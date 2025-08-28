Biblis en folie 2025 : une édition pour la lecture des plus jeunes

Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
Les bibliothèques sont de plus en plus reconnues comme étant un outil essentiel pour lutter contre les inégalités d'accès à la culture, particulièrement pour les jeunes, en leur offrant des ressources variées et adaptées sur divers sujets. Biblis en folie se fait l'écho de cet engagement en mettant en avant des actions en bibliothèque et médiathèque, mais également hors les murs, dans des salles des fêtes, des crèches et des centres sociaux, pour amener les livres là où ils ne vont pas habituellement.
Cette édition 2025 mettra l'accent sur le développement de l'éveil à la lecture dès le plus jeune âge, à travers l'initiative « Ma première carte de bibliothèque », qui encourage l'inscription des nourrissons dans leurs bibliothèques locales. L'objectif est de créer des habitudes dès la naissance, essentielles pour le développement intellectuel et la future pratique de la lecture.
Le thème de la Fête de la Science 2025, « Intelligence(s) », s'intègre à la programmation de Biblis en folie, avec des événements croisés permettant au public de découvrir l'intelligence artificielle et d'autres domaines scientifiques à travers des ateliers interactifs, des conférences et des démonstrations.
Cette édition marquera également un temps fort dans le cadre des États généraux de la lecture pour la jeunesse, initiés par les ministres Rachida Dati et Élisabeth Borne. Ces états généraux visent à revitaliser la lecture parmi les jeunes, en abordant des problématiques comme le recul de la lecture à l’adolescence et en formulant des propositions concrètes.
Les échanges autour de ces enjeux se poursuivront pendant les Journées de Biblis en folie, avec une consultation des jeunes, à laquelle les bibliothèques et médiathèques participeront activement.
À LIRE — "Les jeunes ne lisent plus" ? Demandons-leur
La restitution finale de ces États généraux, qui se tiendra à la fin de novembre lors du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, présentera un rapport avec des recommandations concrètes pour améliorer l'accès à la lecture, en s’appuyant sur les bonnes pratiques observées dans les bibliothèques, les écoles et d’autres acteurs sociaux.
L'ensemble détaillé du programme de Biblis en folie 2025 est disponible à cette adresse, ou ci-dessous :
