word, musique et théâtre, mise en lecture par Alice Ronfard avec les voix de Nathalie Claude et Jules Ronfard. La musique de Julie McInnes viendra enrichir cette expérience immersive.

Le roman Ce Que Je Sais de Toi d’Éric Chacour sera également adapté au théâtre pour la première fois, avec une lecture par Nadia Girard Eddahia et mise en scène par Olivier Arteau. Cette production réunira des acteurs du Québec et de la France, offrant une nouvelle vie à ce récit d’amour et d’exil.

Autre rencontre, Une Famille à Bruxelles de Chantal Akerman, sera mis en lecture par Brigitte Haentjens. Ce texte mêle fiction et autobiographie, portant sur la solitude et la mémoire, avec la musique de Bernard Falaise et l’interprétation de Monique Spaziani.

Œuvre Hybride et Collaborative

Tenir Parole est une performance exceptionnelle réunissant la danseuse Louise Bédard et le photographe Angelo Barsetti. La pièce, qui célèbre les 35 ans de la compagnie de Bédard, associe des textes de cinq autrices à la danse et à la photographie, créant un dialogue entre les gestes et les mots.

Les festivaliers auront également l’occasion de voir Mon Voyage en Amérique de Kim Yaroshevskaya, interprété par Pascale Montpetit. Ce spectacle poignant, créé lors du FIL 2018, rend hommage à la figure de Fanfreluche et sera suivi d’un échange pour honorer cette artiste disparue en 2025.

Le recueil Gaza Écrit Gaza, qui rassemble des récits d’écrivains de Gaza survivants des assauts israéliens, sera mis en lumière lors d’une soirée hommage, le 30 septembre. Ce projet, porté par Kev Lambert, Nadine Ltaif, Heather O’Neill et plusieurs autres artistes, mettra en scène ces textes poignants, soutenus par des interprétations musicales et des performances. Cet événement se veut un acte de solidarité envers Gaza et un hommage à l’humanité.

Anniversaires Littéraires et Hommages

La 31e édition marquera également les anniversaires de grandes institutions littéraires, comme les 30 ans de Lux Éditeur, qui sera célébrée lors du cabaret Mémoires des Amériques. Pierre Lefebvre présentera des extraits de grands auteurs tels qu’Anne Archet, Serge Bouchard, et Michel Chartrand, accompagnés de musiciens comme Charles Papasoff.

L’Académie des lettres du Québec fêtera ses 80 ans avec une soirée exceptionnelle, Ce N’est Pas Que L’Histoire Doit Finir, C’est Qu’Elle Est Loin D’Être Terminée. Des duos d’académiciens et de lauréats rendront hommage aux textes marquants du Québec, sous la direction artistique de Lise Vaillancourt.

Le cabaret Fight Foraine, un événement dynamique organisé par la maison Hurlantes éditrices, reviendra pour une deuxième édition. Ce spectacle alliant poésie, rock et performance, sera suivi par un concert littéraire, À L’Abri Du Tonnerre, inspiré des chansons de Bob Dylan adaptées en version québécoise par Maxime Catellier et ses collaborateurs.

Littérature et Cinéma

Les lectures performatives seront également à l’honneur avec Tout Est Dans La Langue d’Évelyne de la Chenelière et Relire Relier de Catherine Lalonde. Cette dernière propose une lecture marathon de tous ses ouvrages publiés, dans une performance de 7 heures. Les festivaliers pourront aussi découvrir la Brigade Littéraire Du FIL, un groupe de jeunes artistes qui proposeront des performances spontanées dans l’espace public, sous la direction d’Alix Dufresne.

Le FIL présentera également des projections cinématographiques, dont le film Hiroshima Mon Amour d’Alain Resnais, ainsi que l’événement spécial autour de H24 – 24 Heures Dans La Vie D’Une Femme, une exploration féministe des violences ordinaires faites aux femmes.

Le Festival se déploiera également en ligne, avec des balados comme Conversation Téléphonique D’Urbain Desbois Avec Un Poète, ainsi qu’une série de lectures de la poésie acadienne, L’Acadie N’Est Pas Une Carte Postale. Enfin, des ateliers de médiation permettront à des personnes en processus de francisation d’exprimer leur expérience littéraire inspirée par l’œuvre de Kim Thuy.

